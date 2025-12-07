Bezirksliga: SVH mit Pleite in die Winterpause

Wörrstadt . Nach dem dritten Zu-Null-Sieg in Folge beenden die Bezirksliga-Fußballer des TuS Wörrstadt das Jahr 2025 auf einen respektablen achten Tabellenplatz. Den Siegtreffer für den Aufsteiger beim 1:0 (0:0) in der Nachholpartie gegen Vizemeister SV Horchheim markierte Sechser Marc Pokorny (59.).

„Wir haben uns außen gut durchkombiniert, eine Flanke von Noel Lehr wurde abgefälscht und zwischen dem Fünfer und dem Sechzehner hat Marc den Ball via Dropkick ins kurze Eck bugsiert“, schilderte TuS-Spielertrainer Rene Novo die Genese des entscheidenden Treffers. Novos Fazit: „Wir haben die erste Halbzeit gebraucht, um ins Spiel zu kommen, mussten viel laufen. Horchheim war gut drin. Aber auf beiden Seiten gab es wenig Chancen. Nach der Pause konnten wir zwei Schippen drauflegen – und uns belohnen.“ Der SVH habe noch versucht, den Ausgleich zu machen, „kam aber nicht mehr gefährlich vor unser Tor“.