Bezirksliga Stuttgart/Böblingen: FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte

Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists eingepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spieler des jeweiligen Teams fließen in die Auswertung ein.

Defensive

Fabian Ipowitz (Spvgg 1897 Cannstatt)

Fermin Wences (TSV Jahn Büsnau)

Pa Buray Manneh (TSV Musberg)

Mittelfeld

Ivan Cosic (TV Echterdingen II)

Simon Lindner (TV Darmsheim)

Sebastian Lenhardt (TSV Jahn Büsnau)

Marco Schulz (Spvgg 1897 Cannstatt)

Angriff

Marc Hetzel (TSV Jahn Büsnau)

Manuel Rath (TSV Musberg)

Flon Ajvazi (TV Echterdingen II)

❗ In der FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte wurden die Spieler mit den häufigsten Nominierungen in der Spieltagsauswahl berücksichtigt. Im Falle eines Gleichstands entschieden die insgesamt abgegeben Stimmen der FuPa-Besucher über die komplette Saison.

