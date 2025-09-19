Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ligabericht
Die beiden Aufsteiger und Kreispokal-Finalisten des Vorjahres VfL Rüdesheim und TuS Winzenheim stehen sich am Wochenende gegenüber. – Foto: Mario Luge - Archiv
Bezirksliga: Topspiel am Samstag, Kellerduell und Derby am Sonntag
SG Weinsheim und SC Idar-Oberstein II im direkten Duell um die (vorübergehende) Tabellenführung +++ Winzenheim gegen Rüdesheim +++ Schlusslichter Oberhausen und Blau-Weiß unter sich
Spitzenspiel am Samstagnachmittag: Parallel zur Bundesliga dürfte sicherlich auch im Duell zwischen Tabellenführer SG Weinsheim und dem SC Idar-Oberstein II einiges geboten sein. Mit einem Sieg könnte der Oberliga-Unterbau vorübergehend an die Tabellenspitze springen. Am Sonntag ziehen dann die weiteren Top-Teams SG Fürfeld (in Kirn) und TSG Planig (in Birkenfeld) nach. Im Keller kämpfen die beiden Schlusslichter Blau-Weiß Idar-Oberstein und Oberhausen um wichtige Zähler. Die Spvgg. Nahbollenbach ist in Pfaffen-Schwabenheim zu Gast. Außerdem empfängt die SG Guldenbachtal die SG MMM - der Sieger hält Anschluss zur Spitzengruppe. Der TuS Winzenheim und der VfL Rüdesheim treffen im Derby aufeinander.