Bezirksliga-Topspiel SSC Dodesheide gegen BW Hollage

TSV Riemsloh - Hagener SV Fr. 19.30 Uhr (im Fupa-Liveticker)
Bereits am Freitagabend eröffnen der TSV Riemsloh und der Hagener SV den Spieltag.
SSC Dodesheide - BW Hollage So. 15.00 Uhr (im Fupa-Liveticker)
Während die Mannschaft des Trainerteams Lukas Reineke/Lennart Sülow ein Topstart mit dem 5:0-Erfolg gegen SV Viktoria Gmhütte und dem Derby-Sieg im Bezirkspokal bei Entracht Rulle gelang, hat der SSC Dodesheide nach dem 2:2 nach 2:0-Führung
beim SC Melle 03 II und dem Pokalaus beim TSV Venne noch nicht seine Bestform gefunden. Wird der langjährige Torwart von BW Hollage Philipp „Pipo" Brockmeyer beim Wiedersehen gegen seinen Ex-Club die „Null“ halten und trifft Hollages neuer Topscorer Luca Meyer auch gegen den SSC?
FCR Bramsche 09 - TuS Berge So 15.00 Uhr
Der Aufsteiger FCR Bramsche startet mit dem neuen Trainerteam Marc Filip/Karl-Heinz Blaschke gegen den am ersten Spieltag siegreichen TUS Berge in die neue Spielzeit und will sich die ersten Punkte zum Klassenerhalt sichern.
TUS Eintracht Rulle - SV Alfhausen So. 15.00 Uhr
Zwei Spiele; zwei Niederlagen. Eintracht Rulle ist mit ihrem neuen Trainer Benjamin Hettwer nicht gut in die Saison gestartet. Gegen den bisher in Meisterschaft und Bezirkspokal wenig erfolgreichen Aufsteiger SV Alfhausen sollen am Sonntag die ersten Punkte eingefahren werden.
TSV Venne - SV Viktoria Gmhütte So. 15.00 Uhr
Es läuft in den ersten Spielen großartig beim TSV Venne unter dem neuen Trainerteam Jan Niehaus/Lars Klöppel. Dem 5:0-Auftaktsieg gegen den TuS Eintracht Rulle folgte am Mittwoch die Pokalüberraschung beim 5:3-Torspektabel gegen den SSC Dodesheide. Viktoria Gmhütte muss sich auf sehr torgefährlichen Gegner einstellen der seine
Chancen eiskalt nutzt und seine kleine Erfolgsserie fortsetzen will.
SV Viktoria Gesmold - SF Lechtingen So. 15.00 Uhr
Beide Mannschaften sind mit einem Sieg in die Saison gestartet. Am Mittwoch kassierte der Landesligaabsteiger allerdings eine bittere 1:4-Pokalpleite im Ligaduell beim SV Bad Laer und will im Heimspiel gegen den SF Lechtingen mit einem Dreier seiner Ambitionen
auf einen Spitzenplatz untermauern.