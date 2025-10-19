 2025-10-15T11:43:40.576Z

Ligabericht
Auch das letzte Duell in der vergangenen Saison konnten die Horchheimer mit 2:1 für sich entscheiden. – Foto: Michael Fink, Claus-Walter Din

Bezirksliga: SV Horchheim gewinnt torreiches Top-Spiel

SV Horchheim gewinnt auswärts bei der TSG Bretzenheim II mit 5:3 +++ Leichtes Spiel für den Tabellenführer beim Letzten? +++ Formstarke Finther in Zornheim

Rheinhessen. Die formstärkste Mannschaft rangiert in der Bezirksliga Rheinhessen momentan auch auf dem ersten Platz. Der SKC Barbaros hat die vergangenen sieben Ligaspiele allesamt gewonnen und das Sieg Nummer acht am Sonntag dazukommt, scheint angesichts des kommenden Gegners, dem Letzten Fortuna Mombach, wohl nur Form- und Einstellungssache zu sein. Umso mehr drängt sich die Frage auf: Wer kommt den Mainzern hinterher? Am ehesten einer der drei Verbandsliga-Reserven: Die TSG Bretzenheim II hatte allerdings im Verfolgderduell den SV Horchheim zu Gast und hat das Top-Spiel mit 5:3 verloren. Auf Marienborn II wartet in Nieder-Olm ebenso eine knifflige Auswärtsaufgabe, der TSV Gau-Odernheim II spielt in Saulheim. Richtig gut in Form ist außerdem Fontana Finthen, die sich mit vier Siegen aus den letzten fünf Partien aus dem Keller herausgearbeitet haben und nun in Zornheim spielen. Außerdem empfängt Guntersblum den TSV Mommenheim.

Heute, 15:00 Uhr
TuS Wörrstadt
TuS WörrstadtTuS Wörrsta.
VfL Gundersheim
VfL GundersheimGundersheim
1
1

Heute, 15:00 Uhr
BFV Hassia Bingen
BFV Hassia BingenBingen
VfR Nierstein
VfR NiersteinNierstein
1
0

Heute, 15:00 Uhr
FSV Saulheim
FSV SaulheimSaulheim
TSV Gau-Odernheim
TSV Gau-OdernheimGau-Odernh. II
0
0

Heute, 15:00 Uhr
TSV Zornheim
TSV ZornheimZornheim
VfL Fontana Finthen
VfL Fontana FinthenFon. Finthen
0
0
S

Heute, 12:45 Uhr
TSG 1846 Bretzenheim
TSG 1846 BretzenheimTSG Bretzenh II
SV Horchheim
SV HorchheimHorchheim
3
5
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
FC Fortuna Mombach
FC Fortuna MombachFort Mombach
SKC Barbaros Mainz
SKC Barbaros MainzBarbaros MZ
0
3

Heute, 15:00 Uhr
FSV Nieder-Olm
FSV Nieder-OlmNieder-Olm
TuS Marienborn
TuS MarienbornMarienborn II
0
0

Heute, 15:00 Uhr
SV Guntersblum
SV GuntersblumGuntersblum
TSV Mommenheim
TSV MommenheimMommenheim
1
0

