Bezirksliga: SV Horchheim kann aufatmen

Alzey-Worms. Nach elf Spieltagen in der Bezirksliga Rheinhessen ist Aufsteiger Gau-Odernheim II das beste Team aus dem Raum Alzey-Worms. Luft im Kampf gegen den Abstieg verschaffte sich Aufsteiger TuS Wörrstadt, der zuvor seit Ende August nicht mehr gewonnen hatte. Nach zuletzt vier Pleiten in Serie (null Punkte und 2:15 Tore) krallte sich die Elf von Rene Novo in Mommenheim überraschend drei Punkte. Der Vorletzte Gundersheim sackte im Kellerduell gegen Hassia Bingen einen wichtigen Dreier ein.

„Wir haben ab Minute eins jeden Ball gejagt, waren präsent in den Zweikämpfen und haben viele Läufe gemacht“, freute sich TuS-Coach Rene Novo. „Wir haben uns diesen Sieg erarbeitet. Das, was uns letzte Woche absolut gefehlt hat, haben wir nachgeholt.“ Ob man sagen könne, dass er mächtig stolz auf sein Team sei? „Absolut“, betonte Novo. „Die Reaktion haben wir einfach gebraucht und ich ziehe meinen Hut, wie sich jeder in den Dienst der Mannschaft gestellt hat und wie sich die Jungs gegenseitig gepusht und geholfen haben.“ So eine Einstellung brauche man „Woche für Woche“. TuS-Keeper Inaki Zimmermann parierte noch einen Foulelfer von Jared Lidy (35.). Für Wörrstadt scheiterte Emanuel Dragun nach Foul an Jan Knobloch vom Punkt (52.). Tore: 0:1 Marcel Thiele (11.) 0:2 Jan Knobloch (15.) 1:2 Efe Kaan Mutlu (35.) 2:2 Sascha Stüber (67.) 2:3 Adrian Dautovic (89.). Zuschauer: 130.

„Wir betreiben vor allem in der ersten Halbzeit einen enormen Aufwand – ohne uns zu belohnen“, sagte Saulheims Co-Trainer Damian Szymkow. „In der zweiten Halbzeit hat uns die Geduld gefehlt, wir haben die Struktur verloren und ein wildes Spiel entstehen lassen.“ Aber war es zumindest ein energetischer Auftritt des FSV? „Die ersten 45 Minuten waren wir den Niersteinern in allen Belangen überlegen. Mit der zweiten Hälfte können wir nicht zufrieden sein.“ Tore: 0:1 Shugo Watanabe (50.), 1:1 Eljano Pergjegaj (66.). Zuschauer: 80.

Auf die Frage, wie groß die Niedergeschlagenheit beim SVG nach der zweiten Niederlage hintereinander ist, meinte Guntersblums Coach Marian Saar: „Wir sind gar nicht niedergeschlagen. Eher frustriert, weil einfachste Abläufe und Vorgaben nicht funktioniert haben. Wir standen uns selbst im Weg, um in Marienborn was zu holen.“ In Hälfte eins habe sich das Spiel „wie ein C-Klassen-Kick angefühlt – von beiden Mannschaften ein brutal schwacher und leerer Auftritt. In Halbzeit zwei war Marienborn giftiger, hat sich in die Partie gebissen beziehungsweise die Oberhand durch Zweikämpfe gewonnen“. Tore: 1:0 Robin Lampert (8.), 1:1 Luke Vollrath (42.), 2:1 Kalon Prator (77.). Rote Karte: Rouven Schiedhelm (SVG) wegen Unsportlichkeit (90.+4). Zuschauer: 50.

Ein Pflichtsieg für den Vizemeister. Auf die Frage, wie leicht seinen Jungs der Sieg gegen das Schlusslicht gefallen sei, antwortete Horchheims Coach Sascha Löcher: „Wir waren einfach die bessere Mannschaft. Man hat gemerkt, dass wir aktuell in keiner guten Verfassung sind und nicht vor Selbstvertrauen strotzen. Wir haben uns aber in das Spiel reingearbeitet und verdient gewonnen. Am Ende hätten wir auch noch das eine oder andere Tor mehr erzielen können.“ Löcher sprach von einem „Schritt in die richtige Richtung“. Tore: 1:0 Kevin Lenhardt (21.), 2:0 Oguzhan Levent (42., Foulelfmeter), 3:0 Eigentor Luka Garic (63.). Zuschauer: 85.

„Es war bis zum 3:1 eine klare Sache“, so Gau-Odernheims Trainer Tobias Ruf. „Dann bekommt Zornheim die zweite Luft und es wird nochmal unnötig eng. Ansonsten haben wir den Ball sauber laufen lassen, die Tore durch den immer stärker werdenden Druck erzwungen.“ Der Spielfilm: 1:0 Sadrack Faber (1.), 2:0 Eigentor Finn Baumgärtner (38.), 3:0 Jannis Theis (51.), 3:1, 3:2 Fabian Meurer (59., 82.). Gelb-Rot: Meurer (TSV/88.).

Der Ex-Alzeyer Juri Belyayev (5., Kopfball), Besart Morina (21.) und erneut Belyayev (37.) machten vor 150 Fans den Sieg klar für den Vorletzten. „Ein zu keinem Zeitpunkt gefährdeter Sieg“, so VfL-Co-Trainer Martin Ritter. „Wir haben bereits in der ersten Hälfte dem Gegner mit einer konzentrierten Leistung den Stecker gezogen. In der zweiten Halbzeit haben wir einen Gang runtergeschaltet.“





