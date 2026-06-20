 2026-06-19T10:19:57.353Z

Allgemeines

Bezirksliga Stuttgart/Böblingen: Die FuPa-Elf der Saison steht fest

Die Top-Spieler der Saison 2025/2026 aus der Bezirksliga Stuttgart/Böblingen

von ts · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Saskia Kobarg / FuPa-Grafik

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Bezirksliga Stuttg./B 25/26
Echterdingen
SV Rohrau
TV Darmsheim
Holzgerling.

Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists eingepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spieler des jeweiligen Teams fließen in die Auswertung ein.

Das ist die Elf der Saison der Bezirksliga Stuttgart/Böblingen

Torhüter

Maximilian Ulmer (SV Vaihingen): Fünf Nominierungen für die Elf der Woche.

Abwehr

Armando Di Leo (SV Rohrau): Fünf Nominierungen für die Elf der Woche.

Pa Buray Manneh (TSV Musberg): Sechs Nominierungen für die Elf der Woche.

Fermin Wences (TSV Jahn Büsnau): Sechs Nominierungen für die Elf der Woche.

Mittelfeld

Rick Hachenbruch (ASV Botnang): Fünf Nominierungen für die Elf der Woche.

Sebastian Lenhardt (TSV Jahn Büsnau): Fünf Nominierungen für die Elf der Woche.

Ivan Cosic (TV Echterdingen II): Sechs Nominierungen für die Elf der Woche.

Marco Schulz (Spvgg 1897 Cannstatt): Sechs Nominierungen für die Elf der Woche.

Angriff

Alexander Wetsch (SV Deckenpfronn): Sechs Nominierungen für die Elf der Woche.

Marc Hetzel (TSV Jahn Büsnau): Sechs Nominierungen für die Elf der Woche.

Tyron Ferrari (SV Vaihingen): Sieben Nominierungen für die Elf der Woche.

❗In der FuPa-Elf der Saison wurden die Spieler mit den häufigsten Nominierungen in der Spieltagsauswahl berücksichtigt. Im Falle eines Gleichstands entschieden die insgesamt abgegeben Stimmen der FuPa-Besucher über die komplette Saison.

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