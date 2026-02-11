Bezirksliga Süd: Die Wintertransfers auf einen Blick Was hat sich über den Winter im Kader der 16 Vereine getan? von Florian Würthele · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser

Wechselte aus Wenzenbach zur Ligakonkurrenz nach Thalmasing: Younes Benslimane. – Foto: Walter Keller

Relativ ruhig ließen es die Klubs der Bezirksliga Süd auf dem Winter-Transfermarkt angehen. In vielen Kadern hat sich nichts oder so gut wie nichts getan. Eine Ausnahme bildet der Tabellenzweite TB/ASV Regenstauf, der vier Neuzugänge an Land ziehen konnte. Beim BSC Regensburg kam ein Spielertrio per Zweitspielrecht. Neue Cheftrainer wurden in Schwarzenfeld, Breitenbrunn und Töging installiert. Die Winterwechsel im Überblick.

1. FC Schwarzenfeld

Trainer: Mathias Meßmann (neu, seit November)

Zugänge: Fabian Keckstein (eigene Jugend), Alimamy Olie Kamara (SV Hubertus Köfering)

Abgänge: keine





BSC Regensburg

Trainer: Rudi Verschl und Nizar Klica (wie bisher)

Zugänge: Ben Schüller (SV Waldeck Obermenzing / per Zweitspielrecht), Lukas Fuchs (SV Perlesreut / per Zweitspielrecht), Samuel Heselschwerdt (SV Olympiadorf München / per Zweitspielrecht)

Abgänge: Jonas Grünauer (SV Wenzenbach II)







FC Pielenhofen-Adlersberg

Trainer: Richard Warlimont (wie bisher)

Zugänge: Vinzent Giesa (Freier TuS Regensburg)

Abgänge: keine





FC Thalmassing

Trainer: Niko Wohlmann (seit Oktober)

Zugänge: Younes Benslimane (SV Wenzenbach)

Abgänge: David Ezeibe (FC Kosova Regensburg)









FC Viehhausen

Trainer: Armando Zani (wie bisher)

Zugänge: Felix Beutl (eigene Jugend)

Abgänge: keine





FSV Prüfening

Trainer: Christoph Bächer (wie bisher)

Zugänge: Maximilian Schaller (SG Hohenschambach)

Abgänge: Aaron Scheuerer (FC Kosova Regensburg)







Wagt den Sprung in die Landesliga: Aaron Scheuerer hat sich dem FC Kosova angeschlossen. – Foto: Dominik Adlhoch





SpVgg Hainsacker

Trainer: Jürgen Schneider (wie bisher)

Zugänge: Thomas Hammling (1. FC Monheim / per Zweitspielrecht)

Abgänge: Vitus Neumann (TSV Kareth-Lappersdorf II), Alexander Brandl (SV Burgweinting)





SpVgg Ramspau

Trainer: David Romminger (wie bisher)

Zugänge: keine

Abgänge: keine





SV Breitenbrunn

Trainer: Michael Ferstl und Markus Waffler (neu)

Zugänge: Daniel Fuchsgruber (SpVgg Willenhofen)

Abgänge: keine





SV Schwarzhofen

Trainer: Adi Götz (wie bisher)

Zugänge: keine

Abgänge: Marvin Weigl (SV Seebarn als Spielertrainer)





SV Töging

Trainer: Christoph Karch (neu)

Zugänge: keine

Abgänge: keine





SV Wenzenbach

Trainer: Günter Brandl (wie bisher)

Zugänge: Felix Beck (Rückkehr aus den USA)

Abgänge: Younes Benslimane (FC Thalmassing)





TB/ASV Regenstauf

Trainer: Thorsten Seufert (wie bisher)

Zugänge: Glen DeWolf (ATSV Pirkensee-Ponholz), David Moliaf (SV Schwandorf-Ettmannsdorf), Adam Benamar (FC Rot-Weiss Oberföhring), Robert Antal (SG Romania/Regendorf)

Abgänge: keine





TSV Kareth-Lappersdorf

Trainer: Bastian Lerch (wie bisher)

Zugänge: Jonas Kerler (eigene Jugend)

Abgänge: keine





TV Parsberg

Trainer: Stephan Buckow (wie bisher)

Zugänge: keine

Abgänge: keine





VfB Bach

Trainer: Thomas Prinz und Sven Leppien (wie bisher)

Zugänge: keine

Abgänge: keine





Alle Daten entstammen den von unseren Vereinsverwaltern getätigten Einträgen.