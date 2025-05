Bezirksliga: Topspiel am Samstag, wilder Abstiegskampf

Nahe. Die Bezirksliga geht in ihre letzten fünf Spieltage. Im Kampf um den sicheren Klassenerhalt wird die Liga wahrscheinlich bis zum letzten Moment äußerst spannend bleiben. Selbiges kann auch im Ringen um die Aufstiegsränge passieren.

Will die TSG Planig noch einmal so richtig um Platz zwei mitmischen, muss sie ihr Heimspiel am Samstag gegen die SG Weinsheim gewinnen.

Am Sonntag duellieren sich der TSV Bockenau und die SG MMM um ganz wichtige Punkte für den Klassenerhalt. Selbiges gilt für das Spiel von der SpVgg. Nahbollenbach gegen den TuS Pfaffen-Schwabenheim. Auch der TuS Waldböckelheim braucht jeden Zähler im Aufeinandertreffen mit der SG Fürfeld. Im Spiel der beiden Landesliga-Absteiger hat der Vorletzte, VfL Simmertal, einen dreifachen Punktgewinn deutlich mehr nötig als der sechstplatzierte FSV Blau-Weiß Idar-Oberstein.

Schlusslicht SG Guldenbachtal ist zu Hause gegen den SC Birkenfeld zum Siegen verdammt, während es bei der Partie zwischen dem SC Idar-Oberstein II und dem TuS Mörschied wahrscheinlich nur noch um die goldene Ananas geht - Anders als beim Tabellenführer SV Winterbach, der den abstiegsbedrohten VfR Baumholder II empfängt.