Allgemeines
Schwere Aufgabe für Praczek und Co.: Der BCF Wolfratshausen empfängt den SV Untermenzing.
Schwere Aufgabe für Praczek und Co.: Der BCF Wolfratshausen empfängt den SV Untermenzing. – Foto: Oliver Rabuser

Bezirksliga Süd LIVE: Abstiegskampf in Wolfratshausen und Gilching

12, Spieltag der Bezirksliga Süd

Zum Start in den 12. Spieltag der Bezirksliga Süd sind die drei Kellerkinder direkt gefordert: Während der BCF Wolfratshausen den SV Untermenzing nach dessen Pokalspiel empfängt, muss der SV Ohlstadt zum TSV Gilching-Argelsried. Um 15:15 Uhr gastiert Polling dann beim Tabellendritten, FC Deisenhofen II. Die Live-Ticker in der Übersicht.

Spiele am Freitag

Heute, 14:00 Uhr
BCF Wolfratshausen
BCF Wolfratshausen
SV Untermenzing
SV Untermenzing
14:00

Heute, 15:00 Uhr
TSV Gilching-Argelsried
TSV Gilching-Argelsried
SV Ohlstadt
SV Ohlstadt
15:00

Heute, 15:15 Uhr
FC Deisenhofen
FC Deisenhofen
SV Polling
SV Polling
15:15

Spiele am Samstag

Morgen, 12:00 Uhr
MTV 1879 München
MTV 1879 München
SV Bad Heilbrunn
SV Bad Heilbrunn
12:00

Morgen, 13:00 Uhr
TSV Geiselbullach Neu-Esting
TSV Geiselbullach Neu-Esting
SV Raisting
SV Raisting
13:00

Morgen, 14:00 Uhr
SV Pullach
SV Pullach
1. FC Penzberg
1. FC Penzberg
14:00

Morgen, 14:00 Uhr
SC Olching
SC Olching
SV Waldeck Obermenzing
SV Waldeck Obermenzing
14:00

Spiele am Sonntag

So., 05.10.2025, 15:00 Uhr
SV Planegg-Krailling
SV Planegg-Krailling
VfL Denklingen
VfL Denklingen
15:00

