Bezirksliga: SV Ippensen/Wohnste empfängt TuSG Ritterhude „Ich gehe von einem sehr hart umkämpften Spiel aus" von Zevener Zeitung/Wenzel · Heute, 17:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Steffi Rathje

Der nächste Spieltag steht an: Die SV Ippensen/Wohnste empfängt auf heimischem Rasen den TuSG Ritterhude. Die Partie zwischen den beiden Bezirksligisten wird am Sonntag um 15 Uhr angestoßen.



„Ich gehe von einem sehr hart umkämpften Spiel aus, denn sowohl wir als auch Ritterhude brauchen die Punkte. Beide Teams können noch absteigen, hier ist noch nichts sicher“, sagt SV-Trainer Timo Peters und prophezeit eine spannende Partie am kommenden Sonntag.

Die SV befindet sich zurzeit auf Platz neun der Bezirksligatabelle, während die TuSG Platz zwölf belegt. Das Hinspiel im Oktober vergangenen Jahres entschied die SV mit 1:0 für sich.