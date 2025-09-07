Bezirksliga Süd LIVE: Holt das Schlusslicht erstmals Punkte?

Der Spitzenreiter Planegg kann heute zurück an die Tabellenspitze springen. – Foto: Celina Geigle

Drei Spiele finden in der Bezirksliga Süd am Sonntag statt. Der SV Polling will gegen den VfL Denklingen die ersten Bezirksliga-Punkte eintüten. Planegg sich dagegen an der Tabellenspitze gegen Raisting behaupten. Mit einem Sieg übernimmt der SVP erneut den Spitzenplatz. In Obermenzing kommt es zu einem Duell der Tabellennachbarn. Der SVO gastiert bei Waldeck. Der 8. Spieltag in der Übersicht.

Spiele am Sonntag Heute, 14:00 Uhr VfL Denklingen Denklingen SV Polling SV Polling 14:00 PUSH

4:0 stand es nach einer knappen halben Stunde für den MTV. Danach ließen es die Münchner ruhig angehen, Untermenzing konnte noch zwei Treffer beisteuern. Alex Kaltner erzielte die Treffer eins und vier (11. und 33.), dazwischen waren Mario Erb (17.) und Vincenzo Potenza (28.) erfolgreich. Dominik Pfister erzielte in der 36. Minute den ersten Gästetreffer, Moritz Mössmann legte nach dem Seitenwechsel nach (48.). Mit dem Heimsieg bleibt der MTV oben dran und klettert auf den 4. Platz. Untermenzing bleibt mit weiterhin drei Saisonpunkten im Tabellenkeller. MTV 1879 München – SV Untermenzing 4:2

MTV 1879 München: Yuya Kondo, Leon Remmelberger, Hubert Bichlmaier (87. Andreas Alt), Mario Erb, Moritz Schlehe (50. Elias Beckenbauer), Valentin Dammasch (69. Philipp Skodic), Franz Mullai (60. Francisco Afonso), Elsjan Duraj, Lukas Ahrend, Vincenzo Potenza (46. Kaon Maliqi), Alexander Kaltner - Trainer: Alexander Kaltner

SV Untermenzing: Florian Geck, Fabian Keller May, Philipp Simonides, Alexander Berg, David Marinkovic (71. Michael Bakalis), Dominik Pfister, Tobias Halfmann (84. Leon Dekorsy), Maximilian Kriebel (60. Roman Kriebel), Abdou Tchagodomou (71. Lasse Peter Wippert), Benedikt Nowack (87. Nico Rosenthal), Moritz Mösmang - Trainer: Nico Formella

Schiedsrichter: Dominik von Maffei (Miesbach) - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Alexander Kaltner (11.), 2:0 Mario Erb (17.), 3:0 Vincenzo Potenza (28.), 4:0 Alexander Kaltner (33.), 4:1 Dominik Pfister (36.), 4:2 Moritz Mösmang (48.)

Der SV Pullach gewann knapp, aber ungefährdet gegen den BCF Wolfratshausen. Janosch Barho brachte den SVP nach neun Minuten in Front, Metehan Altay konnte eine knappe halbe Stunde ausgleichen (36.). Noch vor der Pause stellte Moritz Golüke den alten Abstand wieder her (45.+1). Im zweiten Durchgang geschah lange nichts, ehe Maurus Miller mit dem 3:1 alles klar machte (77.). Pullach steigt auf den achten Rang auf, Wolfratshausen bleibt Vorletzter. SV Pullach – BCF Wolfratshausen 3:1

SV Pullach: Leopold Bayerschmidt, Janosch Barho, Vinzenz Neubauer, Jasal Mansaray (70. Leopold Adomeit), Josef Burghard, Zakarie Abukar Mudei (70. Antonio Brandi), Maurus Miller (88. Filip Lazic), Michael Wich, Paul Breuling (85. Evaldy Tunga), Sanntino Pandza, Moritz Golüke (76. Philip Sommer) - Trainer: Fabian Beigl

BCF Wolfratshausen: Noah Praczek, Armin Kuqi, Dominik König, Erblin Deskaj (68. Jordanis Nikolaidis), Bernhard Kresta, Patriot Lajqi, Lukas Hintermeier, Metehan Altay (82. Karl Kozlowski), Benjamin Kuqi (82. Mori Camara), Juri Falch (74. Argjent Veliqi), Engin Torunoglu - Trainer: Florian Ächter

Tore: 1:0 Janosch Barho (9.), 1:1 Metehan Altay (36.), 2:1 Moritz Golüke (45.+1), 3:1 Maurus Miller (77.)

Lange sah es nach einer Punkteteilung aus, bis Olching spät netzte. Zum Spiel: Der Doppelschlag von Niklas Uhle und Maximilian Schwahn brachte die 2:0-Pausenführung (31. und 35.). In Halbzeit zwei waren die Bad Heilbrunner dann mit Toreschießen dran: Tobias Bauer gelang der Anschluss (51.), Thomas Pföderl der Ausgleich (65.). In der 90. Minute schlug dann der Moment des Patrick Huljina, der das 3:2 markierte. In der Nachspielzeit flog noch Olchings Luka Batarilo-Cerdic mit Rot vom Platz. Olching festigt mit dem Sieg Platz drei, Bad Heilbrunn rutscht auf Rang sieben ab. SC Olching – SV Bad Heilbrunn 3:2

SC Olching: Maximilian Hoffmann, Niklas Uhle, Florian Hofmann, Connor Punzelt, Jan Sostmann, Leon Heinzlmair, Ferenc Ambrus, Adnan Ribo (58. Luka Batarilo-Cerdic), Kerem Kavuk (83. Patrick Huljina), Maximilian Schwahn (67. Florian Obermeier), Omer Grbic - Trainer: Felix Mayer

SV Bad Heilbrunn: Franz Maurer, Florian Schnitzlbaumer, André Tiedt, Luis Meisl, Nikolaus Pföderl, Anton Krinner, Thomas Pföderl, Tobias Bauer (88. Xaver Wagner), Sebastian Ammer, Jonas Gall, Sebastian Rösch (67. Luis Meisl) - Trainer: Walter Lang

Tore: 1:0 Niklas Uhle (31.), 2:0 Maximilian Schwahn (35.), 2:1 Tobias Bauer (51.), 2:2 Thomas Pföderl (65.), 3:2 Patrick Huljina (90.)

Rot: Luka Batarilo-Cerdic (90./SC Olching/) Spiele am Freitag

Florian Weber entschied am Ende die Partie zwischen dem FC Deisenhofen II und dem FC Penzberg. Zunächst traf der Angreifer der Hausherren zur Führung (22.), die acht Minuten später von Jonas Kirschner ausgeglichen wurde. Dieser Ablauf spielte sich in der Folge noch zweimal ab: Marco Bisignano traf für Deisenhofen, Dominik Bacher für Penzberg (45.+1 und 45.+2). Nach dem Seitenwechsel erneut Weber für den FCD II (51.), danach Ugurkan Verep für den FCP (56.). Auf den dritten Treffer von Weber nach einer guten Stunde hatten die Penzberger aber keine weitere Antwort parat, die drei Punkte bleiben in Deisenhofen. Mit denen klettert der FCD II zumindest vorübergehend auf den ersten Platz, Penzberg rutscht auf den fünften Rang ab.