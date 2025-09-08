Bezirksliga Süd 🗣: Polling feiert – MTV München & FCD überzeugen

Der SV Polling fährt dank einer deutlichen Leistungssteigerung den ersten Saisonsieg ein. Waldeck-Obermenzing startet gegen Ohlstadt stark rein und belohnt sich prompt. Weil einige Chancen liegen gelassen werden, bleibt's aber bis zum Schluss spannend. Der MTV München gewinnt dank einer starken ersten Hälfte, die Spaß macht, deutlich gegen Untermenzing. In Geiselbullach überwiegt trotz einer guten Leistung die Enttäuschung. Pullach führt anfangs glücklich gegen Wolfratshausen, verdient sich den Dreier aber in der zweiten Hälfte. Olchings Trainer Felix Mayer ist sehr zufrieden, wie auch Deisenhofens Trainer Andreas Budell, der mit der FCD-Reserve auch im Top-Spiel siegt. Die ersten Stimmen zum 8. Spieltag der Bezirksliga Süd.

Insgesamt war das Spiel sehr hitzig, Denklingen hätte aus meiner Sicht noch einen Elfmeter bekommen müssen, der aber vom Schiedsrichter nicht gegeben wurde. Unter dem Strich steht der Sieg für uns dennoch verdient zu Buche.«

Maximilian Jochner, Trainer des SV Polling: »Im Vergleich zu den letzten beiden Spielen war das eine deutliche Leistungssteigerung von uns. Es war ein insgesamt ausgeglichenes Spiel, das nicht klar auf eine Seite gekippt ist. Wir sind durch einen aus meiner Sicht berechtigten Elfmeter mit 1:0 in Führung gegangen, mussten aber nur zwei Minuten später den Ausgleich hinnehmen und sind dann mit einem 1:1 in die Pause gegangen. In der zweiten Halbzeit haben wir ein paar Umstellungen vorgenommen und erneut einen Elfmeter zugesprochen bekommen, der allerdings keiner war – zumindest laut den beteiligten Spielern. Insofern war es vielleicht gerecht, dass unser Basti Gößl diesen Elfmeter verschossen hat. Beim Stand von 1:1 haben wir dann in der 65. Minute durch einen Schuss von Benedikt Veicht ins kurze Kreuzeck das 2:1 erzielt, wobei der Torwart von Denklingen nicht ganz glücklich aussah.

Wir verkaufen uns die letzten Spiele wirklich gut, meine Mannschaft bringt in den Themen 'Leidenschaft und Kampf' alles auf den Platz. Wir müssen das jetzt nur noch 90 Minuten durchziehen. Am Ende stehen zu wenig Punkte auf unserem Konto. In Zukunft müssen wir uns für solche Leistungen belohnen.«

Stefan Held, Trainer des TSV Geiselbullach: »Es ist für uns extrem bitter, dass wir das zweite Mal in Folge nach einer Führung mit leeren Händen dastehen. Unser Plan ist 60 Minuten sehr gut aufgegangen, dann hat es Gilching besser gemacht und uns hat die Zehn-Minuten-Strafe extrem weh getan.

Mit der letzten Aktion vor der Halbzeit haben wir zum Glück nach einem Standard das 2:1 erzielt. In der Pause haben wir dann taktisch ein, zwei Dinge verändert, die Räume besser bespielt und anschließend verdient das 3:1 gemacht. Am Ende hatte Wolfratshausen noch zwei, drei gefährliche Konter, die sie aber zu hektisch vergeben haben. Über 90 Minuten war der Sieg verdient, auch wenn das 2:1 zur Pause etwas glücklich war.«

Fabian Beigl, Trainer des SV Pullach: »Im Endeffekt war es genau das Spiel, das wir erwartet hatten: Wolfratshausen stand tief und lauerte auf Konter. Uns gelang zum Glück früh das 1:0 nach einer hohen Balleroberung im gegnerischen Aufbau, was uns natürlich in die Karten gespielt hat. Danach sind wir jedoch zu passiv geworden und haben den Gegner immer wieder zu Kontern eingeladen, wo wir Glück hatten, dass sie ihre Chancen nicht genutzt haben. Der Ausgleich war deshalb auch nicht unverdient.

Felix Mayer, Trainer des SC Olching: »Wir waren sehr zufrieden mit der ersten Halbzeit und konnten viel von dem umsetzen, was wir uns vorgenommen hatten. In der zweiten Halbzeit haben wir uns leider etwas die Butter vom Brot nehmen lassen, und den Gegner unnötig zurück ins Spiel gebracht. Letztlich schießen wir das entscheidende Tor in der 90. Minute. Ziel war es drei Punkte zu holen – egal wie – und das ist uns mit zwei unterschiedlichen Halbzeiten gelungen. Jetzt bereiten wir uns auf Denklingen vor.«

Waldeck startet mit „richtig gutem Fußball“ gegen Ohlstadt

Stefan Gutsmiedl, Trainer des SV Waldeck-Obermenzing: »Die ersten 15 Minuten spielen wir richtig guten Fußball und belohnen uns mit dem 1:0. Dann kippt das Spiel ein wenig, Ohlstadt agiert aggressiver und läuft uns besser an. Direkt vor der Halbzeit machen wir das 2:0, was super herausgespielt ist. Umso unerklärlicher ist es, dass wir kurz vor der Pause hinten offen sind und prompt das 2:1 kassieren. So baut man den Gegner natürlich wieder auf. In der zweiten Halbzeit hat Ohlstadt dann alles nach vorne geworfen und mehr versucht. Wir erzielen das 3:1 und haben anschließend viele Chancen, um das Ergebnis noch klarer zu gestalten. Im Großen und Ganzen war es ein verdienter Heimsieg für uns.« Florian-Weber-Dreierpack ebnet Deisenhofen den Weg: „Absolut verdienter Sieg“

Andreas Budell, Trainer des FC Deisenhofen II: »Wir sind im Topspiel gegen Penzberg richtig gut gestartet und hatten in den ersten Minuten auch kompletten Zugriff zum Spiel. Wir hatten viel Ballbesitz, sind aber noch nicht wirklich gefährlich ins letzte Drittel kommen. Verdient sind wir dann durch einen verwandelten Elfmeter von Flo Weber mit 1:0 in Führung gegangen, haben aber kurze Zeit später das 1:1 kassiert – nach einem langen Ball, der schön abgelegt wurde und dann trocken ins lange Eck geschossen wurde.

Mit einem satten Fernschuss haben wir es dann in der 45. Minute geschafft, das 2:1 zu machen, aber direkt mit dem Anstoß haben wir auch gleich wieder das 2:2 kassiert. Da waren wir einfach nicht wach genug, sowohl beim ersten Ball als auch bei der Flanke, die wir ein bisschen unterlaufen haben. So gehen wir dann mit 2:2 in die Halbzeit. Auch nach der Pause sind wir gut gestartet, hatten viele Ballbesitzphasen und sind mit einem richtig schönen Fernschuss von Flo Weber mit 3:2 in Führung gegangen. Doch auch diese Führung hat nicht allzu lange gehalten. Nach einer Standardsituation, einer Ecke – wieder Flo Weber – haben wir dann die 4:3-Führung bis zum Ende ins Ziel gebracht. Die letzten zehn Minuten waren sicherlich schwer, Penzberg hatte da mehr Ballbesitz und war durch lange Bälle richtig gefährlich, sie haben alles nach vorne geschoben. Aber wir haben es dann über die kompletten 90 Minuten verteidigt und am Ende, denke ich, einen absolut verdienten Sieg eingefahren.«

MTV München überragt in Hälfe eins: „Macht einfach Spaß“