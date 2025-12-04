Bezirksliga Süd: Gewinner, Enttäuschte, Trainerwechsel & Fans
Ein Rückblick auf die bisherige Spielzeit
In der Bezirksliga Süd sind zur Winterpause genau zwei Drittel der Saison absolviert. Naja, fast zumindest. Einige ausgefallene Spiele müssen im neuen Jahr nachgeholt werden, wodurch das Tabellenbild nicht hundertprozentig aussagekräftig ist. Nichtsdestotrotz lohnt ein Blick auf die bisherige Spielzeit allemal. Wer sind die Gewinner, welche Mannschaften haben eine enttäuschende Herbstrunde hinter sich? Und welche Vereine lockten die meisten Fans an?
Gewinner
Die meisten Siege, die wenigsten Niederlagen. Dazu die treffsicherste Offensive gepaart mit der drittbesten Abwehr der Liga. Die Fakten sprechen für sich. Tabellenführer SV Wenzenbach hat eine glänzende Herbstrunde absolviert, sich nur wenige Ausrutscher erlaubt. Daheim ist man eine Macht (9/1/0). Kantersiege gegen Prüfening, Pielenhofen oder auch in Schwarzhofen zeigen auf: Wenn die Mannen von Trainer Günter Brandl und „Co“ Dennis Pyka ins Rollen kommen, sind sie nur ganz schwer zu bremsen. Sofort eingeschlagen hat Sommerneuzugang Alexander Freitag. 16 Tore und 18 Assists in 20 Spielen, das ist eine herausragende Quote. Gemeinsam mit Teamkollege Ben Berger führt Freitag die Torjägerliste der Bezirksliga Süd an. Eine weitere Bestmarke also, die in den Händen der Wenzenbacher liegt. Im Meisterschaftskampf haben sie es in der eigenen Hand – gelingt ihnen am Ende der dritten Bezirksliga-Saison der ganz große Wurf?
Ähnlich konstant wie Wenzenbach performt der TB/ASV Regenstauf. Erst drei Saisonspiele wurden verloren. Macht Platz zwei zur Winterpause. Ein Trumpf der Blitzer ist die sattelfeste Defensive. Keiner der 32 Oberpfälzer Bezirksligisten kassierte zum jetzigen Zeitpunkt weniger Gegentore als der TB (17). Von den Duellen mit den aktuellen Top Fünf der Tabelle hat Regenstauf nur eines verloren – unglücklich in Wenzenbach. Der im Sommer neuinstallierte Chefcoach Thorsten Seufert erlebte jedenfalls einen Start nach Maß am Schloßberg. Innerhalb der Mannschaft stimmt die Mischung aus jungen Talenten und erfahren Spielern. Zu letzterer Kategorie zählen Goalgetter Alper Sökmez und Co-Spielertrainer Sven Hofmann, der mit 35 Jahren noch nicht ans Ende seiner aktiven Karriere denkt.
Stefan Hufnagl und der FC Pielenhofen-Adlersberg haben gute Karten im Kampf um den direkten Klassenerhalt. – Foto: Dominik Adlhoch
Positiv überrascht hat der FC Pielenhofen-Adlersberg
. Allen Vorzeichen zum Trotz, hat die Mannschaft von Neu-Trainer Richard Warlimont schon jetzt so viele Punkte eingespielt wie in der gesamten Vorsaison (25). Da wendete der FCP den Abstieg durch einen Kraftakt in der Relegation gerade noch so ab. Heuer sieht es gut aus, dass man der Relegation entfliehen kann. Festzumachen ist das vorrangig an der Heimstärke des Teams. Das Aber: So toll die Bilanz bei Heimspielen ist (7/1/2), so desaströs ist die Bilanz auf fremden Plätzen (1/0/9). Bekommt Pielenhofen die Auswärtsschwäche auch noch in den Griff, stehen die Zeichen auf Bezirksliga-Erhalt. Die Ausgangslage jedenfalls ist ordentlich.Enttäuschte
Sicherlich mehr hatte man sich beim FC Thalmassing
von der bisherigen Saison erhofft. Die von Verletzungssorgen gezeichnete Herbstrunde verlief enttäuschend. Mit erst 17 Punkten überwintert der Liga-Dino auf einem Abstiegs-Relegationsplatz. Das rettende Ufer ist drei Zähler weg. Sorgenfalten bereitet vor allem die mangelhafte Durchschlagskraft im Offensivbereich. Nur Schlusslicht Töging hat weniger Tore erzielt als die Roosters (21). Eine zwischenzeitliche Talsohle veranlasste Übungsleiter Gregor Mrozek Mitte Oktober dazu, das Handtuch zu werfen. Unter dem Interimsduo Wohlmann/Faltermeier wurde zumindest in Ramspau gewonnen. Trotzdem ist die Ausgangssituation natürlich alles andere als berauschend.
Vier Siege, vier Unentschieden, zehn Niederlagen. Der FSV Prüfening
hat sich mit einer mageren Zwischenbilanz in den „Winterschlaf“ verabschiedet. Die Truppe von Coach Christoph Bächer – zu Saisonbeginn aus dem Nachwuchsbereich des SSV Jahn gekommen – blieb im Herbst sieben Mal in Folge sieglos. Von immenser Wichtigkeit war der Auswärtsdreier in Thalmassing zum Jahresabschluss. Auch angesichts von zwei ausstehenden Nachholspielen, ist für die Regensburger noch alles drin in puncto direkter Klassenerhalt.
Tristesse im Altmühltal: Aufsteiger SV Töging
droht der direkte Wiederabstieg in die Kreisliga. Nach einem verheißungsvollen Saisonstart mit drei Siegen aus den ersten vier Spielen, schlitterten die Schützlinge von Alexander Sommer in eine nicht enden wollende Negativspirale. Von den folgenden 16 Partien wurden 15 verloren. Es sprang nur noch ein Pünktchen heraus. Viel zu wenig natürlich! Was Hoffnung gibt: Kapitän Fabian Lindl und seine Mitstreiter hielten in vielen Spielen lange gut mit. Außerdem sind zumindest die Relegationsränge noch in Reichweite. Nichtsdestotrotz bedarf es eines großen Kraftakts, will Töging dem Direktabstieg noch von der Schippe springen.
Schlusslicht SV Töging (in rot) ist mit einer langen Negativserie in die Winterpause gegangen. – Foto: Florian Würthele Trainerwechsel
Unter der Saison kam es in der Bezirksliga Süd zu drei Stabwechseln auf der Kommandobrücke. Überraschend kam die Freistellung von Alexander Hadasch
. Der Trainer musste Anfang November beim 1. FC Schwarzenfeld seinen Hut nehmen. Auch Co-Trainer Peter Bronold wurde freigestellt. Als Nachfolger präsentierte der Aufsteiger sogleich Spielerurgestein und Ex-Spielertrainer Mathias Meßmann
. Beim FC Thalmassing erklärte Gregor Mrozek
genau zur Saisonhälfte seinen Rücktritt. In die Bresche sprangen Niko Wohlmann
und Thomas Faltermeier
. Die Trainerfrage für die Restsaison ist noch nicht endgültig geklärt. Fest steht aber, dass Faltermeier nach der Winterpause nicht mehr dem Trainerstab angehören wird. Ein weiteres Trainer-Aus folgte erst vor einigen Tagen. Der SV Breitenbrunn und Coach Florian Reichold
einigten sich einvernehmlich darauf, die Zusammenarbeit nach einem halben Jahr schon wieder zu beenden. Noch ist unklar, wie sich die künftige Trainerlösung darstellt. Sicher ist, dass der bisherige Co-Spielertrainer Markus Waffler
weiterhin Teil des Trainerteams sein wird.Zuschauer
Der Zuschauer-Krösus kommt erneut aus Wenzenbach! Zu Heimspielen des Tabellenführers pilgerten bisher im Schnitt 298 Leute. Damit führt der SVW das Zuschauerranking deutlich vor dem TSV Kareth-Lappersdorf (228) sowie dem FC Viehhausen und dem TV Parsberg (je 209) an. Gut besucht sind auch die Matches von Newcomer SV Töging (189). Auf weniger Faninteresse stießen die Heimspiele des VfB Bach (106) und des FSV Prüfening (100). Sie bilden die Schlusslichter in dieser Rangliste. Lohnenswert ist auch der Blick auf Einzelspiele. Am meisten los war bei den Begegnungen Parsberg gegen Breitenbrunn (500), Kareth gegen Wenzenbach (452) und Wenzenbach gegen Regenstauf (450). Der ligaweite Zuschauerschnitt liegt bei 171 – eine deutliche Steigerung im Vergleich zur Vorsaison (147)!