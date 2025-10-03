Bezirksliga Süd: Gilching-Gala! Polling und Untermenzing entfesselt

Zum Start in den 12. Spieltag der Bezirksliga Süd waren die drei Kellerkinder direkt gefordert: Während der BCF Wolfratshausen und der SV Ohlstadt klar unterlagen, landete der SV Polling einen Achtungserfolg. Die Bezirksliga-Spiele in der Übersicht.
Es bleibt zappenduster im Tabellenkeller für Wolfratshausen: Auch gegen den SV Untermenzing kam der BCF unter die Räder und bleibt damit Bezirksliga-Schlusslicht.
In Wolfratshausen startete der SVU stark rein und ging direkt durch Mösmang in Führung (14.). Nach der Pause machte es die Formella-Elf dann deutlich. Pfister (65.), Keller May (70.) und Kriebel (82.) schraubten das Ergebnis in die Höhe.
Für Untermenzing ein Ausrufezeichen. Die letzten sechs Spiele gewann der SVU allesamt. (Zweimal im Pokal, viermal in der Liga).
BCF Wolfratshausen – SV Untermenzing 0:4
BCF Wolfratshausen: Noah Praczek, Armin Kuqi (77. Leon Hölting), Dominik König, Patriot Lajqi, Lukas Hintermeier (77. Marcus Precub), Erdem Cakir (26. Metehan Altay), Jordanis Nikolaidis (46. Tomislav Beljo), Benjamin Kuqi, Argjent Veliqi, Juri Falch, Engin Torunoglu - Trainer: Florian Ächter
SV Untermenzing: Florian Geck, Fabian Keller May (79. Michael Bakalis), Philipp Simonides, Alexander Berg, David Marinkovic (67. Tobias Halfmann), Paul Greger, Abdou Tchagodomou (62. Dominik Pfister), Maximilian Heigl, Benedikt Nowack, Moritz Mösmang (70. Roman Kriebel), Nick Schnöller (75. Maximilian Kriebel) - Trainer: Nico Formella
Schiedsrichter: Kai Schüler (München) - Zuschauer: 60
Tore: 0:1 Moritz Mösmang (14.), 0:2 Dominik Pfister (65.), 0:3 Fabian Keller May (70.), 0:4 Roman Kriebel (82.)
Gilching-Argelsried brennt gegen Ohlstadt ein Feuerwerk ab. Binnen 19 Minuten trifft der TSV viermal. Den Startschuss macht Marco Brand in der 13. Minute. Youngster Tarik Kluge (17.), Manuel Eichberg (20.) und Maximilian Karl (32.) schrauben das Ergebnis blitzartig auf 4:0.
Durch den klaren Heimsieg setzt sich Gilching oben fest, während der SV Ohlstadt im Tabellenkeller hängen bleibt. Seit dem Erfolg gegen Raisting am 26. Juni wartet der SVO nun auf einen Sieg.
TSV Gilching-Argelsried – SV Ohlstadt 4:0
TSV Gilching-Argelsried: Sebastian Hollenzer, Jonas Engelhardt, Maximilian König (69. Jasin Uka), Tarik Kluge, Marco Brand (69. Felix Sambs), Alper Diker (57. Quirin Wiedemann), Ben Bauer, Maximilian Karl (57. Louis Fleddermann), Manuel Eichberg (57. Vinzenz Wolf), Daniel Yordanov, Leander Kraus - Trainer: Christian Rodenwald
SV Ohlstadt: Jonas Fuhrmann, Jonas Thümmler, Kevin Lahmeyer (19. Sebastian Gaisreiter), Klaus Zach, Jakob Sebald, Johannes Fischer (74. Leonhard Jais), Simon Nutzinger, Hannes Perfahl (68. Jakob Steffl), Bernhard Kurz, Maximilian Schwinghammer, Jonas Marggraf - Trainer: Anton Geiger - Trainer: Rudi Schedler
Schiedsrichter: Tobias Barth (Peiting) - Zuschauer: 90
Tore: 1:0 Marco Brand (13.), 2:0 Tarik Kluge (17.), 3:0 Manuel Eichberg (20.), 4:0 Maximilian Karl (32. Foulelfmeter)
Überraschung in Deisenhofen: Der SV Polling entführt drei Zähler beim Tabellendritten und landet einen Achtungserfolg im Tabellenkeller, obwohl die Bayernliga-Reserve besser startete.
Vincent Bürstner brachte die Deisis zunächst in der 31. Minute in Front, ehe Julian Jächer (41.) noch vor der Pause ausglich. In der zweiten Hälfte war dann einmal mehr Benedikt Veicht die Rettung für Polling. Wie beim 2:1 gegen Denklingen schoss der 25-Jährige den SVP in Front, und krönte die SVP-Leistung in der 90. Minute mit dem 3:1. Für die Mannschaft von Maximilian Jochner bereits der zweite Sieg in Serie.
FC Deisenhofen II – SV Polling 1:3
FC Deisenhofen II: Johannes Widmann, Josip Cosic, Nico Wohlmann (89. Oliver Lindenauer), Jonas Rogalski, Lukas Vollmer, Eren Özbek (58. Pablo Sliwka Seoane), Luke Gandl (66. Noah Rehm), Andreas Perneker (60. Sebastian Geigenberger), Lukas Blauensteiner (82. Maximilian Martin), Vincent Bürstner, Jonas Herrmann - Trainer: Andreas Budell
SV Polling: Mathias Schuster, Markus Kasper (74. Christian Baierlacher), Michael Stoßberger (87. Maximilian Hoier), Sebastian Gößl, Philip Schöttl, Max Tafertshofer, Marcel Mayr, Felix Grötz, Maximilian Baumgartner, Julian Jäcker (77. Nicolas Kaiser), Benedikt Veicht - Trainer: Maximilian Jochner
Schiedsrichter: Deniz Ciftci (Feldmoching) - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Vincent Bürstner (31.), 1:1 Julian Jäcker (41.), 1:2 Benedikt Veicht (67.), 1:3 Benedikt Veicht (90.)