Bezirksliga Süd: So sehen die ersten Spieltage aus Der vorläufige Spielplan ist mittlerweile festgezurrt von Florian Würthele · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser

Landesliga-Absteiger TB 03 Roding bekommt es am ersten Spieltag mit dem wiederaufgestiegenen Landkreis-Kollegen FC Ränkam zu tun. – Foto: Paul Hofer

Der Spielplan-Entwurf der Bezirksliga Süd steht! Zwar haben die Vereine noch ein Zeitfenster, Dinge wie die genauen Spieltage und Anstoßzeiten anzupassen, wodurch sich sicherlich noch gewisse Änderungen ergeben werden, an den Rahmendaten wird sich allerdings nichts mehr ändern. Der Startschuss in die Saison 2026/27 fällt am Wochenende des 17. bis 19. Juli. Die Herbstrunde weist einen Doppel-Spieltag (14./16. August) auf und das Spieljahr endet regulär mit dem 19. Spieltag am 14./15. November. Wir haben die ersten sechs Spieltage für Euch zusammengefasst:

1. Spieltag (17. bis 19. Juli)

FC Viehhausen – FC Kosova Regensburg (Fr. 18.30 Uhr)

SC Regensburg – BSC Regensburg (Fr. 19 Uhr)

FC Ränkam – TB 03 Roding (Fr. 19 Uhr)

SV Breitenbrunn – FC Raindorf (Sa. 17 Uhr)

TB/ASV Regenstauf – TV Riedenburg (So. 14 Uhr)

VfB Bach/Donau – SpVgg Ramspau (So. 15 Uhr)

SpVgg Hainsacker – FC Furth im Wald (So. 15 Uhr)

FC Oberhinkofen – TV Parsberg (So. 15.30 Uhr)



2. Spieltag (25./26. Juli)

TB 03 Roding – FC Viehhausen (Sa. 16 Uhr)

FC Raindorf – TB/ASV Regenstauf (Sa. 17.15 Uhr)

TV Riedenburg – FC Oberhinkofen (So. 14 Uhr)

TV Parsberg – SpVgg Hainsacker (So. 14 Uhr)

SpVgg Ramspau – FC Ränkam (So. 14 Uhr)

FC Kosova Regensburg – SC Regensburg (So. 15 Uhr)

BSC Regensburg – SV Breitenbrunn (So. 15.15 Uhr)

FC Furth im Wald – VfB Bach/Donau (So. 15.15 Uhr)





3. Spieltag (31. Juli bis 2. August)

FC Viehhausen – SpVgg Ramspau (Fr. 18.30 Uhr)

VfB Bach/Donau – FC Ränkam (Fr. 19 Uhr)

SC Regensburg – TB 03 Roding (Sa. 16 Uhr)

SV Breitenbrunn – FC Kosova Regensburg (Sa. 17 Uhr)

TB/ASV Regenstauf – BSC Regensburg (So. 14 Uhr)

SpVgg Hainsacker – TV Riedenburg (So. 15 Uhr)

FC Furth im Wald – TV Parsberg (So. 15.15 Uhr)

FC Oberhinkofen – FC Raindorf (So. 15.30 Uhr)



4. Spieltag (8./9. August)

FC Ränkam – FC Viehhausen (Sa. 15 Uhr)

TB 03 Roding – SV Breitenbrunn (Sa. 16 Uhr)

FC Raindorf – SpVgg Hainsacker (Sa. 17.15 Uhr)

TV Riedenburg – FC Furth im Wald (So. 14 Uhr)

TV Parsberg – VfB Bach/Donau (So. 14 Uhr)

SpVgg Ramspau – SC Regensburg (So. 14 Uhr)

FC Kosova Regensburg – TB/ASV Regenstauf (So. 15 Uhr)

BSC Regensburg – FC Oberhinkofen (So. 15.15 Uhr)









5. Spieltag (14. August)

FC Oberhinkofen – FC Kosova Regensburg (alle 18.30 Uhr)

TB/ASV Regenstauf – TB 03 Roding

SV Breitenbrunn – SpVgg Ramspau

SC Regensburg – FC Ränkam

TV Parsberg – TV Riedenburg

FC Furth im Wald – FC Raindorf

SpVgg Hainsacker – BSC Regensburg

VfB Bach/Donau – FC Viehhausen (19 Uhr)



6. Spieltag (16. August)

TV Riedenburg – VfB Bach/Donau (14 Uhr)

SpVgg Ramspau – TB/ASV Regenstauf (14 Uhr)

FC Kosova Regensburg – SpVgg Hainsacker (15 Uhr)

FC Ränkam – SV Breitenbrunn (15 Uhr)

BSC Regensburg – FC Furth im Wald (15.15 Uhr)

FC Raindorf – TV Parsberg (15.15 Uhr)

FC Viehhausen – SC Regensburg (15.15 Uhr)

TB 03 Roding – FC Oberhinkofen (16 Uhr)