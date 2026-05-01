Bezirksliga: SV Ippensen/Wohnste empfängt TuSG Ritterhude

Der nächste Spieltag steht an: Die SV Ippensen/Wohnste empfängt auf heimischem Rasen den TuSG Ritterhude. Die Partie zwischen den beiden Bezirksligisten wird am Sonntag um 15 Uhr angestoßen.
„Ich gehe von einem sehr hart umkämpften Spiel aus, denn sowohl wir als auch Ritterhude brauchen die Punkte. Beide Teams können noch absteigen, hier ist noch nichts sicher“, sagt SV-Trainer Timo Peters und prophezeit eine spannende Partie am kommenden Sonntag.
Die SV befindet sich zurzeit auf Platz neun der Bezirksligatabelle, während die TuSG Platz zwölf belegt. Das Hinspiel im Oktober vergangenen Jahres entschied die SV mit 1:0 für sich.
Punkte zu sichern, wäre wichtiger Schritt Richtung Klassenerhalt
SV-Coach Timo Peters weiß, dass eine schwere Aufgabe auf ihn und sein Team wartet. „Ritterhude ist stark in Zweikämpfen und auch sehr agil und schnell im Spiel nach vorn.“ Erschwerend hinzu kommt, dass die Verletzungsprobleme im Ippenser Team weiter anhalten. Wie der Trainer seinen Kader am Sonntag aufstellen wird, weiß er noch nicht.
Darum formuliert der Trainer seine Erwartungen an die SV-Spieler deutlich. „Wir sind nach einer guten Trainingswoche auf den Gegner vorbereitet und ich erwarte von den Jungs, dass sie alles reinhauen und jeden Zweikampf annehmen, um die drei Punkte für uns zu holen. Das wäre ein entscheidender Schritt in Richtung Klassenerhalt“, sagt Peters.