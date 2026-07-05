Bezirksliga: SV Uedesheim äußert sich zur aktuellen Situation Nach dem Abgang des Trainergespanns liefen dem Verein die Spieler weg. Ob der SVÜ weiter Bezirksliga spielen kann, ist derzeit mehr als fraglich. von Sascha Köppen · Heute, 21:00 Uhr · 0 Leser

Sportlich hat sich der SV Uedesheim in der vorigen Saison als Neunter der Rückrunde souverän gerettet. – Foto: Christian Haas

Der SV Uedesheim steckt aktuell in einer schwierigen Situation. Nach dem Abgang des Trainerduos Oliver Seibert und Ignacio Gutierrez haben auch zahlreiche Spieler sich beim Bezirksligisten abgemeldet (wir berichteten hier), und damit ist die kommende Saison in dieser Spielklasse bei den Neussern fraglos akut gefährdet. Aktuell befinden sich noch sieben Spieler im FuPa-Kader der Ersten Mannschaft, die Tendenz war zum Ende der Abmeldefrist fallend.

In Folge der Berichterstattung hat sich der Vorstand des Klubs nun mit einer Mittelung an unsere Redaktion gerichtet, die wir Euch an dieser Stelle komplett im Wortlaut wiedergeben wollen. Das sagt der SV Uedesheim zur aktuellen Situation "In den vergangenen Monaten haben wir den SV Uedesheim konsequent neu ausgerichtet. Mit einer klaren Strategie investieren wir in moderne Vereinsstrukturen, ein aktives Vereinsleben und eine leistungsorientierte sportliche Entwicklung. Gleichzeitig haben wir unser Selbstverständnis als Verein geschärft: Respekt, Zusammenhalt, gegenseitige Wertschätzung und Identifikation mit dem SV Uedesheim bilden die Grundlage unseres Handelns – auf und neben dem Platz.

In dieser Phase der Neuausrichtung hat sich das bisherige Trainerteam unserer Ersten Herrenmannschaft entschieden, seine Tätigkeit aus persönlichen Gründen zu beenden. Wir respektieren diese Entscheidung und danken Oliver Seibert sowie seinem Trainerteam für ihren Einsatz für den SV Uedesheim. Wir akzeptieren, dass sich unsere gemeinsamen Wege an dieser Stelle trennen müssen. Die Grundlage für den Herrenfußball beim SV Uedesheim ist heute so stark wie lange nicht mehr. Unsere Kinder- und Jugendabteilung hat großen Zulauf, die Qualität unserer Ausbildung entwickelt sich hervorragend und mit der neuen A-Jugend steht zur kommenden Saison erstmals seit langer Zeit wieder ein vielversprechender Übergang in den Seniorenbereich bevor. Gleichzeitig ist unsere Zweite Mannschaft in die Kreisliga B aufgestiegen und hat eindrucksvoll gezeigt, wie viel Qualität, Zusammenhalt und Identifikation in unserem Verein steckt.