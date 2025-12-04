Bezirksliga Süd: Gewinner, Enttäuschte, Trainerwechsel & Fans

Gewinner



Die meisten Siege, die wenigsten Niederlagen. Dazu die treffsicherste Offensive gepaart mit der drittbesten Abwehr der Liga. Die Fakten sprechen für sich. Tabellenführer SV Wenzenbach hat eine glänzende Herbstrunde absolviert, sich nur wenige Ausrutscher erlaubt. Daheim ist man eine Macht (9/1/0). Kantersiege gegen Prüfening, Pielenhofen oder auch in Schwarzhofen zeigen auf: Wenn die Mannen von Trainer Günter Brandl und „Co“ Dennis Pyka ins Rollen kommen, sind sie nur ganz schwer zu bremsen. Sofort eingeschlagen hat Sommerneuzugang Alexander Freitag. 16 Tore und 18 Assists in 20 Spielen, das ist eine herausragende Quote. Gemeinsam mit Teamkollege Ben Berger führt Freitag die Torjägerliste der Bezirksliga Süd an. Eine weitere Bestmarke also, die in den Händen der Wenzenbacher liegt. Im Meisterschaftskampf haben sie es in der eigenen Hand – gelingt ihnen am Ende der dritten Bezirksliga-Saison der ganz große Wurf?



Ähnlich konstant wie Wenzenbach performt der TB/ASV Regenstauf. Erst drei Saisonspiele wurden verloren. Macht Platz zwei zur Winterpause. Ein Trumpf der Blitzer ist die sattelfeste Defensive. Keiner der 32 Oberpfälzer Bezirksligisten kassierte zum jetzigen Zeitpunkt weniger Gegentore als der TB (17). Von den Duellen mit den aktuellen Top Fünf der Tabelle hat Regenstauf nur eines verloren – unglücklich in Wenzenbach. Der im Sommer neuinstallierte Chefcoach Thorsten Seufert erlebte jedenfalls einen Start nach Maß am Schloßberg. Innerhalb der Mannschaft stimmt die Mischung aus jungen Talenten und erfahren Spielern. Zu letzterer Kategorie zählen Goalgetter Alper Sökmez und Co-Spielertrainer Sven Hofmann, der mit 35 Jahren noch nicht ans Ende seiner aktiven Karriere denkt.





