Der 1. FC Penzberg trifft auf den SV Waldeck-Obermenzing.
Der 1. FC Penzberg trifft auf den SV Waldeck-Obermenzing. – Foto: Tamara Rabuser

Bezirksliga Süd LIVE: Raisting führt früh – Penzberg gegen Waldeck

9. Spieltag der Bezirksliga Süd

Am 9. Spieltag in der Bezirksliga Süd stehen heute drei Begegnungen an. Der SV Raisting hat den MTV München zu Gast. Außerdem trifft der 1.FC Penzberg auf den SV Waldeck-Obermenzing, sowie der SV Polling auf den TSV Geiselbullach.

Spiele am Samstag

Heute, 14:00 Uhr
BCF Wolfratshausen
BCF WolfratshausenBCF Wolfratshausen
TSV Gilching-Argelsried
TSV Gilching-ArgelsriedGilching-A.
0
2

Heute, 14:00 Uhr
SV Raisting
SV RaistingSV Raisting
MTV 1879 München
MTV 1879 MünchenMTV München
1
0

Heute, 14:30 Uhr
1. FC Penzberg
1. FC PenzbergFC Penzberg
SV Waldeck Obermenzing
SV Waldeck ObermenzingSV Waldeck
14:30

Spiele am Freitag

Gestern, 19:30 Uhr
SV Ohlstadt
SV OhlstadtSV Ohlstadt
SV Planegg-Krailling
SV Planegg-KraillingPlanegg-Kr.
0
2

Planegg-Krailling ist zurück in der Erfolgsspur: Fünf Tage nach dem 1:1 gegen den SV Raisting hat der einstige Landesligist wieder gewonnen und sich damit an der Tabellenspitze der Bezirksliga Süd behauptet.

In Ohlstadt startete der SVP stark und ging nach 14 Minuten durch Valentino Gavric in Führung. Kurz vor der Pause sahen die 125 Fans in Ohlstadt die Vorentscheidung: Leonardo Lajqi stellte auf 2:0. Auch in der zweiten Hälfte klingelte es im SVO-Kasten, aber Schiedsrichter Angerer entschied auf Abseits. Während Planegg damit zum siebten Mal in Serie ungeschlagen bleibt, muss der SV Ohlstadt weiter auf den zweiten Bezirksliga-Sieg warten.

SV Ohlstadt – SV Planegg-Krailling 0:2
SV Ohlstadt: Jonas Fuhrmann, Jonas Thümmler, Kevin Lahmeyer (66. Hannes Perfahl), Leonhard Strobl (82. Dominikus Zach), Klaus Zach, Christoph Wäckerle, Jakob Sebald, Simon Nutzinger, Bernhard Kurz, Maximilian Schwinghammer, Jonas Marggraf - Trainer: Anton Geiger - Trainer: Rudi Schedler
SV Planegg-Krailling: Marijan Krasnic, Martin Bauer, Momko Kojic, Leonardo Lajqi, Mario Simic (78. Matej Bonic), Andrej Skoro, Stefan Mikerevic (71. Mladen Acimovic), Ante Kraljevic, Almedin Saburovic, Valentino Gavric (89. Daniel Velickovski), Aleksander Demonjic (71. Aldin Ahmetovic) - Trainer: Martin Bauer - Trainer: Christian Zercher
Schiedsrichter: Fridolin Angerer (Böbing)
Tore: 0:1 Valentino Gavric (14.), 0:2 Leonardo Lajqi (45.+1)

Gestern, 20:00 Uhr
VfL Denklingen
VfL DenklingenDenklingen
SC Olching
SC OlchingSC Olching
0
2
Abpfiff

Der SC Olching bleibt dem Spitzenreiter der Bezirksliga Süd weiter auf den Fersen. In Denklingen gab sich der Landesliga-Absteiger keine Blöße. Ein Doppelpack von Omer Grbic (19., 53.) ebnete der Mannschaft von Felix Mayer den Weg zu einem 2:0-Auswärtssieg. Damit bleibt der SCO in Schlagdistanz zum SVP, und hat sogar ein Spiel weniger auf dem Konto.

VfL Denklingen – SC Olching 0:2
VfL Denklingen: Simon Sporer, Tobias Ried (83. Johannes Greif), Lukas Greif, Moritz Tikovsky, Raphael Zwerschke, Armin Sporer, Hannes Rambach, Martin Krimshandl (60. Tobias Schelkle), Julian Stahl, Elias Greinacher (60. Simon Ried), Peter Kinast (70. Ludwig Kirchbichler) - Trainer: Christoph Schmitt
SC Olching: Maximilian Hoffmann, Florian Obermeier, Niklas Uhle (82. Elias Scheichlarabadi), Kevin Roth (80. Patrick Huljina), Florian Hofmann, Connor Punzelt, Jan Sostmann, Leon Heinzlmair, Ferenc Ambrus (73. Adnan Ribo), Kerem Kavuk, Omer Grbic (78. Maximilian Schwahn) - Trainer: Felix Mayer
Schiedsrichter: Jonathan Wagner (München) - Zuschauer: 150
Tore: 0:1 Omer Grbic (19.), 0:2 Omer Grbic (53.)

Spiele am Sonntag

Morgen, 14:00 Uhr
SV Polling
SV PollingSV Polling
TSV Geiselbullach Neu-Esting
TSV Geiselbullach Neu-EstingTSV Geiselbullach Neu-Esting
14:00

Morgen, 14:00 Uhr
SV Untermenzing
SV UntermenzingUntermenzing
SV Pullach
SV PullachSV Pullach
14:00

Morgen, 14:15 Uhr
SV Bad Heilbrunn
SV Bad HeilbrunnHeilbrunn
FC Deisenhofen
FC DeisenhofenDeisenhofen II
14:15

