Bezirksliga Süd: Platzsturm! Aubing ist Meister – Neuhadern lebt

In der 68. Minute begann die Denklinger Aufholjagd durch ein Tor von Simon Ried, der eine Flanke von Hannes Rambach verwertete. In der 92. und in der 94. Minute traf dann Rambach selbst und Elias Greinacher, die der Ansorge-Elf so drei Zähler sicherten.

In einem irren Spiel unterlag der SV Bad Heilbrunn am Sonntag trotz Chancenplus und langer Führung dem VfL Denklingen. „Ein Sieg, der unterm Strich nicht zu erklären ist“, sagte auch VfL-Trainer Markus Ansorge nach dem Spiel , dessen Mannschaft zunächst einen schlechten Start erwischte. Dank der Tore von Benedikt Specker (14.) und Nikolaus Pföderl (38.) führte der HSV lange Zeit mit 2:0.

An der Bezirkssportanlage am Wolkerweg avancierte Murat Tekeli zum Matchwinner. Der 23-jährige Futsalspieler schoss die Haderner Jungs zunächst in der 73. Minute in Front, ehe er nur acht Minuten später für die Entscheidung sorgte. Die unterlegene Mannschaft, die Reserve des FC Deisenhofen, muss dagegen die dritte Pleite in Serie hinnehmen, hat den Klassenerhalt aber bereits sicher.

Endlich! Der FC Neuhadern kann noch gewinnen. Im fünften Anlauf unter dem bereits dritten Trainer in der Saison sendeten die Münchner ein Lebenszeichen in der Bezirksliga Süd.

Der SV Aubing ist Meister der Bezirksliga Süd. Nach über 20 Jahren schafft der SVA damit endlich den langersehnten Landesliga-Aufstieg und verlässt nach dem Relegationsdrama in der vergangenen Saison die Bezirksliga. Gegen den FC Aich drückte die Mannschaft von Patrick Ghigani von Beginn an aufs Gaspedal. In der 4. Minute küsste ein Seitfallzieher von Aldin Bajramovic noch den Pfosten, ehe der Torrausch des Meisters startete.

Thomas Graml (33.), Daniel Koch (38.), Leo Tomic (42.) und Aldin Bajramovic sorgten für den klaren 4:0-Halbzeitstand zur Pause. In der zweiten Hälfte machte der SVA das halbe Dutzend voll: Koch zum zweiten und Artin Shamolli erhöhten in den Schlussminuten auf 6:0. Während die weiter ungeschlagenen Aubinger jetzt für die Landesliga planen können, ist der Abstieg des FC Aich inzwischen amtlich. „Glückwunsch an Trainer Patrick Ghigani und seine Elf, die haben absolut den Titel verdien", so FCA-Trainer Aue. „Es ist schon schwer, wenn man sich über Wochen in einer Abwärtsspirale befindet, da herauszukommen."

SV Aubing München – FC Aich 6:0

SV Aubing München: Ali Boraze, Alexander Schlüter, Thomas Graml (72. Ziad Saibou), Vendim Sinani, Hans Haderecker, Aldin Bajramovic (52. Abdelilah Erraji), Leo Tomic (59. Marko Ralic), Abdul Bangura (77. Abdulbassit Djobo), Artin Shamolli, Daniel Koch, Balthasar Zimmermann (66. Milonga José) - Trainer: Patrick Ghigani

FC Aich: Quirin Milde, Sebastian Nemecek, Maximilian Zimmermann, Elias Janele, Christoph Thiel, Moritz Reichlmaier (46. Marc Egenhofer), Simon Wesinger, Sebastian Wilhelm (59. Julius Renke), Daniel Albertshofer (46. David Schuster), Florian Friedrich, Manuel Milde - Trainer: Marcel Aue

Schiedsrichter: Moritz Breitruck - Zuschauer: 600

Tore: 1:0 Thomas Graml (33.), 2:0 Daniel Koch (38.), 3:0 Leo Tomic (42.), 4:0 Aldin Bajramovic (45.+1), 5:0 Daniel Koch (79.), 6:0 Artin Shamolli (87.)