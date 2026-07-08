Bezirksliga Süd: Alle Zu- und Abgänge auf einen Blick Was hat sich zum Saisonwechsel im Kader der 16 Vereine getan? +++ Viel Bewegung bei Bach, Roding und Kosova Regensburg von Florian Würthele · Heute, 10:30 Uhr · 0 Leser

Sven Leppien (links), bisher Spielertrainer beim VfB Bach, hat sich wieder dem TB/ASV Regenstauf angeschlossen. – Foto: Felix Schmautz

Das Sommer-Transferfenster ist seit dem 1. Juli geschlossen. Jetzt können Spieler nur noch als Vertragsamateur den Verein wechseln. Was hat sich in den Kadern der 16 Vereine aus der Bezirksliga Süd getan? Einen massiven Umbruch gibt es beim VfB Bach und beim Landesliga-Absteiger FC Kosova Regensburg. Auch beim ebenfalls abgestiegenen TB 03 Roding hat sich einiges getan. Bei fünf Klubs stehen neue Trainer in der Verantwortung. Wir haben alle Zu- und Abgänge für Euch zusammengefasst:

BSC Regensburg

Trainer: Rudi Verschl und Nizar Klica (wie bisher)

Zugänge: Florian Schlegel, Laurenz Michel, Fernando Meister, David Zisser (alle SV Burgweinting) Maximilian Eckert (Regensburger Turnerschaft), Aaron Krüger (SG Schwandorf U19), Patric Todoran (TSV Kareth-Lappersdorf II), Yannick Rakiecki (TSV Bad Abbach), Thomas Langlitz (TSV Neutraubling)

Abgänge: Philipp Eigenstetter (SpVgg Ziegetsdorf), Valdrin Mrasoraj (SV Türk Genclik Regensburg)





FC Furth im Wald

Trainer: Alois Stoiber (wie bisher)

Zugänge: Mellad Galo (SC Zwiesel)

Abgänge: Michael Schmidberger (2. Mannschaft)







FC Kosova Regensburg (Absteiger)

Trainer: Enkel Alikaj (neu)

Zugänge: Kevin Jose Lopes (SV Wenzenbach), Andrej Stojanov (ESV Regensburg), Ernesto Bakiu (Albanien), Aranit Elezi (Albanien) - weitere Neuzugänge bereits fixiert

Abgänge: Imran Krasniqi (FSV VfB Straubing), Arianit Hashani (SV Burgweinting), Samet Dugolli, Emirhan Ayri (beide SV Türk Gücü Straubing), Lavdrim Zeciri (SC Regensburg), Tomas Zisopoulos (TB/ASV Regenstauf), Butrint Hashani (SV Türk Genclik Regensburg), David Ezeibe (SV Wenzenbach), Lirim Gashi, Endrit Veselaj (beide FC Viehhausen), Aaron Scheuerer (TB/ASV Regenstauf), Arlind Shala (Ziel unbekannt), Mandela Singh-Sharpe (Ziel unbekannt)





FC Oberhinkofen (Aufsteier)

Trainer: Thomas Sommer (neu)

Zugänge: Marcel Hillebrand (TSV Alteglofsheim), Niklas Lublow (SV Burgweinting), Maxim Ilyushin (SV Fortuna Regensburg II), Felix Farahmand (FC Thalmassing), Lennard Barie (Auslandsaufenthalt)

Abgänge: Slaven Smigic (FC Kelheim)









FC Raindorf

Trainer: Karl-Heinz Pittoni (wie bisher)

Zugänge: Václav Uzlik (SpVgg Lam), Eric Haubner-Guggenberger (SG Michelsdorf / Cham II), Salah Al Saleem (DJK Arnschwang), Karoly Nagy (SpVgg Mitterdorf), Sebastian Sosna (FC Ränkam)

Abgänge: Krisztian Koncz (Ziel unbekannt), Daniel Narius (SV Wiesenfelden)





FC Ränkam (Aufsteiger)

Trainer: Andreas Herrmann (wie bisher)

Zugänge: Oliver Leutsch (TSV Stallwang), Florian Fischer, Moritz Hausladen (beide eigene Jugend)

Abgänge: Bernhard Rank, Florian Pracht, Martin Lankes (alle Karriereende)





FC Viehhausen

Trainer: Armando Zani (wie bisher)

Zugänge: Niklas Wolfram (TB 03 Roding), Mario Schober (SG Ihrlerstein / Essing), Lirim Gashi, Endrit Veselaj (beide FC Kosova Regensburg), Ruzhdi Spahiu (SV Raigering), Youssef Hamzaoui (SpVgg Hainsacker)

Abgänge: Alexander Heider (TSV Detag Wernberg), Sebastian Conkright, Leon Stadler (beide Karriereende), Ivan Dakovic (SV Burgweinting), Donat Dugolli (ESV Regensburg), Abdullah Affouf (TB/ASV Regenstauf)





SC Regensburg (Aufsteiger)

Trainer: Stefan Michalka (neu)

Zugänge: Loris Delijaj (SpVgg Plattling), Lavdrim Zeciri (FC Kosova Regensburg), Jonas Weiske (SV Burgweinting), Matthias Braun (SV Burgweinting), Andi Xhixha (FC Kosova Regensburg)

Abgänge: keine





SpVgg Hainsacker

Trainer: Jürgen Schneider (wie bisher)

Zugänge: Andi Shala (SV Obertraubling), Fabio Flauger (SV Schwandorf-Ettmannsdorf), Arthur Mendes Da Silva (FC Kosova Regensburg), Simon Moosbauer (TSV Bogen)

Abgänge: Simon Pitzl (TB/ASV Regenstauf), Tobias Miksch (SC Katzdorf), Youssef Hamzaoui (FC Viehhausen)





SpVgg Ramspau

Trainer: David Romminger (wie bisher)

Zugänge: David Unfried, Jonathan Moesch (beide TSV Pettenreuth-Hauzendorf), Stefan Auburger (SpVgg Bruck), Matthias Dobmeier, Kilian Proske, Lukas Lautenschlager, Jonas Islinger, Jonas Vanino, Jan Hartl (alle JFG 3 Schlösser-Eck), Philipp Purkl (SG Schwandorf U19), Michael Dächert (reaktiviert)

Abgänge: Martin Bleicher (FC Pielenhofen-Adlersberg)





SV Breitenbrunn

Trainer: Michael Ferstl und Markus Waffler (wie bisher)

Zugänge: David Vogl (TV Hohenfels), Dominik Paulus (SV Hörmannsdorf)

Abgänge: keine





TB 03 Roding (Absteiger)

Trainer: Andreas Klebl (wie bisher)

Zugänge: Maximilian Steinhauer (VfB Bach), Lukas Perlinger (SG Michelsdorf / Cham II), Nico Bücherl (SG Waldmünchen / Geigant), Sebastian Beck (TSV Nittenau), Luca Dorr (VfB Bach), Julian Hartl (SpVgg Willmering-Waffenbrunn), Finn Mißlinger (ASV Cham U19), Johannes Herrnberger (DJK Vilzing), David Moliaf (TB/ASV Regenstauf)

Abgänge: Josef Fisch (ASV Steinach), Kai Wolfram (TSV Tännesberg), Yannick Attenberger (DJK Arnschwang), Almir Mujcinovic (SV Türk Gücü Straubing), Admir Mujcinovic (FC Laub), Ivan Mukulu Mbangi (TSV Bogen), Niklas Wolfram (FC Viehhausen), Finn Albert (pausiert)





TB/ASV Regenstauf

Trainer: Thorsten Seufert (wie bisher)

Zugänge: Sven Leppien (VfB Bach), Simon Pitzl (SpVgg Hainsacker), Tomas Zisopoulos, Aaron Scheuerer (beide FC Kosova Regensburg), Michael Lingauer (SV Obertrübenbach), Jurij Gros (ASV Burglengenfeld), Abdullah Affouf (FC Viehhausen)

Abgänge: Robert Antal (SV Zeitlarn), Marcel Gasch (VfR Regensburg), Kirill Hankin, Vitali Hauk (beide SV Türk Gücü Straubing), David Moliaf (TB 03 Roding), Klinton Istrefaj (SG Großmuß / Hausen)





TV Parsberg

Trainer: Andreas Pollakowski (wie bisher)

Zugänge: Tim Segerer (DJK-SV Lengenfeld), Lukas Federhofer (SpVgg Willenhofen-Herrnried), Turan Basar (JFG Schwarze Laber), Luis Ruppert (SV Lupburg), Aurelius Günther (TV Hemau), Tobias Daffner (BSC Woffenbach)

Abgänge: Jakob Hegelein (Karriereende), Jonas Mayer (TSV Deuerling), Michael Reinwald (FSV Landau/Isar)





TV Riedenburg (Aufsteiger)

Trainer: Andreas Schäffer (wie bisher) und Michael Pöppel (neu)

Zugänge: Florian Meyer, Andreas Schneider (beide eigene Jugend), Souleymane Kouraogo (SC Kelheim)

Abgänge: keine





VfB Bach

Trainer: Thomas Seitz und Markus Schnabl (neu)

Zugänge: Bastian Siebert (FSV Prüfening), Paul Misslbeck (TSV Bad Abbach), Justus Vaitl (FC Tegernheim U19), Okan Öksüm, Niksa Tadic (beide SV Schwandorf-Ettmannsdorf U19), Daniel Khodai, Julius Pletzer (beide U19 Freier TuS Regensburg), Matias Ladendorf (SpVgg Kapfelberg), Mohamed Jaiteh, Sulaiman Kamara (beide Jahn Regensburg Futsal U19), Younes Benslimane (FC Thalmassing), Florian Haslbeck (SV Wallkofen)

Abgänge: Maximilian Steinhauer, Luca Dorr (beide TB 03 Roding), Sven Leppien (TB/ASV Regenstauf), Robin Sattler, Kai Dirmeier, Julian Wels (alle ASV Burglengenfeld), Patrick Mathes (TSV Oberisling), Dominik Lugauer (SpVgg Mitterdorf), Matteo D'Errico (SV Wenzenbach), Manuel Dengler (SpVgg Illkofen)