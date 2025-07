Bezirksliga Stuttgart/Böblingen: Der Spielplan ist online

1. Spieltag

Fr., 29.08.25 19:30 Uhr TSV Dagersheim - TSV Jahn Büsnau

So., 31.08.25 13:00 Uhr TV Echterdingen II - Spvgg 1897 Cannstatt

So., 31.08.25 15:00 Uhr SV Nufringen - TSV Musberg

So., 31.08.25 15:00 Uhr SpVgg Holzgerlingen - TV Darmsheim

So., 31.08.25 15:00 Uhr SV Bonlanden - ASV Botnang

So., 31.08.25 15:00 Uhr VfL Oberjettingen - SV Vaihingen

So., 31.08.25 15:00 Uhr SV Deckenpfronn - Croatia Stuttgart

So., 31.08.25 15:00 Uhr SV Rohrau - VfL Herrenberg



2. Spieltag

So., 07.09.25 15:00 Uhr TSV Jahn Büsnau - VfL Oberjettingen

So., 07.09.25 15:00 Uhr SV Vaihingen - SV Bonlanden

So., 07.09.25 15:00 Uhr ASV Botnang - SpVgg Holzgerlingen

So., 07.09.25 15:00 Uhr TV Darmsheim - SV Rohrau

So., 07.09.25 15:00 Uhr Spvgg 1897 Cannstatt - SV Nufringen

So., 07.09.25 15:00 Uhr TSV Musberg - SV Deckenpfronn

So., 07.09.25 15:00 Uhr Croatia Stuttgart - TSV Dagersheim

So., 07.09.25 15:30 Uhr VfL Herrenberg - TV Echterdingen II



3. Spieltag

So., 14.09.25 13:00 Uhr TV Echterdingen II - TV Darmsheim

So., 14.09.25 15:00 Uhr SV Nufringen - SV Deckenpfronn

So., 14.09.25 15:00 Uhr SpVgg Holzgerlingen - SV Vaihingen

So., 14.09.25 15:00 Uhr SV Bonlanden - TSV Jahn Büsnau

So., 14.09.25 15:00 Uhr VfL Oberjettingen - Croatia Stuttgart

So., 14.09.25 15:00 Uhr TSV Dagersheim - TSV Musberg

So., 14.09.25 15:00 Uhr Spvgg 1897 Cannstatt - VfL Herrenberg

So., 14.09.25 15:00 Uhr SV Rohrau - ASV Botnang



4. Spieltag

So., 21.09.25 15:00 Uhr TSV Jahn Büsnau - SpVgg Holzgerlingen

So., 21.09.25 15:00 Uhr SV Vaihingen - SV Rohrau

So., 21.09.25 15:00 Uhr ASV Botnang - TV Echterdingen II

So., 21.09.25 15:00 Uhr TV Darmsheim - Spvgg 1897 Cannstatt

So., 21.09.25 15:00 Uhr SV Deckenpfronn - TSV Dagersheim

So., 21.09.25 15:00 Uhr TSV Musberg - VfL Oberjettingen

So., 21.09.25 15:00 Uhr Croatia Stuttgart - SV Bonlanden

So., 21.09.25 15:30 Uhr VfL Herrenberg - SV Nufringen



5. Spieltag

So., 28.09.25 13:00 Uhr TV Echterdingen II - SV Vaihingen

So., 28.09.25 15:00 Uhr SV Nufringen - TSV Dagersheim

So., 28.09.25 15:00 Uhr SpVgg Holzgerlingen - Croatia Stuttgart

So., 28.09.25 15:00 Uhr SV Bonlanden - TSV Musberg

So., 28.09.25 15:00 Uhr VfL Oberjettingen - SV Deckenpfronn

So., 28.09.25 15:00 Uhr Spvgg 1897 Cannstatt - ASV Botnang

So., 28.09.25 15:00 Uhr SV Rohrau - TSV Jahn Büsnau

So., 28.09.25 15:30 Uhr VfL Herrenberg - TV Darmsheim



6. Spieltag

So., 05.10.25 15:00 Uhr TSV Jahn Büsnau - TV Echterdingen II

So., 05.10.25 15:00 Uhr SV Vaihingen - Spvgg 1897 Cannstatt

So., 05.10.25 15:00 Uhr ASV Botnang - VfL Herrenberg

So., 05.10.25 15:00 Uhr TV Darmsheim - SV Nufringen

So., 05.10.25 15:00 Uhr TSV Dagersheim - VfL Oberjettingen

So., 05.10.25 15:00 Uhr SV Deckenpfronn - SV Bonlanden

So., 05.10.25 15:00 Uhr TSV Musberg - SpVgg Holzgerlingen

So., 05.10.25 15:00 Uhr Croatia Stuttgart - SV Rohrau



7. Spieltag

So., 12.10.25 13:00 Uhr TV Echterdingen II - Croatia Stuttgart

So., 12.10.25 15:00 Uhr SV Nufringen - VfL Oberjettingen

So., 12.10.25 15:00 Uhr SpVgg Holzgerlingen - SV Deckenpfronn

So., 12.10.25 15:00 Uhr SV Bonlanden - TSV Dagersheim

So., 12.10.25 15:00 Uhr TV Darmsheim - ASV Botnang

So., 12.10.25 15:00 Uhr Spvgg 1897 Cannstatt - TSV Jahn Büsnau

So., 12.10.25 15:00 Uhr SV Rohrau - TSV Musberg

So., 12.10.25 15:30 Uhr VfL Herrenberg - SV Vaihingen



8. Spieltag

So., 19.10.25 15:00 Uhr TSV Jahn Büsnau - VfL Herrenberg

So., 19.10.25 15:00 Uhr SV Vaihingen - TV Darmsheim

So., 19.10.25 15:00 Uhr ASV Botnang - SV Nufringen

So., 19.10.25 15:00 Uhr VfL Oberjettingen - SV Bonlanden

So., 19.10.25 15:00 Uhr TSV Dagersheim - SpVgg Holzgerlingen

So., 19.10.25 15:00 Uhr SV Deckenpfronn - SV Rohrau

So., 19.10.25 15:00 Uhr TSV Musberg - TV Echterdingen II

So., 19.10.25 15:00 Uhr Croatia Stuttgart - Spvgg 1897 Cannstatt



9. Spieltag

So., 26.10.25 13:00 Uhr TV Echterdingen II - SV Deckenpfronn

So., 26.10.25 15:00 Uhr SV Nufringen - SV Bonlanden

So., 26.10.25 15:00 Uhr SpVgg Holzgerlingen - VfL Oberjettingen

So., 26.10.25 15:00 Uhr ASV Botnang - SV Vaihingen

So., 26.10.25 15:00 Uhr TV Darmsheim - TSV Jahn Büsnau

So., 26.10.25 15:00 Uhr Spvgg 1897 Cannstatt - TSV Musberg

So., 26.10.25 15:00 Uhr SV Rohrau - TSV Dagersheim

So., 26.10.25 15:30 Uhr VfL Herrenberg - Croatia Stuttgart



10. Spieltag

So., 02.11.25 14:30 Uhr TSV Jahn Büsnau - ASV Botnang

So., 02.11.25 14:30 Uhr SV Bonlanden - SpVgg Holzgerlingen

So., 02.11.25 14:30 Uhr VfL Oberjettingen - SV Rohrau

So., 02.11.25 14:30 Uhr TSV Dagersheim - TV Echterdingen II

So., 02.11.25 14:30 Uhr SV Deckenpfronn - Spvgg 1897 Cannstatt

So., 02.11.25 14:30 Uhr TSV Musberg - VfL Herrenberg

So., 02.11.25 14:30 Uhr Croatia Stuttgart - TV Darmsheim

So., 02.11.25 14:45 Uhr SV Vaihingen - SV Nufringen



11. Spieltag

So., 09.11.25 12:30 Uhr TV Echterdingen II - VfL Oberjettingen

So., 09.11.25 14:30 Uhr SV Nufringen - SpVgg Holzgerlingen

So., 09.11.25 14:30 Uhr SV Vaihingen - TSV Jahn Büsnau

So., 09.11.25 14:30 Uhr ASV Botnang - Croatia Stuttgart

So., 09.11.25 14:30 Uhr TV Darmsheim - TSV Musberg

So., 09.11.25 14:30 Uhr Spvgg 1897 Cannstatt - TSV Dagersheim

So., 09.11.25 14:30 Uhr SV Rohrau - SV Bonlanden

So., 09.11.25 15:00 Uhr VfL Herrenberg - SV Deckenpfronn



12. Spieltag

So., 16.11.25 14:30 Uhr SV Nufringen - TSV Jahn Büsnau

So., 16.11.25 14:30 Uhr SpVgg Holzgerlingen - SV Rohrau

So., 16.11.25 14:30 Uhr SV Bonlanden - TV Echterdingen II

So., 16.11.25 14:30 Uhr VfL Oberjettingen - Spvgg 1897 Cannstatt

So., 16.11.25 14:30 Uhr TSV Dagersheim - VfL Herrenberg

So., 16.11.25 14:30 Uhr SV Deckenpfronn - TV Darmsheim

So., 16.11.25 14:30 Uhr TSV Musberg - ASV Botnang

So., 16.11.25 14:30 Uhr Croatia Stuttgart - SV Vaihingen



13. Spieltag

So., 23.11.25 12:30 Uhr TV Echterdingen II - SpVgg Holzgerlingen

So., 23.11.25 14:30 Uhr TSV Jahn Büsnau - Croatia Stuttgart

So., 23.11.25 14:30 Uhr SV Vaihingen - TSV Musberg

So., 23.11.25 14:30 Uhr ASV Botnang - SV Deckenpfronn

So., 23.11.25 14:30 Uhr TV Darmsheim - TSV Dagersheim

So., 23.11.25 14:30 Uhr Spvgg 1897 Cannstatt - SV Bonlanden

So., 23.11.25 14:30 Uhr SV Rohrau - SV Nufringen

So., 23.11.25 15:00 Uhr VfL Herrenberg - VfL Oberjettingen



14. Spieltag

So., 30.11.25 12:30 Uhr TV Echterdingen II - SV Nufringen

So., 30.11.25 14:30 Uhr TSV Jahn Büsnau - SV Deckenpfronn

So., 30.11.25 14:30 Uhr ASV Botnang - VfL Oberjettingen

So., 30.11.25 14:30 Uhr TV Darmsheim - SV Bonlanden

So., 30.11.25 14:30 Uhr Spvgg 1897 Cannstatt - SV Rohrau

So., 30.11.25 14:30 Uhr Croatia Stuttgart - TSV Musberg

So., 30.11.25 14:45 Uhr SV Vaihingen - TSV Dagersheim

So., 30.11.25 15:00 Uhr VfL Herrenberg - SpVgg Holzgerlingen



15. Spieltag

So., 07.12.25 14:00 Uhr SV Nufringen - Croatia Stuttgart

So., 07.12.25 14:00 Uhr SpVgg Holzgerlingen - Spvgg 1897 Cannstatt

So., 07.12.25 14:00 Uhr SV Bonlanden - VfL Herrenberg

So., 07.12.25 14:00 Uhr VfL Oberjettingen - TV Darmsheim

So., 07.12.25 14:00 Uhr TSV Dagersheim - ASV Botnang

So., 07.12.25 14:00 Uhr SV Deckenpfronn - SV Vaihingen

So., 07.12.25 14:00 Uhr TSV Musberg - TSV Jahn Büsnau

So., 07.12.25 14:00 Uhr SV Rohrau - TV Echterdingen II



16. Spieltag

So., 01.03.26 13:00 Uhr TV Echterdingen II - SV Rohrau

So., 01.03.26 15:00 Uhr Croatia Stuttgart - SV Nufringen

So., 01.03.26 15:00 Uhr Spvgg 1897 Cannstatt - SpVgg Holzgerlingen

So., 01.03.26 15:00 Uhr TV Darmsheim - VfL Oberjettingen

So., 01.03.26 15:00 Uhr ASV Botnang - TSV Dagersheim

So., 01.03.26 15:00 Uhr SV Vaihingen - SV Deckenpfronn

So., 01.03.26 15:00 Uhr TSV Jahn Büsnau - TSV Musberg

So., 01.03.26 15:30 Uhr VfL Herrenberg - SV Bonlanden



17. Spieltag

So., 08.03.26 15:00 Uhr SV Deckenpfronn - TSV Jahn Büsnau

So., 08.03.26 15:00 Uhr TSV Dagersheim - SV Vaihingen

So., 08.03.26 15:00 Uhr VfL Oberjettingen - ASV Botnang

So., 08.03.26 15:00 Uhr SV Bonlanden - TV Darmsheim

So., 08.03.26 15:00 Uhr SpVgg Holzgerlingen - VfL Herrenberg

So., 08.03.26 15:00 Uhr SV Rohrau - Spvgg 1897 Cannstatt

So., 08.03.26 15:00 Uhr SV Nufringen - TV Echterdingen II

So., 08.03.26 15:00 Uhr TSV Musberg - Croatia Stuttgart



18. Spieltag

So., 15.03.26 15:00 Uhr TSV Musberg - SV Nufringen

So., 15.03.26 15:00 Uhr TV Darmsheim - SpVgg Holzgerlingen

So., 15.03.26 15:00 Uhr ASV Botnang - SV Bonlanden

So., 15.03.26 15:00 Uhr SV Vaihingen - VfL Oberjettingen

So., 15.03.26 15:00 Uhr TSV Jahn Büsnau - TSV Dagersheim

So., 15.03.26 15:00 Uhr Croatia Stuttgart - SV Deckenpfronn

So., 15.03.26 15:00 Uhr Spvgg 1897 Cannstatt - TV Echterdingen II

So., 15.03.26 15:30 Uhr VfL Herrenberg - SV Rohrau



19. Spieltag

So., 22.03.26 13:00 Uhr TV Echterdingen II - VfL Herrenberg

So., 22.03.26 15:00 Uhr VfL Oberjettingen - TSV Jahn Büsnau

So., 22.03.26 15:00 Uhr SV Bonlanden - SV Vaihingen

So., 22.03.26 15:00 Uhr SpVgg Holzgerlingen - ASV Botnang

So., 22.03.26 15:00 Uhr SV Rohrau - TV Darmsheim

So., 22.03.26 15:00 Uhr SV Nufringen - Spvgg 1897 Cannstatt

So., 22.03.26 15:00 Uhr SV Deckenpfronn - TSV Musberg

So., 22.03.26 15:00 Uhr TSV Dagersheim - Croatia Stuttgart



20. Spieltag

So., 29.03.26 15:00 Uhr SV Deckenpfronn - SV Nufringen

So., 29.03.26 15:00 Uhr SV Vaihingen - SpVgg Holzgerlingen

So., 29.03.26 15:00 Uhr TSV Jahn Büsnau - SV Bonlanden

So., 29.03.26 15:00 Uhr Croatia Stuttgart - VfL Oberjettingen

So., 29.03.26 15:00 Uhr TSV Musberg - TSV Dagersheim

So., 29.03.26 15:00 Uhr TV Darmsheim - TV Echterdingen II

So., 29.03.26 15:00 Uhr ASV Botnang - SV Rohrau

So., 29.03.26 15:30 Uhr VfL Herrenberg - Spvgg 1897 Cannstatt



21. Spieltag

Mo., 06.04.26 13:00 Uhr TV Echterdingen II - ASV Botnang

Mo., 06.04.26 15:00 Uhr SpVgg Holzgerlingen - TSV Jahn Büsnau

Mo., 06.04.26 15:00 Uhr SV Rohrau - SV Vaihingen

Mo., 06.04.26 15:00 Uhr Spvgg 1897 Cannstatt - TV Darmsheim

Mo., 06.04.26 15:00 Uhr SV Nufringen - VfL Herrenberg

Mo., 06.04.26 15:00 Uhr TSV Dagersheim - SV Deckenpfronn

Mo., 06.04.26 15:00 Uhr VfL Oberjettingen - TSV Musberg

Mo., 06.04.26 15:00 Uhr SV Bonlanden - Croatia Stuttgart



22. Spieltag

So., 12.04.26 15:00 Uhr TSV Dagersheim - SV Nufringen

So., 12.04.26 15:00 Uhr Croatia Stuttgart - SpVgg Holzgerlingen

So., 12.04.26 15:00 Uhr TSV Musberg - SV Bonlanden

So., 12.04.26 15:00 Uhr SV Deckenpfronn - VfL Oberjettingen

So., 12.04.26 15:00 Uhr TV Darmsheim - VfL Herrenberg

So., 12.04.26 15:00 Uhr ASV Botnang - Spvgg 1897 Cannstatt

So., 12.04.26 15:00 Uhr SV Vaihingen - TV Echterdingen II

So., 12.04.26 15:00 Uhr TSV Jahn Büsnau - SV Rohrau



23. Spieltag

So., 19.04.26 13:00 Uhr TV Echterdingen II - TSV Jahn Büsnau

So., 19.04.26 15:00 Uhr Spvgg 1897 Cannstatt - SV Vaihingen

So., 19.04.26 15:00 Uhr SV Nufringen - TV Darmsheim

So., 19.04.26 15:00 Uhr VfL Oberjettingen - TSV Dagersheim

So., 19.04.26 15:00 Uhr SV Bonlanden - SV Deckenpfronn

So., 19.04.26 15:00 Uhr SpVgg Holzgerlingen - TSV Musberg

So., 19.04.26 15:00 Uhr SV Rohrau - Croatia Stuttgart

So., 19.04.26 15:30 Uhr VfL Herrenberg - ASV Botnang



24. Spieltag

So., 26.04.26 15:00 Uhr VfL Oberjettingen - SV Nufringen

So., 26.04.26 15:00 Uhr SV Deckenpfronn - SpVgg Holzgerlingen

So., 26.04.26 15:00 Uhr TSV Dagersheim - SV Bonlanden

So., 26.04.26 15:00 Uhr ASV Botnang - TV Darmsheim

So., 26.04.26 15:00 Uhr SV Vaihingen - VfL Herrenberg

So., 26.04.26 15:00 Uhr TSV Jahn Büsnau - Spvgg 1897 Cannstatt

So., 26.04.26 15:00 Uhr Croatia Stuttgart - TV Echterdingen II

So., 26.04.26 15:00 Uhr TSV Musberg - SV Rohrau



25. Spieltag

So., 03.05.26 13:00 Uhr TV Echterdingen II - TSV Musberg

So., 03.05.26 15:00 Uhr TV Darmsheim - SV Vaihingen

So., 03.05.26 15:00 Uhr SV Nufringen - ASV Botnang

So., 03.05.26 15:00 Uhr SV Bonlanden - VfL Oberjettingen

So., 03.05.26 15:00 Uhr SpVgg Holzgerlingen - TSV Dagersheim

So., 03.05.26 15:00 Uhr SV Rohrau - SV Deckenpfronn

So., 03.05.26 15:00 Uhr Spvgg 1897 Cannstatt - Croatia Stuttgart

So., 03.05.26 15:30 Uhr VfL Herrenberg - TSV Jahn Büsnau



26. Spieltag

So., 10.05.26 15:00 Uhr SV Bonlanden - SV Nufringen

So., 10.05.26 15:00 Uhr VfL Oberjettingen - SpVgg Holzgerlingen

So., 10.05.26 15:00 Uhr SV Vaihingen - ASV Botnang

So., 10.05.26 15:00 Uhr TSV Jahn Büsnau - TV Darmsheim

So., 10.05.26 15:00 Uhr Croatia Stuttgart - VfL Herrenberg

So., 10.05.26 15:00 Uhr TSV Musberg - Spvgg 1897 Cannstatt

So., 10.05.26 15:00 Uhr SV Deckenpfronn - TV Echterdingen II

So., 10.05.26 15:00 Uhr TSV Dagersheim - SV Rohrau



27. Spieltag

So., 17.05.26 13:00 Uhr TV Echterdingen II - TSV Dagersheim

So., 17.05.26 15:00 Uhr ASV Botnang - TSV Jahn Büsnau

So., 17.05.26 15:00 Uhr SV Nufringen - SV Vaihingen

So., 17.05.26 15:00 Uhr SpVgg Holzgerlingen - SV Bonlanden

So., 17.05.26 15:00 Uhr SV Rohrau - VfL Oberjettingen

So., 17.05.26 15:00 Uhr Spvgg 1897 Cannstatt - SV Deckenpfronn

So., 17.05.26 15:00 Uhr TV Darmsheim - Croatia Stuttgart

So., 17.05.26 15:30 Uhr VfL Herrenberg - TSV Musberg



28. Spieltag

Sa., 23.05.26 15:00 Uhr SpVgg Holzgerlingen - SV Nufringen

Sa., 23.05.26 15:00 Uhr TSV Jahn Büsnau - SV Vaihingen

Sa., 23.05.26 15:00 Uhr Croatia Stuttgart - ASV Botnang

Sa., 23.05.26 15:00 Uhr TSV Musberg - TV Darmsheim

Sa., 23.05.26 15:00 Uhr SV Deckenpfronn - VfL Herrenberg

Sa., 23.05.26 15:00 Uhr TSV Dagersheim - Spvgg 1897 Cannstatt

Sa., 23.05.26 15:00 Uhr VfL Oberjettingen - TV Echterdingen II

Sa., 23.05.26 15:00 Uhr SV Bonlanden - SV Rohrau



29. Spieltag

So., 31.05.26 15:00 Uhr TSV Jahn Büsnau - SV Nufringen

So., 31.05.26 15:00 Uhr SV Rohrau - SpVgg Holzgerlingen

So., 31.05.26 15:00 Uhr TV Echterdingen II - SV Bonlanden

So., 31.05.26 15:00 Uhr Spvgg 1897 Cannstatt - VfL Oberjettingen

So., 31.05.26 15:00 Uhr TV Darmsheim - SV Deckenpfronn

So., 31.05.26 15:00 Uhr ASV Botnang - TSV Musberg

So., 31.05.26 15:00 Uhr SV Vaihingen - Croatia Stuttgart

So., 31.05.26 15:30 Uhr VfL Herrenberg - TSV Dagersheim



30. Spieltag

So., 07.06.26 15:00 Uhr Croatia Stuttgart - TSV Jahn Büsnau

So., 07.06.26 15:00 Uhr TSV Musberg - SV Vaihingen

So., 07.06.26 15:00 Uhr SV Deckenpfronn - ASV Botnang

So., 07.06.26 15:00 Uhr TSV Dagersheim - TV Darmsheim

So., 07.06.26 15:00 Uhr VfL Oberjettingen - VfL Herrenberg

So., 07.06.26 15:00 Uhr SV Bonlanden - Spvgg 1897 Cannstatt

So., 07.06.26 15:00 Uhr SpVgg Holzgerlingen - TV Echterdingen II

So., 07.06.26 15:00 Uhr SV Nufringen - SV Rohrau