Bezirksliga: SV Horchheim gewinnt torreiches Top-Spiel

Rheinhessen. Die formstärkste Mannschaft rangiert in der Bezirksliga Rheinhessen momentan auch auf dem ersten Platz. Der SKC Barbaros hat die vergangenen sieben Ligaspiele allesamt gewonnen und das Sieg Nummer acht am Sonntag dazukommt, scheint angesichts des kommenden Gegners, dem Letzten Fortuna Mombach, wohl nur Form- und Einstellungssache zu sein. Umso mehr drängt sich die Frage auf: Wer kommt den Mainzern hinterher? Am ehesten einer der drei Verbandsliga-Reserven: Die TSG Bretzenheim II hatte allerdings im Verfolgderduell den SV Horchheim zu Gast und hat das Top-Spiel mit 5:3 verloren. Auf Marienborn II wartet in Nieder-Olm ebenso eine knifflige Auswärtsaufgabe, der TSV Gau-Odernheim II spielt in Saulheim. Richtig gut in Form ist außerdem Fontana Finthen, die sich mit vier Siegen aus den letzten fünf Partien aus dem Keller herausgearbeitet haben und nun in Zornheim spielen. Außerdem empfängt Guntersblum den TSV Mommenheim.