Wechselte aus Wenzenbach zur Ligakonkurrenz nach Thalmasing: Younes Benslimane. – Foto: Walter Keller
Bezirksliga Süd: Die Wintertransfers auf einen Blick
Was hat sich über den Winter im Kader der 16 Vereine getan?
von Florian Würthele · Heute, 08:00 Uhr
Relativ ruhig ließen es die Klubs der Bezirksliga Süd auf dem Winter-Transfermarkt angehen. In vielen Kadern hat sich nichts oder so gut wie nichts getan. Eine Ausnahme bildet der Tabellenzweite TB/ASV Regenstauf, der vier Neuzugänge an Land ziehen konnte. Beim BSC Regensburg kam ein Spielertrio per Zweitspielrecht. Neue Cheftrainer wurden in Schwarzenfeld, Breitenbrunn und Töging installiert. Die Winterwechsel im Überblick.
1. FC Schwarzenfeld
Trainer: Mathias Meßmann (neu, seit November)
Zugänge: Fabian Keckstein (eigene Jugend), Alimamy Olie Kamara (SV Hubertus Köfering)
Abgänge: keine
BSC Regensburg
Trainer: Rudi Verschl und Nizar Klica (wie bisher)
Zugänge: Ben Schüller (SV Waldeck Obermenzing / per Zweitspielrecht), Lukas Fuchs (SV Perlesreut / per Zweitspielrecht), Samuel Heselschwerdt (SV Olympiadorf München / per Zweitspielrecht)
Abgänge: Jonas Grünauer (SV Wenzenbach II)
FC Pielenhofen-Adlersberg
Trainer: Richard Warlimont (wie bisher)
Zugänge: Vinzent Giesa (Freier TuS Regensburg)
Abgänge: keine
FC Thalmassing
Trainer: Niko Wohlmann (seit Oktober)
Zugänge: Younes Benslimane (SV Wenzenbach)
Abgänge: David Ezeibe (FC Kosova Regensburg)
FC Viehhausen
Trainer: Armando Zani (wie bisher)
Zugänge: Felix Beutl (eigene Jugend)
Abgänge: keine
FSV Prüfening
Trainer: Christoph Bächer (wie bisher)
Zugänge: Maximilian Schaller (SG Hohenschambach)
Abgänge: Aaron Scheuerer (FC Kosova Regensburg)
Wagt den Sprung in die Landesliga: Aaron Scheuerer hat sich dem FC Kosova angeschlossen. – Foto: Dominik Adlhoch
SpVgg Hainsacker
Trainer: Jürgen Schneider (wie bisher)
Zugänge: Thomas Hammling (1. FC Monheim / per Zweitspielrecht)
Abgänge: Vitus Neumann (TSV Kareth-Lappersdorf II), Alexander Brandl (SV Burgweinting)
SpVgg Ramspau
Trainer: David Romminger (wie bisher)
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SV Breitenbrunn
Trainer: Michael Ferstl und Markus Waffler (neu)
Zugänge: Daniel Fuchsgruber (SpVgg Willenhofen)
Abgänge: keine
SV Schwarzhofen
Trainer: Adi Götz (wie bisher)
Zugänge: keine
Abgänge: Marvin Weigl (SV Seebarn als Spielertrainer)
SV Töging
Trainer: Christoph Karch (neu)
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SV Wenzenbach
Trainer: Günter Brandl (wie bisher)
Zugänge: Felix Beck (Rückkehr aus den USA)
Abgänge: Younes Benslimane (FC Thalmassing)
TB/ASV Regenstauf
Trainer: Thorsten Seufert (wie bisher)
Zugänge: Glen DeWolf (ATSV Pirkensee-Ponholz), David Moliaf (SV Schwandorf-Ettmannsdorf), Adam Benamar (FC Rot-Weiss Oberföhring), Robert Antal (SG Romania/Regendorf)
Abgänge: keine
TSV Kareth-Lappersdorf
Trainer: Bastian Lerch (wie bisher)
Zugänge: Jonas Kerler (eigene Jugend)
Abgänge: keine
TV Parsberg
Trainer: Stephan Buckow (wie bisher)
Zugänge: keine
Abgänge: keine
VfB Bach
Trainer: Thomas Prinz und Sven Leppien (wie bisher)
Zugänge: keine
Abgänge: keine
Alle Daten entstammen den von unseren Vereinsverwaltern getätigten Einträgen.