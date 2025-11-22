Bezirksliga Süd: Jahresabschluss entfällt

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Der SV Pullach könnte mit einem Sieg sich noch einmal nach oben orientieren. – Foto: Dieter Metzler
Der SV Pullach und der MTV München treffen heute doch nicht aufeinander. Zunächst hatten der SVP und der MTV sogar noch Heimrecht getauscht, doch das Wetter macht den beiden nun einen Strich durch die Rechnung. Wie der SVP auf Instagram mitteilt, fällt das Spiel nun doch aus. Auch das Spiel der U19 an der Gistlstraße entfällt.