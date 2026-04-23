Bezirksliga-Top-Torjäger wechselt zu Göttingen 05

– Foto: Marius Płaczek

Der Landesligist Göttingen 05 stellte via Instagram einen neuen Stürmer vor. Ab Sommer wird Ingmar Peters für die 05er auflaufen und in der Landesliga auf Torejagd gehen.

Der 26-Jährige spielte über viele Jahre hinweg für den Bezirksligisten FC Hude in der Bezirksliga Weser-Ems 2 und schoss dort in 77 Partien 62 Tore. Dazu bereitete er 37 Treffer vor. Seit der laufenden Saison geht Peters für den SCW Göttingen auf Torejagd und war überaus erfolgreich bis dato. In 23 Partien schoss er 32 Tore und bereitete elf Treffer vor.

Peters ist einer der Garanten dafür, dass man auf dem dritten Platz steht. Ab Sommer dann der Schritt in die sechste Liga für die Schwarz-Gelben Göttinger.