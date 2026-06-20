Bezirksliga Stuttgart/Böblingen: Die FuPa-Elf der Saison steht fest

Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists eingepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spieler des jeweiligen Teams fließen in die Auswertung ein.
Maximilian Ulmer (SV Vaihingen): Fünf Nominierungen für die Elf der Woche.
Fermin Wences (TSV Jahn Büsnau): Sechs Nominierungen für die Elf der Woche.
Rick Hachenbruch (ASV Botnang): Fünf Nominierungen für die Elf der Woche.
Sebastian Lenhardt (TSV Jahn Büsnau): Fünf Nominierungen für die Elf der Woche.
Ivan Cosic (TV Echterdingen II): Sechs Nominierungen für die Elf der Woche.
Marco Schulz (Spvgg 1897 Cannstatt): Sechs Nominierungen für die Elf der Woche.
Alexander Wetsch (SV Deckenpfronn): Sechs Nominierungen für die Elf der Woche.
Marc Hetzel (TSV Jahn Büsnau): Sechs Nominierungen für die Elf der Woche.
Tyron Ferrari (SV Vaihingen): Sieben Nominierungen für die Elf der Woche.
❗In der FuPa-Elf der Saison wurden die Spieler mit den häufigsten Nominierungen in der Spieltagsauswahl berücksichtigt. Im Falle eines Gleichstands entschieden die insgesamt abgegeben Stimmen der FuPa-Besucher über die komplette Saison.
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