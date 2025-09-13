Bezirksliga Süd LIVE: Raisting führt früh – Penzberg gegen Waldeck

Planegg-Krailling ist zurück in der Erfolgsspur: Fünf Tage nach dem 1:1 gegen den SV Raisting hat der einstige Landesligist wieder gewonnen und sich damit an der Tabellenspitze der Bezirksliga Süd behauptet.

In Ohlstadt startete der SVP stark und ging nach 14 Minuten durch Valentino Gavric in Führung. Kurz vor der Pause sahen die 125 Fans in Ohlstadt die Vorentscheidung: Leonardo Lajqi stellte auf 2:0. Auch in der zweiten Hälfte klingelte es im SVO-Kasten, aber Schiedsrichter Angerer entschied auf Abseits. Während Planegg damit zum siebten Mal in Serie ungeschlagen bleibt, muss der SV Ohlstadt weiter auf den zweiten Bezirksliga-Sieg warten.

SV Ohlstadt – SV Planegg-Krailling 0:2

SV Ohlstadt: Jonas Fuhrmann, Jonas Thümmler, Kevin Lahmeyer (66. Hannes Perfahl), Leonhard Strobl (82. Dominikus Zach), Klaus Zach, Christoph Wäckerle, Jakob Sebald, Simon Nutzinger, Bernhard Kurz, Maximilian Schwinghammer, Jonas Marggraf - Trainer: Anton Geiger - Trainer: Rudi Schedler

SV Planegg-Krailling: Marijan Krasnic, Martin Bauer, Momko Kojic, Leonardo Lajqi, Mario Simic (78. Matej Bonic), Andrej Skoro, Stefan Mikerevic (71. Mladen Acimovic), Ante Kraljevic, Almedin Saburovic, Valentino Gavric (89. Daniel Velickovski), Aleksander Demonjic (71. Aldin Ahmetovic) - Trainer: Martin Bauer - Trainer: Christian Zercher

Schiedsrichter: Fridolin Angerer (Böbing)

Tore: 0:1 Valentino Gavric (14.), 0:2 Leonardo Lajqi (45.+1)