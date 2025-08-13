Bezirksliga-Stürmer wie Lewandowski: Besel dreht Spiel mit Fünferpack

Fünf Tore in 22 Minuten, acht Tore in drei Spielen. Dominik Besel vom SV Nord Lerchenau befindet sich in Topform und schielt auf die Torjägerkrone.

Lerchenau – Der Fußball schreibt seine eigenen Geschichten. Eine Floskel, die sich immer wieder bewahrheitet. So auch am dritten Spieltag der Bezirksliga Nord. Der SV Nord München-Lerchenau liegt zur Pause mit 0:1 in Gaimersheim zurück. Nach 90 Minuten gewinnen die Gäste mit 6:1, fünf Tore erzielte der alles überragende Dominik Besel . Erst drehte er das Spiel nach Wiederanpfiff (58., 66.), dann schoss der Angreifer die Hausherren ab. Drei Tore in drei Minuten (80., 81., 82.) sorgten für völlige Ekstase.

Lerchenaus Cheftrainer Peter Zeussel sprach davon, den „Gegner überrollt“ zu haben . Für die Mannschaft war es nicht der erste Kantersieg der Saison. Schon am ersten Spieltag besiegte der SV Nord Lerchenau den FC Langengeisling mit 7:1 . Nach drei Spielen hat der SV Nord nun sechs Punkte auf dem Konto.

Bei dem ein oder anderen Fußballfan kamen Erinnerungen an Robert Lewandowski hoch. Am 22. September 2015 erzielte der Pole beim 5:1-Erfolg der Bayern über den VfL Wolfsburg fünf Tore in neun Minuten. So schnell war Besel dann doch nicht, der Angreifer brauchte für seine Treffer knapp 22 Minuten.

Dabei war Besel in Lerchenau lange Zeit kein Stammspieler. „Er war in der Vorbereitung mehrere Wochen verhindert, deswegen habe ich ihn im ersten Spiel auf der Bank gelassen“, sagte Nord-Trainer Peter Zeussel im Gespräch mit Fussball Vorort/FuPa Oberbayern. Besel spielte sich allerdings schnell in den Vordergrund: „Im ersten Spiel kommt er rein und macht zwei Tore, gegen Rohrbach kommt er rein und trifft sofort wieder. Jetzt hat er seine Startelf-Chance bekommen und mehr als genutzt.“ Zeussel fügte an: „Für den Jungen freut es mich mega. Er war schonmal beim SV Nord, ist aufgrund der wenigen Spielzeit gewechselt und jetzt wieder da. Ich freue mich riesig.“

Vielleicht war es auch einfach mein Instinkt.

Dominik Besel über seine fünf Tore gegen Gaimersheim

Besel selbst zeigte sich äußerst bescheiden. „In erster Linie war es ganz viel Teamarbeit“, will der Mann der letzten Wochen die Lorbeeren nicht alleine ernten. Besel sei „eigentlich gar nicht so der Torjäger“, was auch die letzten Jahre belegen. „Ich hatte etwas Glück, es war ein Abstauber dabei, aber vielleicht war es auch einfach mein Instinkt“, sagte Besel. Eines ist sicher: Wer fünf Tore in 22 Minuten schießt, hatte nicht nur Glück.

Für Besel läuft momentan alles perfekt. Drei Spiele, acht Tore und die Rückkehr in die Startelf sprechen für sich. „Es ist aktuell der Wahnsinn. Das ist alles nicht ganz normal“, sagt Besel. In Lerchenau ist Besel momentan „mehr als glücklich“ und will an die letzten Spiele anknüpfen.

Acht Tore in drei Spielen: Besel hat die Torjägerkrone im Visier

Sein Ziel für den weiteren Saisonverlauf: „Vielleicht kann man wirklich anstreben, Torschützenkönig zu werden.“ Besel weiter: „Ich meine, wie oft schießt man schon fünf Tore in einem Spielen?“ Lewandowski schaffte es 2015, erzielte 30 Tore und krönte sich zum Torschützenkönig der Bundesliga. Ob Besel Gleiches gelingt?