Schwere Aufgabe für Praczek und Co.: Der BCF Wolfratshausen empfängt den SV Untermenzing. – Foto: Oliver Rabuser
Bezirksliga Süd LIVE: Abstiegskampf in Wolfratshausen und Gilching
Zum Start in den 12. Spieltag der Bezirksliga Süd sind die drei Kellerkinder direkt gefordert: Während der BCF Wolfratshausen den SV Untermenzing nach dessen Pokalspiel empfängt, muss der SV Ohlstadt zum TSV Gilching-Argelsried. Um 15:15 Uhr gastiert Polling dann beim Tabellendritten, FC Deisenhofen II. Die Live-Ticker in der Übersicht.