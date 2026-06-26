 2026-06-24T10:25:44.617Z

Allgemeines

Bezirksliga Stuttgart/Böblingen 2026/27: Das Teilnehmerfeld

UPDATE +++ Überblick auf alle Teams für die neue Saison.

von Timo Babic · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

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Bezirksliga Stuttg./B
MTV Stgt
Plattenhardt
SV Bonlanden
SV Vaihingen

Die Saison 2025/2026 ist beendet. In den württembergischen Bezirksligen wurden alle Startplätze für die neue Spielzeit vergeben. Aus den vier württembergischen Landesligen mussten auch in dieser Saison wieder einige Teams den Abstieg in die Bezirksliga verkraften. Auf der anderen Seite schafften es zahlreiche Teams aus den jeweiligen Kreisligen in die Bezirksliga aufzusteigen. Daher ergibt sich für jedes Jahr aufs neue ein neu gemischtes Feld aus spannenden Teams, die an der Spitze und im Keller um ihre jeweiligen Ziele kämpfen werden. FuPa wirft daher einen Blick auf das Teilnehmerfeld.

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Bezirksliga Stuttgart/Böblingen: Teilnehmer 2026/27

  1. MTV Stuttgart (Absteiger)
  2. TSVgg Plattenhardt (Absteiger)
  3. SV Bonlanden
  4. SV Vaihingen
  5. TV Echterdingen II
  6. SpVgg Holzgerlingen
  7. TSV Jahn Büsnau
  8. Spvgg 1897 Cannstatt
  9. TSV Musberg
  10. SV Deckenpfronn
  11. SV Rohrau
  12. TV Darmsheim
  13. VfL Herrenberg
  14. OFK Beograd Stuttgart (Aufsteiger)
  15. FSV Waldebene Stuttgart Ost (Aufsteiger)
  16. Türk. SV Herrenberg (Aufsteiger)

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