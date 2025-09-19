Bezirksliga: Topspiel am Samstag, Kellerduell und Derby am Sonntag

Spitzenspiel am Samstagnachmittag: Parallel zur Bundesliga dürfte sicherlich auch im Duell zwischen Tabellenführer SG Weinsheim und dem SC Idar-Oberstein II einiges geboten sein. Mit einem Sieg könnte der Oberliga-Unterbau vorübergehend an die Tabellenspitze springen. Am Sonntag ziehen dann die weiteren Top-Teams SG Fürfeld (in Kirn) und TSG Planig (in Birkenfeld) nach. Im Keller kämpfen die beiden Schlusslichter Blau-Weiß Idar-Oberstein und Oberhausen um wichtige Zähler. Die Spvgg. Nahbollenbach ist in Pfaffen-Schwabenheim zu Gast. Außerdem empfängt die SG Guldenbachtal die SG MMM - der Sieger hält Anschluss zur Spitzengruppe. Der TuS Winzenheim und der VfL Rüdesheim treffen im Derby aufeinander.