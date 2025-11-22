 2025-11-18T09:22:12.436Z

Allgemeines
Der SV Pullach könnte mit einem Sieg sich noch einmal nach oben orientieren.
Der SV Pullach könnte mit einem Sieg sich noch einmal nach oben orientieren. – Foto: Dieter Metzler

Bezirksliga Süd: Jahresabschluss entfällt

Nachholspiel in der Bezirksliga Süd

Das letzte angepeilte Saisonspiel der Bezirksliga Süd entfällt – trotz des Versuchs das Spiel stattfinden zu lassen.

Der SV Pullach und der MTV München treffen heute doch nicht aufeinander. Zunächst hatten der SVP und der MTV sogar noch Heimrecht getauscht, doch das Wetter macht den beiden nun einen Strich durch die Rechnung. Wie der SVP auf Instagram mitteilt, fällt das Spiel nun doch aus. Auch das Spiel der U19 an der Gistlstraße entfällt.

