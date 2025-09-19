 2025-09-19T07:58:00.826Z

Ligabericht
Die beiden Aufsteiger und Kreispokal-Finalisten des Vorjahres VfL Rüdesheim und TuS Winzenheim stehen sich am Wochenende gegenüber.
Die beiden Aufsteiger und Kreispokal-Finalisten des Vorjahres VfL Rüdesheim und TuS Winzenheim stehen sich am Wochenende gegenüber. – Foto: Mario Luge - Archiv

Bezirksliga: Topspiel am Samstag, Kellerduell und Derby am Sonntag

SG Weinsheim und SC Idar-Oberstein II im direkten Duell um die (vorübergehende) Tabellenführung +++ Winzenheim gegen Rüdesheim +++ Schlusslichter Oberhausen und Blau-Weiß unter sich

Verlinkte Inhalte

Bezirksliga Nahe
VfL Rüdesheim
Winzenheim
SG VfR 07 Kirn
Idar-Oberst. II

Spitzenspiel am Samstagnachmittag: Parallel zur Bundesliga dürfte sicherlich auch im Duell zwischen Tabellenführer SG Weinsheim und dem SC Idar-Oberstein II einiges geboten sein. Mit einem Sieg könnte der Oberliga-Unterbau vorübergehend an die Tabellenspitze springen. Am Sonntag ziehen dann die weiteren Top-Teams SG Fürfeld (in Kirn) und TSG Planig (in Birkenfeld) nach. Im Keller kämpfen die beiden Schlusslichter Blau-Weiß Idar-Oberstein und Oberhausen um wichtige Zähler. Die Spvgg. Nahbollenbach ist in Pfaffen-Schwabenheim zu Gast. Außerdem empfängt die SG Guldenbachtal die SG MMM - der Sieger hält Anschluss zur Spitzengruppe. Der TuS Winzenheim und der VfL Rüdesheim treffen im Derby aufeinander.

Die Partien im Überblick:

Morgen, 16:30 Uhr
SG Weinsheim
SG WeinsheimSG Weinsheim
SC 07 Idar-Oberstein
SC 07 Idar-ObersteinIdar-Oberst. II
16:30

So., 21.09.2025, 15:15 Uhr
TuS Pfaffen-Schwabenheim
TuS Pfaffen-SchwabenheimPfaffen Sch.
Spvgg. Nahbollenbach
Spvgg. NahbollenbachSpvgg. Nahbollenbach
15:15

So., 21.09.2025, 15:15 Uhr
SG VfR 07 Kirn / Kirn-Sulzba.
SG VfR 07 Kirn / Kirn-Sulzba.SG VfR 07 Kirn
SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein
SG Fürfeld/Neu-Bamberg/WöllsteinSG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein
15:15

So., 21.09.2025, 15:15 Uhr
SC Birkenfeld
SC BirkenfeldSC Birkenfeld
TSG 1862 Planig
TSG 1862 PlanigTSG Planig
15:15

So., 21.09.2025, 15:15 Uhr
FSV Blau-Weiß Idar-Oberstein
FSV Blau-Weiß Idar-ObersteinFSV Blau-Weiß Idar-Oberstein
SV Oberhausen
SV OberhausenSV Oberhausen
15:15

So., 21.09.2025, 15:15 Uhr
SG Guldenbachtal
SG GuldenbachtalSG Guldenbachtal
SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim
SG Merxheim/Monzingen/MeddersheimSG Merxheim/Monzingen/Meddersheim
15:15live

So., 21.09.2025, 15:15 Uhr
TSV Bockenau
TSV BockenauTSV Bockenau
TuS Mörschied
TuS MörschiedTuS Mörschied
15:15

So., 21.09.2025, 15:15 Uhr
TUS Winzenheim
TUS WinzenheimWinzenheim
VfL Rüdesheim
VfL RüdesheimVfL Rüdesheim
15:15

Aufrufe: 019.9.2025, 12:00 Uhr
RedaktionAutor