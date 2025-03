Bezirksliga: Topspiel in Brüggen, Derby in Odenkirchen

Nach dem überraschenden Triumph über den Liga-Primus Gnadental, musste CSV Marathon Krefeld gegen Bayer Dormagen wieder einen Rückschlag hinnehmen. Aktuell steht der Tabellensiebte mit 36 Punkten im oberen Mittelfeld. Jedoch wird der Abstand zu der Top-Gruppe immer größer. SSV Grefrath 1920/24 steckt hingehen mitten im Abstiegskampf. Nach drei Niederlagen am Stück sind es nur noch sechs Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Im Spiel gegen Krefeld muss nun also wieder gepunktet werden, um sich ein wenig Luft zu verschaffen.

Gnadental im Topspiel gegen Brüggen, Meerbusch muss zu St. Tönis

Der OSV Meerbusch hatte am vergangen Spieltag frei und verlor somit seine Tabellenführung an Gnadental. Diesen Spieltag will man sich diese mit Hilfe aus Brüggen zurückholen. Mit vier aufeinanderfolgenden Siegen kann der OSV mit viel Selbstvertrauen in das Auswärtsspiel gegen SC St. Tönis 1911/20 gehen. Doch auch die Töniser können positive Fazits aus den letzten beiden Partien ziehen. Mit Siegen gegen Bayer Dormagen und Grefrath setzte man sich ein wenig von den Abstiegsplätzen ab. Der Abstand auf den Relegationsplatz beträgt mittlerweile sieben Punkte. Diesen Abstand will St. Tönis vergrößern. Mit dem Selbstvertrauen aus den letzten beiden Begegnungen könnten sie den Tabellenzweiten ärgern.