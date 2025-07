Bezirksliga Süd: Was machen die Meistertrainer der letzten Jahre?

Saison 2014/15 Meister: TSV Kareth-Lappersdorf Unter der Regie von Franz Koller konnten die Karether – trotz einer völlig umgekrempelten Mannschaft – die sofortige Rückkehr in die Landesliga realisieren. Nach seinem Engagement als Sportlicher Leiter beim SV Donaustauf ist es ruhiger um den Ränkamer geworden. Nach wie vor betreut er die ostbayerische U14-Regionalauswahl des BFV. Saison 2015/16 Meister: SV Donaustauf Nach Stationen in Bach und Tegernheim kehrte Thomas Semmelmann zur Saison 24/25 als Cheftrainer zu Stauf zurück. Der Ur-Donaustaufer ist ein Gesicht der „neuen Zeitrechnung“, nachdem der Verein seinen Rückzug aus der Bayernliga erklärte und in der Kreisliga neu startete. Meister 2016/17 Meister: FC Tegernheim Unter Peter Dobler feierte man am Hohen Sand den direkten Wiederaufstieg. Inzwischen steht der ehemalige Kareth-Coach an der Seitenlinie des Kreisligisten FSV Steinsberg. Der gebürtige Steinsberger spielte in der Jugend selbst aktiv für den Klub. Saison 2017/18 Meister: VfB Bach In einem Herzschlagfinale sicherten sich die Donau-Kicker den Meistertitel vor dem 03 Roding. Und holten dabei historische 78 Punkte. Bachs damaliger Meistercoach war Maximilian Vogl , der sich später noch im Nachwuchs des SSV Jahn engagierte und unter anderem pädagogischer Leiter der Jahnschmiede war. Mittlerweile hat er sich von der Trainerbühne verabschiedet.

Saison 2018/19Meister: SpVgg Lam Manfred Stern führte die Osserbuam 2019 in die Landesliga, wo sie bis heute spielen. Der 47-Jährige warf im Herbst 2024 beim Landesligisten TSV Seebach überraschend das Handtuch und ist seitdem ohne Verein.Saison 2019/21Meister: TSV Neutraubling Aktuell ebenfalls ohne Trainerengagement ist Darius Farahmand , der die Neutraublinger in der abgebrochenen Corona-Spielzeit erstmals in die Landesliga hievte. Es schlossen sich mehrere Stationen in Niederbayern an, darunter der TSV Abensberg. Währenddessen ist der Bezirksliga-Champion von 2021 in die Kreisklasse abgestürzt.Saison 2021/22Meister: TB 03 Roding In seiner zweiten Spielzeit glückte Adi Götz mit dem Turnbund der Sprung in die dritthöchste Amateurklasse. Seit der laufenden Saison coacht der Erfolgstrainer bereits zum dritten Mal den Bezirksliga-Dino SV Schwarzhofen.Saison 2022/23Meister: TB/ASV Regenstauf Überraschend feierten vor zwei Jahren die die „Blitzer“ die Meisterschaft. Einen riesengroßen Verdienst daran hatte Matthias Eglseder . Regenstaufs Urgestein und Dauer-Trainer erklärte im Frühjahr des vergangenen Jahres seinen Rücktritt und ging in die sportliche Führung der TB-Fußballer über.Saison 2023/24Meister: FC Kosova Regensburg Die sportlich so rasante Entwicklung des FC Kosova der letzten Jahre trägt einen Namen: Enkel Alikaj . Der einstige Klasse-Techniker führte die Mannschaft 2024 nach mehreren gescheiterten Anläufen in die Landesliga. Am vergangenen Sonntag durfte sich der frühere Profi-Fußballer mit seinem Team über den ersten Dreier in der neuen Saison freuen. Auch im gehobenen Fußballeralter hilft Alikaj dann und wann noch selbst aus, wenn Not am Mann ist.Saison 2024/25Meister: TSV Bad Abbach Der aktuellste Meistertrainer Sepp Schuderer übergab sein Amt an Simon Sigl und somit in jüngere Hände. Den Kickern von der Freizeitinsel blieb der 68-Jährige jedoch erhalten, er zeichnet nun als Sportlicher Leiter der jungen Truppe verantwortlich. Schuderers ehrgeizige Vision: Den Verein in drei Jahren in die Bayernliga bringen.