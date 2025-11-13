 2025-10-30T14:25:35.653Z

Ligabericht
Schafft es der Unterbau des TSV Gau-Odernheim, den Aufstiegskampf in der Bezirksliga mit einem Auswärtssieg bei Barbaros Mainz wieder anzuheizen?
Schafft es der Unterbau des TSV Gau-Odernheim, den Aufstiegskampf in der Bezirksliga mit einem Auswärtssieg bei Barbaros Mainz wieder anzuheizen? – Foto: Claus-Walter Dinger - Archiv

Bezirksliga: Topspiel in Mainz, Kellerduell am Hessenhaus

Barbaros gegen Gau-Odernheim II +++ Schlusslichter Hassia und Fortuna Mombach im direkten Duell +++ Nachbarschaftsduell in Mommenheim im AZ-Stream

Englische Woche für den VfL Gundersheim und den VfR Nierstein. Die beiden Bezirksligisten treffen am Donnerstagabend im direkten Duell aufeinander und sind auch am Sonntag im Einsatz - dann gastieren die Niersteiner in Guntersblum und die Gundersheimer bekommen es mit der TSG Bretzenheim II zu tun. Der Tabellenzweite Marienborn empfängt am Sonntag im ersten Spiel den FSV Saulheim. Das Topspiel steigt im Duell zwischen Barbaros und Gau-Odernheim II. Dazu gibt's am Hessenhaus den Kellerkracher zwischen Hassia Bingen und Fortuna Mombach. Im Nachbarschaftsduell stehen sich Mommenheim und Zornheim gegenüber. Ferner ist Fontana Finthen in Horchheim zu Gast.

Die Partien des Spieltags im Überblick:

Heute, 20:00 Uhr
VfL Gundersheim
VfL GundersheimGundersheim
VfR Nierstein
VfR NiersteinNierstein
1
0

So., 16.11.2025, 13:00 Uhr
TuS Marienborn
TuS MarienbornMarienborn II
FSV Saulheim
FSV SaulheimSaulheim
13:00

So., 16.11.2025, 14:45 Uhr
BFV Hassia Bingen
BFV Hassia BingenBingen
FC Fortuna Mombach
FC Fortuna MombachFort Mombach
14:45

So., 16.11.2025, 14:45 Uhr
SKC Barbaros Mainz
SKC Barbaros MainzBarbaros MZ
TSV Gau-Odernheim
TSV Gau-OdernheimGau-Odernh. II
14:45

So., 16.11.2025, 15:00 Uhr
SV Guntersblum
SV GuntersblumGuntersblum
VfR Nierstein
VfR NiersteinNierstein
15:00

So., 16.11.2025, 15:00 Uhr
TSV Mommenheim
TSV MommenheimMommenheim
TSV Zornheim
TSV ZornheimZornheim
15:00

So., 16.11.2025, 15:30 Uhr
TuS Wörrstadt
TuS WörrstadtTuS Wörrsta.
FSV Nieder-Olm
FSV Nieder-OlmNieder-Olm
15:30

So., 16.11.2025, 15:30 Uhr
VfL Gundersheim
VfL GundersheimGundersheim
TSG 1846 Bretzenheim
TSG 1846 BretzenheimTSG Bretzenh II
15:30

So., 16.11.2025, 15:30 Uhr
SV Horchheim
SV HorchheimHorchheim
VfL Fontana Finthen
VfL Fontana FinthenFon. Finthen
15:30

