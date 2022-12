Der 1. FC Rieden – hier Florian Holfelder auf dem Weg zu einem Torerfolg gegen Thalmassing – zeigt in seiner Debütsaison in der Bezirksliga oft starke Leistungen, scheitert aber an der Chancenverwertung. – Foto: Richard Wagner

Bezirksliga Süd für Rieden eine »finanzielle Katastrophe« Der 1. FC Rieden hat es in der Bezirksliga nicht leicht – Der Klassenerhalt erscheint trotzdem machbar

Nach der Meisterschaft 2021/22 in der Kreisliga Süd begann für den 1. FC Rieden am 27. Juli das Abenteuer Bezirksliga Süd. Nicht nur im Vorfeld gab es zu der Ligaeinteilung in die ungeliebte Südgruppe viel Zündstoff. Letztendlich hatte sich der FC schweren Herzens damit abgefunden und startete nach zwei Spieltagen mit einem 3:2-Sieg beim Mitaufsteiger SV Schwandorf- Ettmannsdorf und einem 2:2-Unentschieden gegen den ATSV/TB Regenstauf mit vier Zählern respektabel.

Danach allerdings musste die Fleischmann-Truppe einiges an Lehrgeld zahlen und fiel zwischenzeitlich sogar auf den letzten Tabellenplatz zurück. Mittlerweile ist der FC aber in der Liga angekommen, in den letzten fünf Spielen vor der Pause schaffte sich Rieden noch zehn Punkte auf die Habenseite und konnte trotz arger Personalsorgen gegen Spitzenmannschaften wie Regenstauf (4:2) und Thalmassing (2:1) gewinnen. Der FC überwintert somit auf Tabellenplatz 14 mit 16 Punkten, zwei Nachholspielen im Gepäck und drei bzw. fünf Punkten Rückstand auf einen Relegationsplatz bzw. Nichtabstiegsplatz. Das Thema der Ligeneinteilung ist allerdings noch immer nicht ad acta gelegt. Hans Fischer, der Vorsitzende des FC, erklärt rückblickend: „Ich sagte damals beim Aufstiegsspiel zu unserem Trainer, dass die Arbeit jetzt erst richtig losgeht. Für den Verein war das ein tolles Gefühl, jedoch waren wir nach den Feierlichkeiten schnell am Boden der Tatsachen angekommen.“ Die Einteilung in die Süd-Staffel sei für Rieden nach wie vor eine „finanzielle Katastrophe“, da Gastvereine oft auch nur mit fünf bis zehn Zuschauern anreisen würden. „Nach Corona, unzähligen Diskussionen um die Einteilung, und dem Verhalten und den Aussagen einiger BFV-Funktionäre, macht es einen dann schon sehr mürbe.“ Alles in eigener Hand Der Mannschaft sowie dem Trainerteam zolle er dagegen höchsten Respekt, nie aufgegeben zu haben. „Es war eine wahre Freude, zu sehen, wie sich diese Mannschaft in die Liga zurückgekämpft hat und jetzt alles noch in eigener Hand hat, diese ungeliebte Liga zu halten, um dann hoffentlich in der nächsten Saison endlich in der Bezirksliga Nord spielen zu dürfen.“