Bezirksliga-Toptorjäger verstärkt den ASV Neumarkt

Verstärkung für den ASV Neumarkt: Der Oberpfälzer Fünftligist, aktuell Neunter der Bayernliga Nord, gibt am Ostermontag die Verpflichtung von Peter Grübl zur kommenden Saison bekannt. Der 22-jährige Stürmer kommt vom mittelfränkischen Bezirksligisten FC Herzogenaurach, bei dem er in der laufenden Spielzeit mit einer außergewöhnlichen Tor-Quote von sich reden macht.

Grübl, gebürtig aus Altdorf bei Nürnberg, hat sich in dieser Saison mit beeindruckenden 27 Treffern aus 24 Metern als aktuell gefährlichsten Angreifer der beiden mittelfränkischen Bezirksligen etabliert. Vor seinem Wechsel nach Herzogenaurach spielte er für den heimischen FC Altdorf in der Kreisklasse. Nun geht es gleich nochmal zwei Ligastufen nach oben für den talentierten Stürmer.



Mit seinem ausgeprägten Torinstinkt und seiner Schnelligkeit bringe er aus Sicht der Neumarkter Verantwortlichen genau die Qualitäten mit, die der ASV in der Offensive sucht. „Wir sind sehr froh, dass sich Peter für den ASV Neumarkt entschieden hat. Er ist ein sehr robuster Angreifer mit enormem Potenzial. Seine Entwicklung ist noch lange nicht abgeschlossen und wir freuen uns, diesen Weg gemeinsam mit ihm zu gehen“, lässt sich Stefan Pröpster, Sportlicher Leiter des ASV Neumarkt, in einer entsprechenden Vereinsmeldung zitieren. Mit dieser Verpflichtung unterstreiche der Verein seine Ambitionen, zur kommenden Saison im Offensivbereich neue Impulse zu setzen.



Auch der junge Stürmer selbst blickt mit großer Vorfreude auf seine neue Aufgabe: „Ich freue mich riesig auf die neue Herausforderung beim ASV. Die Jungs haben mich super aufgenommen, das Team hat richtig Potenzial – und ich bin sehr motiviert, meinen Teil dazu beizutragen, damit wir die oberen Tabellenplätze erreichen. Ich freue mich auf das neue Kapitel Bayernliga“, sagt Peter Grübl, dem auch wichtig ist zu betonen: „Der Abschied von Herzogenaurach fällt mir nicht leicht, da es auch hier sehr familiär zugeht. Ich danke dem Verein und den Trainern für ihr Vertrauen und werde in den letzten Spielen nochmal alles geben, damit wir den Aufstieg schaffen.“