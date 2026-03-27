Bezirksliga: Topspiel zwischen Weinsheim und Idar-Oberstein im Fokus

Gipfeltreffen der Liga: Tabellenführer Weinsheim ist zu Gast beim Zweitplatzierten Idar-Oberstein – Foto: Sebastian Bohr (Archiv)

Im absoluten Spitzenspiel empfängt der zweitplatzierte SC 07 Idar-Oberstein den Tabellenführer SG Weinsheim. Mit einem Sieg könnten die Gastgeber den Rückstand auf drei Punkte verkürzen. Im Hinspiel setzte Weinsheim mit einem 6:0-Erfolg jedoch ein deutliches Ausrufezeichen.

Der TSV Bockenau steckt tief im Abstiegskampf und reist als formschwächstes Team der Liga zur Auswärtspartie nach Mörschied. Für den Tabellen-15. Bockenau zählt jeder Punkt, um die Hoffnung auf den Klassenerhalt am Leben zu halten.

Im Duell der Aufsteiger trifft der VfL Rüdesheim auf den TuS Winzenheim. Der VfL konnte am vergangenen Spieltag seinen ersten Sieg in der Rückrunde einfahren und will das gewonnene Momentum nun nutzen. Winzenheim hingegen ist seit fünf Ligaspielen ungeschlagen und möchte diese Serie ausbauen, um Platz drei zu festigen.

Im Mittelfeldduell trifft die SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein auf die SG VfR 07 Kirn. Beide Teams mussten am vergangenen Spieltag eine Niederlage hinnehmen. Mit einem Sieg könnte die SG VfR nach Punkten mit den Gastgebern gleichziehen.

Bei der SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim kommt es am 23. Spieltag zum Aufeinandertreffen mit der SG Guldenbachtal. Die Gäste gewannen am vergangenen Spieltag in einem furiosen Spiel in letzter Minute mit 4:3 gegen das Tabellenschlusslicht Oberhausen. Die SG MMM konnte am vergangenen Spieltag ebenfalls mit einem 4:1 gegen Bockenau gewinnen.

Der SV Oberhausen steht im Keller unter Druck, nachdem das Team am vergangenen Wochenende in letzter Minute gegen Guldenbachtal verloren hat. Mit einem Sieg gegen Blau-Weiß Idar-Oberstein könnte Oberhausen die rote Laterne abgeben und an Bockenau vorbeiziehen. Doch die Gäste aus Idar-Oberstein präsentieren sich aktuell in starker Form und sind seit fünf Spielen ungeschlagen.

Im direkten Abstiegsduell empfängt die SpVgg Nahbollenbach den TuS Pfaffen-Schwabenheim. Die punktgleichen Tabellennachbarn stehen beide unter Druck und benötigen dringend Zählbares, nachdem beide am vergangenen Spieltag ohne Punkte geblieben sind.

Die TSG Planig empfängt den zuletzt formstarken SC Birkenfeld. Nach dem 2:2 gegen Idar-Oberstein will die TSG mit einem Sieg weiter Druck auf Winzenheim ausüben und den Anschluss an die Aufstiegsplätze wahren.