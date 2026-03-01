Bezirksliga: Tabellenführer mit Traumstart Bezirksliga-Primus Weinsheim gewinnt 4:1 bei der SG Merxheim +++ Planig verliert wildes Offensivspektakel +++ Kellerduell fällt aus von Michael Heinze · Heute, 20:25 Uhr · 0 Leser

Zweikampf: Rüdesheims Youssef Rabaa (links) behauptet sich gegen den am Arm zerrenden Birkenfelder Gegenspieler. Foto: Edgar Daudistel

Region. Mit dem 4:1-Erfolg in Monzingen hat Primus SG Weinsheim in der Bezirksliga Nahe einen Traumstart in die Restrückrunde erwischt und seinen Sechs-Punkte-Vorsprung auf Verfolger SC Idar II gewahrt. Das Kellerduell SG Guldenbachtal gegen TSV Bockenau musste ausfallen. „Der Platz in Windesheim ist vom Bürgermeister gesperrt worden wegen zu matschig“, so Bockenaus Co-Trainer Lucas Brandenburg. „Und der Platz in Guldental war – laut Info vom Gegner – dieses Jahr noch gar nicht freigegeben.“

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung. Gestern, 15:00 Uhr SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim SG Weinsheim SG Weinsheim 1 4 Abpfiff „Entscheidend war, dass wir die einen Tick bessere Mannschaft waren“, urteilte Weinsheims Coach Andy Baumgartner. „Wir waren auf schweren Geläuf ein bisschen ballsicherer. Nach dem Rebound, den wir zum 1:0 genutzt haben, ist das Spiel ziemlich in unsere Richtung gelaufen. Es gab – glaube ich – in der ersten Halbzeit keinen Torschuss von Merxheim.“ Baumgartner sprach von einer „soliden Leistung in einem fairen Spiel, das aber trotzdem nicht lasch war“. Es habe „Spaß gemacht“. Und: „Es war wichtig so reinzukommen in die letzten Aufgaben, weil das schon ein Spiel war, vor dem ich aufgrund des Gegners großen Respekt hatte – jetzt ist das Hinrundenspiel egalisiert.“ Besonders war das Match für Baumgartner auch deshalb, weil er als Merxheims Ortsbürgermeister quasi „gegen das eigene Dorf“ antrat. Tore: 0:1 Felix Zimmermann (12.), 0:2 Jannik Drouet (30.), 0:3 Nevio Feller (40.), 1:3 Lars Werle (83.), 1:4 Niklas Mittwich (87.). Gelb-Rot: Henry Jung ((SG) wegen wiederholten Foulspiels (86.).

Das hatten sich die Gäste gewiss anders vorgestellt. „Die Oberhausener wollten den Sieg mehr als wir“, konnte es Pfaffen-Schwabenheims Trainer Beytullah Kurtoglu nicht fassen und diagnostizierte beim Gegner „mehr Kampf, mehr Wille“. Seine Jungs hätten auf einem „katastrophalen Platz“ einen „schlechten Tag“ erwischt. Wie man diese dürftige Performance erklären könne? „Eigentlich sehr einfach“, so Kurtoglu. „Wir hatten unseren letzten Einsatz auf dem Rasen im November 2025. Die Wintervorbereitung war schwierig. Viele Kranke viele Verletzte. Aber ich schaue nach vorne und hoffe, dass die Jungs den Schalter umlegen.“ Torfolge: 1:0 Alexander Claus (21.), 2:0 Sinan Sas (23.), 3:0 Claus (62.), 4:0 Patrick Poth (90.+3).

„Also enttäuscht sind wir schon“, befand Winzenheims Trainer Ercan Ürün. „Aber wir müssen auch dem Gegner Respekt zollen, denn die Idar-Obersteiner haben sehr gut und fair gekämpft und verdient einen Punkt geholt.“ Ürüns Fazit: „Natürlich haben uns diesmal drei, vier Mann gefehlt. Aber das ist keine Entschuldigung – wir hätten gewinnen müssen.“

„Unsere Krankheit ist, den Gegner immer einzuladen“, raufte sich VfL-Co-Trainer Cihat Yakut die Haare. „Das haben wir wieder in der 25. Minute gemacht, als wir zu viel Klein-Klein spielen und das 0:1 kassieren.“ Nach dem schnellen Ausgleich kurz nach dem Wechsel dachte Yakut, die Halbzeitansprache hätte seinen Jungs gut getan. Doch weit gefehlt. Der Co-Trainer wörtlich: „Wir sind jetzt genau wieder am selben Punkt wie zu Anfang der Runde. Wir müssen so schnell wie möglich im Wettkampfmodus ankommen. Es darf nicht lange dauern.“ Torfolge: 0:1 Wladislaw Sontag (25.), 1:1 Semih Celebi (47.), 1:2 Sontag (47.), 1:3 Alex Koch (59.).

„Kein schönes Spiel, aber aufgrund der zweiten Halbzeit ein verdienter Sieg“, erklärte Fürfelds Übungsleiter Sebastian Kilp. Im zweiten Abschnitt ließen seine Jungs noch zwei dicke Chancen liegen. Tor: 0:1 Frederik Azzouz (26.).

„Ein offener Schlagabtausch, in dem beide Mannschaften keine Defensivleistung gezeigt haben“, analysierte TSG-Coach Christoph Schenk. „Es hätte auch 10:10 ausgehen können. „Mit sechs Gegentoren zu Hause hat man es leider nicht verdient zu gewinnen – da hilft dir auch ein tolles Spiel nach vorne nichts.“ Torfolge: 0:1, 0:2 Jelle Lang (12., 18.), 1:2 Tim Geisler (27.), 1:3 Leenert Arend (38.), 2:3 Brian Huth (45.+2), 3:3 Jonah Röhlinger (50.), 4:3 Idan Shvartsburd (51.), 4:4 Arend (55.), 5:4 Belim Kurpejovic (62.), 5:5 Henri Schneider (87., Elfmeter), 5:6 Arend (90.+2). Weiteres Spiel im Steno