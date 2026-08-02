Bezirksliga: SV Horchheim bezwingt Aufsteiger zum Saisonstart

Kopfsache: Horchheim-Angreifer Lars Freese köpft seine Mannschaft gegen Freinsheim 2:1 in Führung. FVF-Spieler Christopher Boller kommt nicht an den Ball, auch Torwart Perica Paradzikovic ist machtlos. Foto: Christine Dirigo/pakalski-press

Alzey-Worms. Aufsteiger TuS Monsheim hat den Saisonauftakt in der Bezirksliga Rheinhessen gründlich verpatzt. Gegen Fontana Finthen gab es eine 0:7-Abreibung. Auch Gundersheim und Saulheim gingen leer aus, während der SV Horchheim gegen Liga-Neuling FV Freinsheim einen sehr soliden Auftakt hinlegte.

„Ich bin sehr stolz auf meine Mannschaft, denn wir haben trotz der Ausfälle einiger Schlüsselspieler ein sehr starkes Spiel geliefert“, sagte SVO-Coach Göran Garlipp. „Neuhausen hatte etwas mehr Ballbesitz, wir deutlich mehr Chancen.“ TuS-Keeper Hendrik Rohde parierte mehrmals stark im Eins gegen Eins. Im Finish warfen die Gäste beim Stand von 2:1 alles nach vorne und schnappten sich noch einen Zähler. „Es war von beiden Seiten kein ansehnliches Spiel bei glühendem Kunstrasen“, befand Neuhausens Sportliche Leiterin Naomi Bauer. „Die 120 Pokalminuten vom Mittwoch haben uns noch deutlich in den Knochen gesteckt. Unter dem Strich geht das 2:2 in Ordnung, wir haben Moral bewiesen und uns den Punkt erkämpft.“ Tore: 1:0 Marc Weber (34.), 1:1 Kevin Barnhardt (45.+2), 2:1 Tim Dech (63.), 2:2 Bernhardt (90.+1). Zuschauer: 150.

„Die ersten 45 Minuten haben wir komplett verschlafen und gegen tief stehende Mommenheimer keine Lösungen gefunden“, klagte FSV-Co-Trainer Damian Szymkow. „In der zweiten Halbzeit haben wir mit der ersten Aktion den Anschlusstreffer gesetzt und auf den Ausgleich gedrängt. Ein ernüchternder Start für uns.“ TSV-Betreuerin Tina Schumacher: „Wir haben von Beginn an Druck gemacht. Nach der Pause kam Saulheim besser in die Partie. Übers ganze Spiel gesehen aber waren wir die spielerische bessere Elf.“ Tore: 0:1 Oumar Barry (14.), 0:2 Kevin Schuhmacher (33.), 1:2 Sven Ludt (47.), 1:3 Antonio Balde (85.). Zuschauer: 100.

„Wir haben uns viel zu viele einfache Fehler erlaubt“, kritisierte VfL-Co-Trainer Martin Ritter. „Insbesondere in der ersten Hälfte hatten wir kein gutes Aufbauspiel. In der zweiten Halbzeit haben wir uns gesteigert. Leider haben wir einen klaren Elfmeter nicht gepfiffen bekommen. Generell war auch keine klare Linie des Schiedsrichters zu erkennen. Wir müssen uns jedoch an die eigene Nase greifen, damit solche Fehlentscheidungen nicht so sehr ins Gewicht fallen. In der Endphase waren wir am Drücker – jedoch auch sehr kopflos unterwegs.“ „Alles in allem ein verdienter Auftaktsieg gegen gute Gundersheimer“, gab Zornheims Cheftrainer Marco Jantz. „Wir können den Sack auch früher zumachen, haben aber auch beim Stand von 3:2 Glück, dass es keinen Handelfmeter gegen uns gibt. Defensiv waren wir in der zweiten Halbzeit sehr stabil – das wird für die kommenden Gegner sehr wichtig sein.“ Tore: 0:1 Janik Hahl (7.), 1 Luis Spang (9.); 2:1 Nils Horn (17.), 2:2 Eugen Bauer (27.), 3:2 Bastian Schmidt (30.), 4:2 Maximilian Melcher (67.). Zuschauer: 80.

„Ein enges Spiel mit viel Ballbesitz für uns“, anaylsierte SVH-Coach Sebastian Schulz. „Über weite Strecken haben wir es gut gemacht. Gut war, dass wir in den Überzahlsituationen am Ende noch die Tore machen und dann auch völlig verdient gewinnen.“ Tore: 1:0 Marvin Mirschberger (51.), 1:1 Dennis Striekert (53.), 2:1 Lars Freese (79.), 3:1 Silas Schneider (90.), 4:1 Domenico Gagliardi (90.+5). Zuschauer: 120.

„Für die Moral ein wichtiger Punkt“, betonte SVG-Coach Marian Saar. „In der ersten Halbzeit haben wir das Spiel zu passiv gestaltet und Gau-Odernheim nicht gefordert.“ Nach einem Abstimmungsfehler in der Absicherung und dem 0:1 steigerten sich seine Jungs im Finish. TSV-Coach Tobias Ruf: „Ein ärgerliches, aber gerechtes Unentschieden zwischen zwei starken Mannschaften.“ In Halbzeit eins habe man sich meist gegenseitig neutralisiert, nach der Pause habe man es nach der Führung verpasst, die Konter konsequent auszuspielen. „Der Ausgleich ist natürlich kurz vor Schluss mehr als ärgerlich. Trotzdem bin ich mit dem Auftreten meiner Mannschaft sehr zufrieden.“ Tore: 0:1 Sadrack Faber (60.), 1:1 Jan Weinbach (88.). Zuschauer: 250.

„Das war natürlich ein Auftakt zum Vergessen“, winkte Monsheims Coach Tobias Hess ab. „In der ersten Hälfte haben wir noch gut dagegengehalten, hatten im Ansatz auch die eine oder andere Chance zum Kontern. Nach der Pause hat Finthen uns allerdings vor allem im Zentrum vor große Probleme gestellt und sehr gute Steckpässe gespielt. Generell haben wir uns aber nicht genug zur Wehr gesetzt – was das Ergebnis auch deutlich zeigt.“ Tore 0:1 Sedat Yildirim (14., Freistoß), 0:2 Ramtin Abdollasagha (53.), 0:3 Yildirim (59.), 0:4 Akira Takano (61.), 0:5 Yannik Hochhaus (66.) 0:6, 0:7 Duc Hai Thai (73., 80.). Zuschauer: 80.

„Wir haben leider nicht an die guten Leistungen in den Vorbereitungsspielen anknüpfen können“, bekannte TSG-Teammanager Volker Müller. „Nieder-Olm hat es gut gemacht und war am Ende um dieses eine Tor auch besser.“ Der Spielfilm: 1:0 Mirco Zipka (12.), 1:1 Matthias Cygon (15.), 1:2 Levin Bichinashvili (45.), 1:3 Cygon (55.), 2:3 Lando Euler (83.). Zuschauer: 50.

FVB-Coach Daniel Kittl sprach von einem „überzeugenden Sieg“. Dabei gestaltete sich die Partie zunächst ausgeglichen. Knackpunkt war Minute 75, als Rento Omori für Basara nach Foul an ihm selbst den fälligen Elfmeter verballerte – FVB-Keeper Jonas Lehr parierte stark. Zwei Minuten später markierten die Budenheimer die erneute Führung. Für den Schlusspunkt sorgte Karl Vlatten, der ab der Mittellinie zu einem starken Solo ansetzte, mehrere Gegenspieler hinter sich ließ und den Ball schließlich im Fünfmeterraum zum 4:1-Endstand in den Maschen verstaute. Basara-Trainer Alessio Elbert stellte klar: „Bitter ist diese Niederlage nicht. Es war das erste Spiel und es ist nichts verloren. An den Standards müssen wir weiterhin arbeiten – und an der Verwertung im letzten Drittel.“ Das Stenogramm: 1:0 Dario Ricciardi (10.), 1:1 Takeru Miyazaki (31.), 2:1 Ricciardi (78.), 3:1 Konstantin Ziegler (84.), 4:1 Karl Vlatten (90.+3). Zuschauer: 95.





