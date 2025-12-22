Bezirksliga Stuttgart/Böblingen: FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte

Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists eingepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spieler des jeweiligen Teams fließen in die Auswertung ein.
Maximilian Ulmer (SV Vaihingen)
---
Fabian Ipowitz (Spvgg 1897 Cannstatt)
Fermin Wences (TSV Jahn Büsnau)
Pa Buray Manneh (TSV Musberg)
---
Ivan Cosic (TV Echterdingen II)
Simon Lindner (TV Darmsheim)
Sebastian Lenhardt (TSV Jahn Büsnau)
Marco Schulz (Spvgg 1897 Cannstatt)
---
Marc Hetzel (TSV Jahn Büsnau)
Manuel Rath (TSV Musberg)
Flon Ajvazi (TV Echterdingen II)
---
❗ In der FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte wurden die Spieler mit den häufigsten Nominierungen in der Spieltagsauswahl berücksichtigt. Im Falle eines Gleichstands entschieden die insgesamt abgegeben Stimmen der FuPa-Besucher über die komplette Saison.
__________________________________________________________________________________________________
