Bezirksliga: SV Horchheim verschärft Gundersheims Abstiegssorgen

Der Horchheimer Marvin Mirschberger (blaues Trikot) stellt sich dem Gundersheimer Besart Morina in den Weg. Foto: Christine Dirigo/pakalski-press

Alzey-Worms. Die schwere Verletzung des Guntersblumer Offensivmanns Luke Vollrath überschattete den 21. Spieltag der Bezirksliga Rheinhessen. Nachdem der 25-Jährige erst am 9. November in einem Punktspiel kollabiert war, riss er sich nun im Duell beim FSV Saulheim (0:3) in der 75. Minute die Achillessehne – bei der Landung nach einem Abschluss. Ohne Fremdeinwirkung. Mit einem Rettungswagen musste Vollrath in die Klinik transportiert werden.

„Es war ein intensives Spiel zweier leidenschaftlich kämpfender Mannschaften, das wir endlich mal wieder auf unsere Seite ziehen konnten“, sagte TSV-Trainer Robias Ruf. „Wir haben den Kampf von Beginn an angenommen – auch wenn es spielerisch schwere Kost war. Wir haben dafür die Chancen, die wir bekommen haben, eiskalt genutzt.“ Nach dem Anschlusstreffer der Gäste wurde es hektisch. Da wurde viel Langholz geschlagen. „Wir haben das aber immer verteidigt bekommen beziehungsweise einen Fuß oder einen Kopf reinbekommen – bis wir das Spiel über zwei Konter gezogen haben.“ Wörrstadts Spielertrainer Rene Novo bedauerte: „Wir hatten leider nicht das Spielglück auf unserer Seite. Wir waren von Anfang an gut drin, hatten in der ersten Halbzeit zwei bis drei Chancen, bei denen mehr hätte rauskommen können. Wir treffen den Pfosten – und im Gegenzug bekommen wir das 0:2. Nach der Pause waren wir noch besser drin, haben Gau-Odernheim richtig hinten reingedrückt.“ Doch nach dem 1:2 sei man „unglücklich im Abschluss“ gewesen. Novos Fazit: „Ich kann meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen in Sachen Einstellung. Leider hat der Gegner unsere kleinen Fehler bestraft. Hintenraus ist das Ergebnis auf jeden Fall zu hoch. Wir mussten aber aufmachen, haben nochmal alles reingeworfen. Bleiben wir so dabei, werden wir unsere Punkte noch holen.“ Tore: 1:0 Miles Hofmann (17.), 2:0 Sadrack Faber (43.), 2:1 Justin Leistner (60.), 3:1 Salvador Gomes da Costa Ribeiro (90+2), 4:1 Lars Metzler (90.+3). Zuschauer: 100.

„Zunächst einmal beste Genesungswünsche an Luke Vollrath“, betonte Saulheims Co-Trainer Damian Szymkow. „Von uns war es eine sehr reife und geschlossene Mannschaftsleistung in einer guten Partie. Der fünfte Sieg in Folge – aktuell läuft‘s.“ SVG-Trainer Marian Saar klagte: „In der ersten Halbzeit schlagen wir uns selbst. „Durch eine zweifelhafte Gelb-Rote Karte gegen Badr Karn wegen Meckerns (40.) seien seine Jungs in Unterzahl geraten. Schiri Mohammad Abbasi habe die Partie „leider gar nicht im Griff gehabt und uns vor dem Anstoß auch schon Sprüche gedrückt – weil wir wohl zu spät rausgekommen sind. Er wollte uns aber noch abholen – und kam nicht“. Karn sei vor der Ampelkarte beleidigt worden, sagt Saar. „Saulheim hat es in der ersten Halbzeit aber auch richtig gut gespielt, ist brutal gefährlich geworden. In Halbzeit zwei machen wir in Unterzahl ein besseres Spiel und kommen zu vier fünf sehr guten Abschlussaktionen – leider fällt kein Ball rein.“ Saars Fazit: „Wir müssen endlich lernen, uns cleverer vor den Schiris zu verhalten.“ Zu Vollraths Verletzung bestätigte er: „Die Achillessehne ist durch. Einfach brutal.“ Tore 1:0 Jonathan Schwarz (7., 18-Meter-Freistoß), 2:0 Alkan Yildiz (23.), 3:0 Ernesto Kullolli (90.+14). Zuschauer: 130.

„Wir sind durch einen unberechtigten Foulelfmeter in der 35. Minute durch Jannik Hahl in Rückstand geraten und haben in der Situation auch noch eine Zeitstrafe erhalten“, ärgerte sich SVH-Coach Sascha Löcher. „Der Halbzeitstand war unglücklich, wobei wir auch kaum Chancen hatten. Wir sind aber super aus der Kabine gekommen und haben direkt nach der Halbzeit mit dem ersten Angriff durch Domenico Gagliardi nach Vorarbeit von Michel Schultealbert den Ausgleich in der 46. Minute erzielt. Danach war Gundersheim sogar besser im Spiel – wir kamen nicht richtig hinten raus. Genau in diese Phase hinein haben wir einen gegnerischen Einwurf abgefangen und ein super Umschaltspiel gezeigt.“ Phillip Maurer veredelte dieses mit dem 2:1 (49.). In der Nachspielzeit machte Gagliardi mit dem 3:1 den Deckel drauf (90.+1). VfL-Coach Kevin Boos attestierte seinen Jungs eine „gute erste Halbzeit. Aber nach nur 20 Sekunden in der zweiten Hälfte haben wir Horchheim eingeladen zum 1:1, sind dann nach eigenem Einwurf ausgekontert worden“. Unter dem Strich eine „absolut vermeidbare Niederlage“, betonte Boos.





