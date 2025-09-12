Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Dem SC Olching winkt die Tabellenführung, wenn Planegg-Krailling heute Punkte lässt. – Foto: Tamara Rabuser
Bezirksliga Süd LIVE: Spitzenreiter in Ohlstadt – VfL fordert Olching
Startschuss für den 9. Spieltag der Bezirksliga Süd, und es geht direkt um die Tabellenführung: Im Fernduell spielen der SV Planegg-Krailling und Olching. Während der SVP in Ohlstadt ran muss, gastiert der SCO beim VfL Denklingen. Alle Spiele des 9. Spieltags im Live-Ticker.