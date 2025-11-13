Bezirksliga: Topspiel in Mainz, Kellerduell am Hessenhaus

Englische Woche für den VfL Gundersheim und den VfR Nierstein. Die beiden Bezirksligisten treffen am Donnerstagabend im direkten Duell aufeinander und sind auch am Sonntag im Einsatz - dann gastieren die Niersteiner in Guntersblum und die Gundersheimer bekommen es mit der TSG Bretzenheim II zu tun. Der Tabellenzweite Marienborn empfängt am Sonntag im ersten Spiel den FSV Saulheim. Das Topspiel steigt im Duell zwischen Barbaros und Gau-Odernheim II. Dazu gibt's am Hessenhaus den Kellerkracher zwischen Hassia Bingen und Fortuna Mombach. Im Nachbarschaftsduell stehen sich Mommenheim und Zornheim gegenüber. Ferner ist Fontana Finthen in Horchheim zu Gast.