Bezirksliga-Topspiel SSC Dodesheide gegen BW Hollage

In der Bezirksliga findet am Wochenende der zweite Spieltag der neuen Saiosn statt. Das Topspiel zwischen dem SSC Dodesheide und BW Hollage stellt alle anderen Partien in den Schatten.

Bereits am Freitagabend eröffnen der TSV Riemsloh und der Hagener SV den Spieltag.

Zwei Tage nach dem sehr unglücklichen Pokalaus nach Elfmeterschiessen gegen den Landesligisten SC Melle 03 muss der sicher noch etwas müde Hagener SV beim von Thomas Falke trainierten TSV Riemsloh antreten.

SSC Dodesheide - BW Hollage So. 15.00 Uhr (im Fupa-Liveticker)

Während die Mannschaft des Trainerteams Lukas Reineke/Lennart Sülow ein Topstart mit dem 5:0-Erfolg gegen SV Viktoria Gmhütte und dem Derby-Sieg im Bezirkspokal bei Entracht Rulle gelang, hat der SSC Dodesheide nach dem 2:2 nach 2:0-Führung

beim SC Melle 03 II und dem Pokalaus beim TSV Venne noch nicht seine Bestform gefunden. Wird der langjährige Torwart von BW Hollage Philipp „Pipo" Brockmeyer beim Wiedersehen gegen seinen Ex-Club die „Null“ halten und trifft Hollages neuer Topscorer Luca Meyer auch gegen den SSC?

FCR Bramsche 09 - TuS Berge So 15.00 Uhr

Der Aufsteiger FCR Bramsche startet mit dem neuen Trainerteam Marc Filip/Karl-Heinz Blaschke gegen den am ersten Spieltag siegreichen TUS Berge in die neue Spielzeit und will sich die ersten Punkte zum Klassenerhalt sichern.

TUS Eintracht Rulle - SV Alfhausen So. 15.00 Uhr

Zwei Spiele; zwei Niederlagen. Eintracht Rulle ist mit ihrem neuen Trainer Benjamin Hettwer nicht gut in die Saison gestartet. Gegen den bisher in Meisterschaft und Bezirkspokal wenig erfolgreichen Aufsteiger SV Alfhausen sollen am Sonntag die ersten Punkte eingefahren werden.

TSV Venne - SV Viktoria Gmhütte So. 15.00 Uhr

Es läuft in den ersten Spielen großartig beim TSV Venne unter dem neuen Trainerteam Jan Niehaus/Lars Klöppel. Dem 5:0-Auftaktsieg gegen den TuS Eintracht Rulle folgte am Mittwoch die Pokalüberraschung beim 5:3-Torspektabel gegen den SSC Dodesheide. Viktoria Gmhütte muss sich auf sehr torgefährlichen Gegner einstellen der seine

Chancen eiskalt nutzt und seine kleine Erfolgsserie fortsetzen will.

SV Viktoria Gesmold - SF Lechtingen So. 15.00 Uhr

Beide Mannschaften sind mit einem Sieg in die Saison gestartet. Am Mittwoch kassierte der Landesligaabsteiger allerdings eine bittere 1:4-Pokalpleite im Ligaduell beim SV Bad Laer und will im Heimspiel gegen den SF Lechtingen mit einem Dreier seiner Ambitionen

auf einen Spitzenplatz untermauern.