Bezirksliga Süd: Das Restprogramm der Auf- & Abstiegskandidaten

Noch fünf Regel-Spieltage sind in der Bezirksliga Süd zu absolvieren. Die Spielzeit 2024/25 biegt auf die Zielgerade ein und geht damit in die heiße Phase. Vorentscheidendem Charakter wird dem anstehenden Oster-Wochenende zuteil, zumal am Ostermontag einige Nachholspiele auf dem Plan stehen. Während der TSV Bad Abbach und der FC Tegernheim die Meisterschaft unter sich ausmachen, müssen zahlreiche Mannschaften um den Klassenerhalt bangen. Die halbe Liga steckt im Abstiegskampf. Wir haben die Restprogramme der Auf- und Abstiegskandidaten für Euch zusammengetragen.