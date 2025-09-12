 2025-09-10T07:23:22.987Z

Allgemeines
Dem SC Olching winkt die Tabellenführung, wenn Planegg-Krailling heute Punkte lässt.
Dem SC Olching winkt die Tabellenführung, wenn Planegg-Krailling heute Punkte lässt. – Foto: Tamara Rabuser

Bezirksliga Süd LIVE: Spitzenreiter in Ohlstadt – VfL fordert Olching

9. Spieltag der Bezirksliga Süd

Startschuss für den 9. Spieltag der Bezirksliga Süd, und es geht direkt um die Tabellenführung: Im Fernduell spielen der SV Planegg-Krailling und Olching. Während der SVP in Ohlstadt ran muss, gastiert der SCO beim VfL Denklingen. Alle Spiele des 9. Spieltags im Live-Ticker.

Spiele am Freitag

Heute, 19:30 Uhr
SV Ohlstadt
SV OhlstadtSV Ohlstadt
SV Planegg-Krailling
SV Planegg-KraillingPlanegg-Kr.
0
1

Heute, 20:00 Uhr
VfL Denklingen
VfL DenklingenDenklingen
SC Olching
SC OlchingSC Olching
0
0

Spiele am Samstag

Morgen, 14:00 Uhr
BCF Wolfratshausen
BCF WolfratshausenBCF Wolfratshausen
TSV Gilching-Argelsried
TSV Gilching-ArgelsriedGilching-A.
14:00

Morgen, 14:00 Uhr
SV Raisting
SV RaistingSV Raisting
MTV 1879 München
MTV 1879 MünchenMTV München
14:00

Morgen, 14:30 Uhr
1. FC Penzberg
1. FC PenzbergFC Penzberg
SV Waldeck Obermenzing
SV Waldeck ObermenzingSV Waldeck
14:30

Spiele am Sonntag

So., 14.09.2025, 14:00 Uhr
SV Polling
SV PollingSV Polling
TSV Geiselbullach Neu-Esting
TSV Geiselbullach Neu-EstingTSV Geiselbullach Neu-Esting
14:00

So., 14.09.2025, 14:00 Uhr
SV Untermenzing
SV UntermenzingUntermenzing
SV Pullach
SV PullachSV Pullach
14:00

So., 14.09.2025, 14:15 Uhr
SV Bad Heilbrunn
SV Bad HeilbrunnHeilbrunn
FC Deisenhofen
FC DeisenhofenDeisenhofen II
14:15

