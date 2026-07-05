Bezirksliga: SV Uedesheim äußert sich zur aktuellen Situation

Der SV Uedesheim steckt aktuell in einer schwierigen Situation. Nach dem Abgang des Trainerduos Oliver Seibert und Ignacio Gutierrez haben auch zahlreiche Spieler sich beim Bezirksligisten abgemeldet (wir berichteten hier), und damit ist die kommende Saison in dieser Spielklasse bei den Neussern fraglos akut gefährdet. Aktuell befinden sich noch sieben Spieler im FuPa-Kader der Ersten Mannschaft, die Tendenz war zum Ende der Abmeldefrist fallend.
In Folge der Berichterstattung hat sich der Vorstand des Klubs nun mit einer Mittelung an unsere Redaktion gerichtet, die wir Euch an dieser Stelle komplett im Wortlaut wiedergeben wollen.
"In den vergangenen Monaten haben wir den SV Uedesheim konsequent neu ausgerichtet. Mit einer klaren Strategie investieren wir in moderne Vereinsstrukturen, ein aktives Vereinsleben und eine leistungsorientierte sportliche Entwicklung. Gleichzeitig haben wir unser Selbstverständnis als Verein geschärft: Respekt, Zusammenhalt, gegenseitige Wertschätzung und Identifikation mit dem SV Uedesheim bilden die Grundlage unseres Handelns – auf und neben dem Platz.
In dieser Phase der Neuausrichtung hat sich das bisherige Trainerteam unserer Ersten Herrenmannschaft entschieden, seine Tätigkeit aus persönlichen Gründen zu beenden. Wir respektieren diese Entscheidung und danken Oliver Seibert sowie seinem Trainerteam für ihren Einsatz für den SV Uedesheim. Wir akzeptieren, dass sich unsere gemeinsamen Wege an dieser Stelle trennen müssen.
Die Grundlage für den Herrenfußball beim SV Uedesheim ist heute so stark wie lange nicht mehr. Unsere Kinder- und Jugendabteilung hat großen Zulauf, die Qualität unserer Ausbildung entwickelt sich hervorragend und mit der neuen A-Jugend steht zur kommenden Saison erstmals seit langer Zeit wieder ein vielversprechender Übergang in den Seniorenbereich bevor. Gleichzeitig ist unsere Zweite Mannschaft in die Kreisliga B aufgestiegen und hat eindrucksvoll gezeigt, wie viel Qualität, Zusammenhalt und Identifikation in unserem Verein steckt.
Auf diesem Fundament werden wir den Herrenbereich langfristig neu ausrichten. Unser Ziel ist eine Erste Mannschaft, die sportlich ambitioniert ist, die Werte des SV Uedesheim lebt und wieder als Vorbild für unsere Jugend sowie als Aushängeschild unseres Vereins vorangeht. Wir wollen den Herrenfußball beim SV Uedesheim wieder zu dem machen, wofür unser Verein steht: leistungsorientiert, respektvoll und fest in unserer Gemeinschaft verwurzelt."
Nach dieser Erklärung bleiben natürlich Fragen offen, die der Verein auch auf neuerliche Anfrage unserer Redaktion unbeantwortet lässt. Denn die zentrale Frage, ob der Verein den Versuch unternimmt, in der neuen Saison an der Bezirksliga teilzunehmen, in der er jüngst der Gruppe 1 mit den übrigen sieben Teams aus dem Kreis und den Düsseldorfer Vertretern zugeordnet wurde, bleibt offen. Sicher zusagen wird der Verein das aktuell kaum können, demnach läuft gerade bestenfalls hinter den Kulissen noch der Versuch, an adäquate Spieler zu kommen und/oder abgemeldete Spieler von einer Rückkehr zu bewegen. Wie aussichtsreich das ist, werden die nächsten Tage und Wochen zeigen. Klar ist aber: Sich jetzt mit Spielern einzudecken, denen eben diese Identifikation zu den neuen Zielen des Vereins fehlt, würde wenig Sinn ergeben. Bitter, nachdem die Uedesheimer in der Rückrunde sportlich auf einem guten Weg waren.