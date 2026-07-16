– Foto: Graff / Nückel / Klos / S
Bezirksliga Stuttgart/Böblingen: Spielplan steht fest und ist online
Alle Termine der Saison 2026/2027 im Überblick.
von red · Heute, 15:17 Uhr · 0 Leser
Der Spielplan der Bezirksliga Stuttgart/Böblingen für die Saison 2026/2027 steht fest und ist online.
1. Spieltag
Sa., 29.08.26 18:30 Uhr VfL Herrenberg - SV Deckenpfronn
So., 30.08.26 15:00 Uhr TSV Musberg - MTV Stuttgart
So., 30.08.26 15:00 Uhr TSVgg Plattenhardt - TV Darmsheim
So., 30.08.26 15:00 Uhr TSV Jahn Büsnau - TV Echterdingen II
So., 30.08.26 15:00 Uhr OFK Beograd Stuttgart - FSV Waldebene Stuttgart Ost
So., 30.08.26 15:00 Uhr SV Bonlanden - SV Rohrau
So., 30.08.26 15:00 Uhr SpVgg Holzgerlingen - Türk. SV Herrenberg
So., 30.08.26 15:30 Uhr SV Vaihingen - Spvgg 1897 Cannstatt
2. Spieltag
So., 06.09.26 13:00 Uhr TV Echterdingen II - TSVgg Plattenhardt
So., 06.09.26 15:00 Uhr SV Rohrau - OFK Beograd Stuttgart
So., 06.09.26 15:00 Uhr FSV Waldebene Stuttgart Ost - TSV Jahn Büsnau
So., 06.09.26 15:00 Uhr TV Darmsheim - SV Vaihingen
So., 06.09.26 15:00 Uhr Spvgg 1897 Cannstatt - SpVgg Holzgerlingen
So., 06.09.26 15:00 Uhr Türk. SV Herrenberg - TSV Musberg
So., 06.09.26 15:00 Uhr MTV Stuttgart - VfL Herrenberg
So., 06.09.26 15:00 Uhr SV Deckenpfronn - SV Bonlanden
3. Spieltag
So., 13.09.26 15:00 Uhr TSV Musberg - VfL Herrenberg
So., 13.09.26 15:00 Uhr TSVgg Plattenhardt - FSV Waldebene Stuttgart Ost
So., 13.09.26 15:00 Uhr TSV Jahn Büsnau - SV Rohrau
So., 13.09.26 15:00 Uhr OFK Beograd Stuttgart - SV Deckenpfronn
So., 13.09.26 15:00 Uhr SV Bonlanden - MTV Stuttgart
So., 13.09.26 15:00 Uhr Türk. SV Herrenberg - Spvgg 1897 Cannstatt
So., 13.09.26 15:00 Uhr SpVgg Holzgerlingen - TV Darmsheim
So., 13.09.26 15:30 Uhr SV Vaihingen - TV Echterdingen II
4. Spieltag
So., 20.09.26 13:00 Uhr TV Echterdingen II - SpVgg Holzgerlingen
So., 20.09.26 15:00 Uhr SV Rohrau - TSVgg Plattenhardt
So., 20.09.26 15:00 Uhr FSV Waldebene Stuttgart Ost - SV Vaihingen
So., 20.09.26 15:00 Uhr TV Darmsheim - Türk. SV Herrenberg
So., 20.09.26 15:00 Uhr Spvgg 1897 Cannstatt - TSV Musberg
So., 20.09.26 15:00 Uhr MTV Stuttgart - OFK Beograd Stuttgart
So., 20.09.26 15:00 Uhr SV Deckenpfronn - TSV Jahn Büsnau
So., 20.09.26 15:30 Uhr VfL Herrenberg - SV Bonlanden
5. Spieltag
So., 27.09.26 15:00 Uhr TSV Musberg - SV Bonlanden
So., 27.09.26 15:00 Uhr TSVgg Plattenhardt - SV Deckenpfronn
So., 27.09.26 15:00 Uhr TSV Jahn Büsnau - MTV Stuttgart
So., 27.09.26 15:00 Uhr OFK Beograd Stuttgart - VfL Herrenberg
So., 27.09.26 15:00 Uhr Spvgg 1897 Cannstatt - TV Darmsheim
So., 27.09.26 15:00 Uhr Türk. SV Herrenberg - TV Echterdingen II
So., 27.09.26 15:00 Uhr SpVgg Holzgerlingen - FSV Waldebene Stuttgart Ost
So., 27.09.26 15:30 Uhr SV Vaihingen - SV Rohrau
6. Spieltag
So., 04.10.26 13:00 Uhr TV Echterdingen II - Spvgg 1897 Cannstatt
So., 04.10.26 15:00 Uhr SV Rohrau - SpVgg Holzgerlingen
So., 04.10.26 15:00 Uhr FSV Waldebene Stuttgart Ost - Türk. SV Herrenberg
So., 04.10.26 15:00 Uhr TV Darmsheim - TSV Musberg
So., 04.10.26 15:00 Uhr SV Bonlanden - OFK Beograd Stuttgart
So., 04.10.26 15:00 Uhr MTV Stuttgart - TSVgg Plattenhardt
So., 04.10.26 15:00 Uhr SV Deckenpfronn - SV Vaihingen
So., 04.10.26 15:30 Uhr VfL Herrenberg - TSV Jahn Büsnau
7. Spieltag
So., 11.10.26 15:00 Uhr TSV Musberg - OFK Beograd Stuttgart
So., 11.10.26 15:00 Uhr TSVgg Plattenhardt - VfL Herrenberg
So., 11.10.26 15:00 Uhr TSV Jahn Büsnau - SV Bonlanden
So., 11.10.26 15:00 Uhr TV Darmsheim - TV Echterdingen II
So., 11.10.26 15:00 Uhr Spvgg 1897 Cannstatt - FSV Waldebene Stuttgart Ost
So., 11.10.26 15:00 Uhr Türk. SV Herrenberg - SV Rohrau
So., 11.10.26 15:00 Uhr SpVgg Holzgerlingen - SV Deckenpfronn
So., 11.10.26 15:30 Uhr SV Vaihingen - MTV Stuttgart
8. Spieltag
So., 18.10.26 13:00 Uhr TV Echterdingen II - TSV Musberg
So., 18.10.26 15:00 Uhr SV Rohrau - Spvgg 1897 Cannstatt
So., 18.10.26 15:00 Uhr FSV Waldebene Stuttgart Ost - TV Darmsheim
So., 18.10.26 15:00 Uhr OFK Beograd Stuttgart - TSV Jahn Büsnau
So., 18.10.26 15:00 Uhr SV Bonlanden - TSVgg Plattenhardt
So., 18.10.26 15:00 Uhr MTV Stuttgart - SpVgg Holzgerlingen
So., 18.10.26 15:00 Uhr SV Deckenpfronn - Türk. SV Herrenberg
So., 18.10.26 15:30 Uhr VfL Herrenberg - SV Vaihingen
9. Spieltag
So., 25.10.26 13:00 Uhr TV Echterdingen II - FSV Waldebene Stuttgart Ost
So., 25.10.26 15:00 Uhr TSV Musberg - TSV Jahn Büsnau
So., 25.10.26 15:00 Uhr TSVgg Plattenhardt - OFK Beograd Stuttgart
So., 25.10.26 15:00 Uhr TV Darmsheim - SV Rohrau
So., 25.10.26 15:00 Uhr Spvgg 1897 Cannstatt - SV Deckenpfronn
So., 25.10.26 15:00 Uhr Türk. SV Herrenberg - MTV Stuttgart
So., 25.10.26 15:00 Uhr SpVgg Holzgerlingen - VfL Herrenberg
So., 25.10.26 15:30 Uhr SV Vaihingen - SV Bonlanden
10. Spieltag
So., 01.11.26 14:30 Uhr SV Rohrau - TV Echterdingen II
So., 01.11.26 14:30 Uhr FSV Waldebene Stuttgart Ost - TSV Musberg
So., 01.11.26 14:30 Uhr TSV Jahn Büsnau - TSVgg Plattenhardt
So., 01.11.26 14:30 Uhr OFK Beograd Stuttgart - SV Vaihingen
So., 01.11.26 14:30 Uhr SV Bonlanden - SpVgg Holzgerlingen
So., 01.11.26 14:30 Uhr MTV Stuttgart - Spvgg 1897 Cannstatt
So., 01.11.26 14:30 Uhr SV Deckenpfronn - TV Darmsheim
So., 01.11.26 15:00 Uhr VfL Herrenberg - Türk. SV Herrenberg
11. Spieltag
So., 08.11.26 12:30 Uhr TV Echterdingen II - SV Deckenpfronn
So., 08.11.26 14:30 Uhr TSV Musberg - TSVgg Plattenhardt
So., 08.11.26 14:30 Uhr FSV Waldebene Stuttgart Ost - SV Rohrau
So., 08.11.26 14:30 Uhr TV Darmsheim - MTV Stuttgart
So., 08.11.26 14:30 Uhr Spvgg 1897 Cannstatt - VfL Herrenberg
So., 08.11.26 14:30 Uhr Türk. SV Herrenberg - SV Bonlanden
So., 08.11.26 14:30 Uhr SpVgg Holzgerlingen - OFK Beograd Stuttgart
So., 08.11.26 15:00 Uhr SV Vaihingen - TSV Jahn Büsnau
12. Spieltag
So., 15.11.26 14:30 Uhr TSV Musberg - SV Rohrau
So., 15.11.26 14:30 Uhr TSVgg Plattenhardt - SV Vaihingen
So., 15.11.26 14:30 Uhr TSV Jahn Büsnau - SpVgg Holzgerlingen
So., 15.11.26 14:30 Uhr OFK Beograd Stuttgart - Türk. SV Herrenberg
So., 15.11.26 14:30 Uhr SV Bonlanden - Spvgg 1897 Cannstatt
So., 15.11.26 14:30 Uhr MTV Stuttgart - TV Echterdingen II
So., 15.11.26 14:30 Uhr SV Deckenpfronn - FSV Waldebene Stuttgart Ost
So., 15.11.26 15:00 Uhr VfL Herrenberg - TV Darmsheim
13. Spieltag
So., 22.11.26 13:00 Uhr TV Echterdingen II - VfL Herrenberg
So., 22.11.26 15:00 Uhr SV Rohrau - SV Deckenpfronn
So., 22.11.26 15:00 Uhr FSV Waldebene Stuttgart Ost - MTV Stuttgart
So., 22.11.26 15:00 Uhr TV Darmsheim - SV Bonlanden
So., 22.11.26 15:00 Uhr Spvgg 1897 Cannstatt - OFK Beograd Stuttgart
So., 22.11.26 15:00 Uhr Türk. SV Herrenberg - TSV Jahn Büsnau
So., 22.11.26 15:30 Uhr SpVgg Holzgerlingen - TSVgg Plattenhardt
So., 22.11.26 15:30 Uhr SV Vaihingen - TSV Musberg
14. Spieltag
So., 29.11.26 12:30 Uhr TV Echterdingen II - OFK Beograd Stuttgart
So., 29.11.26 14:30 Uhr SV Rohrau - VfL Herrenberg
So., 29.11.26 14:30 Uhr FSV Waldebene Stuttgart Ost - SV Bonlanden
So., 29.11.26 14:30 Uhr TV Darmsheim - TSV Jahn Büsnau
So., 29.11.26 14:30 Uhr Spvgg 1897 Cannstatt - TSVgg Plattenhardt
So., 29.11.26 14:30 Uhr Türk. SV Herrenberg - SV Vaihingen
So., 29.11.26 14:30 Uhr SpVgg Holzgerlingen - TSV Musberg
So., 29.11.26 14:30 Uhr SV Deckenpfronn - MTV Stuttgart
15. Spieltag
So., 06.12.26 14:00 Uhr TSV Musberg - SV Deckenpfronn
So., 06.12.26 14:00 Uhr TSVgg Plattenhardt - Türk. SV Herrenberg
So., 06.12.26 14:00 Uhr TSV Jahn Büsnau - Spvgg 1897 Cannstatt
So., 06.12.26 14:00 Uhr OFK Beograd Stuttgart - TV Darmsheim
So., 06.12.26 14:00 Uhr SV Bonlanden - TV Echterdingen II
So., 06.12.26 14:00 Uhr MTV Stuttgart - SV Rohrau
So., 06.12.26 14:30 Uhr VfL Herrenberg - FSV Waldebene Stuttgart Ost
So., 06.12.26 14:30 Uhr SV Vaihingen - SpVgg Holzgerlingen
16. Spieltag
So., 28.02.27 13:00 Uhr TV Echterdingen II - SV Bonlanden
So., 28.02.27 15:00 Uhr SV Deckenpfronn - TSV Musberg
So., 28.02.27 15:00 Uhr Türk. SV Herrenberg - TSVgg Plattenhardt
So., 28.02.27 15:00 Uhr Spvgg 1897 Cannstatt - TSV Jahn Büsnau
So., 28.02.27 15:00 Uhr TV Darmsheim - OFK Beograd Stuttgart
So., 28.02.27 15:00 Uhr FSV Waldebene Stuttgart Ost - VfL Herrenberg
So., 28.02.27 15:00 Uhr SV Rohrau - MTV Stuttgart
So., 28.02.27 15:00 Uhr SpVgg Holzgerlingen - SV Vaihingen
17. Spieltag
So., 07.03.27 15:00 Uhr SV Bonlanden - FSV Waldebene Stuttgart Ost
So., 07.03.27 15:00 Uhr OFK Beograd Stuttgart - TV Echterdingen II
So., 07.03.27 15:00 Uhr TSV Jahn Büsnau - TV Darmsheim
So., 07.03.27 15:00 Uhr TSVgg Plattenhardt - Spvgg 1897 Cannstatt
So., 07.03.27 15:00 Uhr TSV Musberg - SpVgg Holzgerlingen
So., 07.03.27 15:00 Uhr MTV Stuttgart - SV Deckenpfronn
So., 07.03.27 15:30 Uhr VfL Herrenberg - SV Rohrau
So., 07.03.27 15:30 Uhr SV Vaihingen - Türk. SV Herrenberg
18. Spieltag
So., 14.03.27 13:00 Uhr TV Echterdingen II - TSV Jahn Büsnau
So., 14.03.27 15:00 Uhr MTV Stuttgart - TSV Musberg
So., 14.03.27 15:00 Uhr TV Darmsheim - TSVgg Plattenhardt
So., 14.03.27 15:00 Uhr FSV Waldebene Stuttgart Ost - OFK Beograd Stuttgart
So., 14.03.27 15:00 Uhr SV Rohrau - SV Bonlanden
So., 14.03.27 15:00 Uhr SV Deckenpfronn - VfL Herrenberg
So., 14.03.27 15:00 Uhr Spvgg 1897 Cannstatt - SV Vaihingen
So., 14.03.27 17:30 Uhr Türk. SV Herrenberg - SpVgg Holzgerlingen
19. Spieltag
So., 21.03.27 15:00 Uhr OFK Beograd Stuttgart - SV Rohrau
So., 21.03.27 15:00 Uhr TSV Jahn Büsnau - FSV Waldebene Stuttgart Ost
So., 21.03.27 15:00 Uhr TSVgg Plattenhardt - TV Echterdingen II
So., 21.03.27 15:00 Uhr SpVgg Holzgerlingen - Spvgg 1897 Cannstatt
So., 21.03.27 15:00 Uhr TSV Musberg - Türk. SV Herrenberg
So., 21.03.27 15:00 Uhr SV Bonlanden - SV Deckenpfronn
So., 21.03.27 15:30 Uhr SV Vaihingen - TV Darmsheim
So., 21.03.27 15:30 Uhr VfL Herrenberg - MTV Stuttgart
20. Spieltag
Mo., 29.03.27 13:00 Uhr TV Echterdingen II - SV Vaihingen
Mo., 29.03.27 15:00 Uhr FSV Waldebene Stuttgart Ost - TSVgg Plattenhardt
Mo., 29.03.27 15:00 Uhr SV Rohrau - TSV Jahn Büsnau
Mo., 29.03.27 15:00 Uhr SV Deckenpfronn - OFK Beograd Stuttgart
Mo., 29.03.27 15:00 Uhr MTV Stuttgart - SV Bonlanden
Mo., 29.03.27 15:00 Uhr Spvgg 1897 Cannstatt - Türk. SV Herrenberg
Mo., 29.03.27 15:00 Uhr TV Darmsheim - SpVgg Holzgerlingen
Mo., 29.03.27 15:30 Uhr VfL Herrenberg - TSV Musberg
21. Spieltag
So., 04.04.27 15:00 Uhr TSVgg Plattenhardt - SV Rohrau
So., 04.04.27 15:00 Uhr SpVgg Holzgerlingen - TV Echterdingen II
So., 04.04.27 15:00 Uhr Türk. SV Herrenberg - TV Darmsheim
So., 04.04.27 15:00 Uhr TSV Musberg - Spvgg 1897 Cannstatt
So., 04.04.27 15:00 Uhr SV Bonlanden - VfL Herrenberg
So., 04.04.27 15:00 Uhr OFK Beograd Stuttgart - MTV Stuttgart
So., 04.04.27 15:00 Uhr TSV Jahn Büsnau - SV Deckenpfronn
So., 04.04.27 15:30 Uhr SV Vaihingen - FSV Waldebene Stuttgart Ost
22. Spieltag
So., 11.04.27 13:00 Uhr TV Echterdingen II - Türk. SV Herrenberg
So., 11.04.27 15:00 Uhr SV Bonlanden - TSV Musberg
So., 11.04.27 15:00 Uhr SV Deckenpfronn - TSVgg Plattenhardt
So., 11.04.27 15:00 Uhr MTV Stuttgart - TSV Jahn Büsnau
So., 11.04.27 15:00 Uhr TV Darmsheim - Spvgg 1897 Cannstatt
So., 11.04.27 15:00 Uhr FSV Waldebene Stuttgart Ost - SpVgg Holzgerlingen
So., 11.04.27 15:00 Uhr SV Rohrau - SV Vaihingen
So., 11.04.27 15:30 Uhr VfL Herrenberg - OFK Beograd Stuttgart
23. Spieltag
So., 18.04.27 15:00 Uhr SpVgg Holzgerlingen - SV Rohrau
So., 18.04.27 15:00 Uhr Türk. SV Herrenberg - FSV Waldebene Stuttgart Ost
So., 18.04.27 15:00 Uhr Spvgg 1897 Cannstatt - TV Echterdingen II
So., 18.04.27 15:00 Uhr TSV Musberg - TV Darmsheim
So., 18.04.27 15:00 Uhr OFK Beograd Stuttgart - SV Bonlanden
So., 18.04.27 15:00 Uhr TSV Jahn Büsnau - VfL Herrenberg
So., 18.04.27 15:00 Uhr TSVgg Plattenhardt - MTV Stuttgart
So., 18.04.27 15:30 Uhr SV Vaihingen - SV Deckenpfronn
24. Spieltag
So., 25.04.27 13:00 Uhr TV Echterdingen II - TV Darmsheim
So., 25.04.27 15:00 Uhr OFK Beograd Stuttgart - TSV Musberg
So., 25.04.27 15:00 Uhr SV Bonlanden - TSV Jahn Büsnau
So., 25.04.27 15:00 Uhr FSV Waldebene Stuttgart Ost - Spvgg 1897 Cannstatt
So., 25.04.27 15:00 Uhr SV Rohrau - Türk. SV Herrenberg
So., 25.04.27 15:00 Uhr SV Deckenpfronn - SpVgg Holzgerlingen
So., 25.04.27 15:00 Uhr MTV Stuttgart - SV Vaihingen
So., 25.04.27 15:30 Uhr VfL Herrenberg - TSVgg Plattenhardt
25. Spieltag
So., 02.05.27 15:00 Uhr Spvgg 1897 Cannstatt - SV Rohrau
So., 02.05.27 15:00 Uhr TV Darmsheim - FSV Waldebene Stuttgart Ost
So., 02.05.27 15:00 Uhr TSV Musberg - TV Echterdingen II
So., 02.05.27 15:00 Uhr TSV Jahn Büsnau - OFK Beograd Stuttgart
So., 02.05.27 15:00 Uhr TSVgg Plattenhardt - SV Bonlanden
So., 02.05.27 15:00 Uhr SpVgg Holzgerlingen - MTV Stuttgart
So., 02.05.27 15:00 Uhr Türk. SV Herrenberg - SV Deckenpfronn
So., 02.05.27 15:30 Uhr SV Vaihingen - VfL Herrenberg
26. Spieltag
So., 09.05.27 15:00 Uhr TSV Jahn Büsnau - TSV Musberg
So., 09.05.27 15:00 Uhr OFK Beograd Stuttgart - TSVgg Plattenhardt
So., 09.05.27 15:00 Uhr FSV Waldebene Stuttgart Ost - TV Echterdingen II
So., 09.05.27 15:00 Uhr SV Rohrau - TV Darmsheim
So., 09.05.27 15:00 Uhr SV Deckenpfronn - Spvgg 1897 Cannstatt
So., 09.05.27 15:00 Uhr MTV Stuttgart - Türk. SV Herrenberg
So., 09.05.27 15:00 Uhr SV Bonlanden - SV Vaihingen
So., 09.05.27 15:30 Uhr VfL Herrenberg - SpVgg Holzgerlingen
27. Spieltag
Sa., 15.05.27 13:00 Uhr TV Echterdingen II - SV Rohrau
Sa., 15.05.27 15:00 Uhr TSV Musberg - FSV Waldebene Stuttgart Ost
Sa., 15.05.27 15:00 Uhr TSVgg Plattenhardt - TSV Jahn Büsnau
Sa., 15.05.27 15:00 Uhr SpVgg Holzgerlingen - SV Bonlanden
Sa., 15.05.27 15:00 Uhr Türk. SV Herrenberg - VfL Herrenberg
Sa., 15.05.27 15:00 Uhr Spvgg 1897 Cannstatt - MTV Stuttgart
Sa., 15.05.27 15:00 Uhr TV Darmsheim - SV Deckenpfronn
Sa., 15.05.27 15:30 Uhr SV Vaihingen - OFK Beograd Stuttgart
28. Spieltag
So., 23.05.27 15:00 Uhr TSVgg Plattenhardt - TSV Musberg
So., 23.05.27 15:00 Uhr SV Rohrau - FSV Waldebene Stuttgart Ost
So., 23.05.27 15:00 Uhr SV Deckenpfronn - TV Echterdingen II
So., 23.05.27 15:00 Uhr MTV Stuttgart - TV Darmsheim
So., 23.05.27 15:00 Uhr SV Bonlanden - Türk. SV Herrenberg
So., 23.05.27 15:00 Uhr OFK Beograd Stuttgart - SpVgg Holzgerlingen
So., 23.05.27 15:00 Uhr TSV Jahn Büsnau - SV Vaihingen
So., 23.05.27 15:30 Uhr VfL Herrenberg - Spvgg 1897 Cannstatt
29. Spieltag
So., 30.05.27 15:00 Uhr SV Rohrau - TSV Musberg
So., 30.05.27 15:00 Uhr SV Vaihingen - TSVgg Plattenhardt
So., 30.05.27 15:00 Uhr SpVgg Holzgerlingen - TSV Jahn Büsnau
So., 30.05.27 15:00 Uhr Türk. SV Herrenberg - OFK Beograd Stuttgart
So., 30.05.27 15:00 Uhr Spvgg 1897 Cannstatt - SV Bonlanden
So., 30.05.27 15:00 Uhr TV Darmsheim - VfL Herrenberg
So., 30.05.27 15:00 Uhr TV Echterdingen II - MTV Stuttgart
So., 30.05.27 15:00 Uhr FSV Waldebene Stuttgart Ost - SV Deckenpfronn
30. Spieltag
So., 06.06.27 15:00 Uhr SV Deckenpfronn - SV Rohrau
So., 06.06.27 15:00 Uhr MTV Stuttgart - FSV Waldebene Stuttgart Ost
So., 06.06.27 15:00 Uhr VfL Herrenberg - TV Echterdingen II
So., 06.06.27 15:00 Uhr SV Bonlanden - TV Darmsheim
So., 06.06.27 15:00 Uhr OFK Beograd Stuttgart - Spvgg 1897 Cannstatt
So., 06.06.27 15:00 Uhr TSV Jahn Büsnau - Türk. SV Herrenberg
So., 06.06.27 15:00 Uhr TSVgg Plattenhardt - SpVgg Holzgerlingen
So., 06.06.27 15:00 Uhr TSV Musberg - SV Vaihingen