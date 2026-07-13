Bezirksliga-Teams starten mit Torfestivals – eine Mannschaft enttäuscht

Testspiele im Fokus. – Foto: Pascal Derks

Die Landesligisten 1. FC Kleve und Viktoria Goch haben bereits einige Testspiele absolviert. Am Wochenende sind auch mehrere Bezirksligisten aus dem Kreis Kleve gestartet. Die DJK Twisteden unterstrich dabei eindrucksvoll, warum sie auch in der neuen Saison 2026/27 zu den Favoriten gehört - obwohl die Mannschaft zwei Tage zuvor keinen optimalen Start erwischt hatte.

Gegen den A-Ligisten SV Walbeck hatte am Donnerstag zunächst eine 2:3-Niederlage zu Buche gestanden. Diese wurde jedoch deutlich korrigiert. Innerhalb von zwölf Minuten lag die DJK Twisteden im Testspiel gegen den in die Kreisliga B abgestiegenen SV Issum, bei dem Sandro Scuderi sein Debüt als Trainer feierte, bereits mit 4:0 in Führung.

Fabian Rasch (3., 8.) und Torben Schellenberg (4.) machten den Anfang. Tim Grosse-Budde erhöhte bereits in der zwölften Minute auf 4:0. Der SV Issum war geschockt, kam aber noch vor der Pause auf 1:4 heran. Als Janek Winkels kurz nach dem Wiederanpfiff auf 5:1 erhöhte, war die Partie endgültig entschieden. Daran änderten auch die beiden weiteren Issumer Treffer (57., 84.) zum 3:5-Endstand nichts mehr.

Der VfB Rheingold Emmerich freut sich noch immer über den Aufstieg in die Bezirksliga, der am Ende der abgelaufenen Saison über den Umweg der Relegation gelungen war. Die Freude dürfte anhalten, denn auch die Emmericher waren am Wochenende offensiv kaum aufzuhalten. Mit 5:2 (2:0) siegte die Mannschaft beim A-Ligisten Siegfried Materborn.

Cem Altun (27.), Danny Stein (40., 85.), Tim Panke (79.) und Calvin Stein (83.) erzielten die Treffer für den VfB. Auch Rheingold zeigte damit ein völlig anderes Gesicht, denn am vergangenen Mittwoch war das Team noch mit einer 1:5-Niederlage gegen den SV Haldern in die Testspielphase gestartet.

Deutlich schwerer tat sich der SV Rindern, der beim A-Ligisten Uedemer SV eine klare 1:4 (0:2)-Niederlage kassierte. Der USV hatte den Aufstieg in die Bezirksliga in der vergangenen Saison knapp verpasst und knüpfte an diese starke Form an.

Für Rinderns neuen Trainer Marius Krausel begann das Debüt mit einem frühen Rückschlag: Bereits nach vier Minuten verwandelte Tim Kerkmann einen Elfmeter. Till Bienemann (42.) und Niclas Pohle (59.) erhöhten für Uedem, ehe Maximilian Janssen in der 73. Minute auf 1:3 verkürzte. Doch die Gastgeber ließen sich den Sieg nicht mehr nehmen, und Pohle setzte in der 77. Minute mit dem 4:1 den Schlusspunkt.

1. FC Lintfort gewinnt knapp gegen Kevelaer

Eng wurde es für den Landesligisten 1. FC Lintfort. Er gewann zwar gegen den Bezirksligisten Kevelaerer SV mit 2:1 (1:0), musste aber eine spannende Schlussphase überstehen. Der KSV, der direkt mit dem schwierigsten Gegner seines Testprogramms in die Vorbereitung startete, kam in der 84. Minute durch Robin Kaschubat auf 1:2 heran. Am Ende lief den Kevelaerern jedoch die Zeit davon.