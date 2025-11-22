Bezirksliga Süd: Jahresabschluss entfällt

Der SV Pullach und der MTV München treffen heute doch nicht aufeinander. Zunächst hatten der SVP und der MTV sogar noch Heimrecht getauscht, doch das Wetter macht den beiden nun einen Strich durch die Rechnung. Wie der SVP auf Instagram mitteilt, fällt das Spiel nun doch aus. Auch das Spiel der U19 an der Gistlstraße entfällt.

Sa., 29.11.2025, 17:00 Uhr SV Pullach SV Pullach FC Freiham FC Freiham 17:00 PUSH