Bezirksliga statt Regionalliga: Neue Aufgabe für Julian Grell

"Der TSV Aubstadt bedankt sich bei Julian Grell ausdrücklich für seine engagierte Arbeit in der Regionalliga, die in der Saison 2023/24 mit dem 4. Tabellenplatz das beste Ergebnis der Vereinsgeschichte brachte. Mit seiner Fachkompetenz, seinem klaren Blick für Strukturen und seiner Leidenschaft für die Talentförderung bringt er nun ideale Voraussetzungen mit, um die zweite Mannschaft weiterzuentwickeln und junge Spieler an den Herrenbereich heranzuführen. Parallel dazu strebt er ab Herbst den Erwerb der DFB-A-Lizenz an. Die bereits kommunizierte Übernahme des Cheftrainerpostens durch Ralf Schwenkert wird in dieser Form nicht realisiert. Der Verein und Ralf Schwenkert haben sich jedoch gemeinsam darauf verständigt, ihn in einer ebenso wichtigen wie zukunftsweisenden Funktion im Verein zu integrieren: Schwenkert übernimmt ab sofort die sportliche Koordination des Nachwuchsbereichs mit besonderem Fokus auf die Schnittstelle zwischen der A- und B-Jugend und der zweiten Mannschaft", lässt der TSV Aubstadt wissen.







"Ralf bringt nicht nur große Erfahrung, sondern auch ein exzellentes Gespür für junge Spieler mit“, sagt der sportliche Leiter des TSV Josef Francic und ergänzt: "In seiner neuen Rolle stärkt er das Fundament unseres Vereins – die Nachwuchsarbeit. Er ist der ideale Ansprechpartner, um Talente gezielt auf den Herrenbereich vorzubereiten und die Durchlässigkeit innerhalb der Mannschaften zu fördern. Der TSV bedankt sich bei Ralf Schwenkert ausdrücklich für seine Flexibilität, sein Verständnis und sein Engagement – und freut sich auf die Zusammenarbeit in seiner neuen, zentralen Rolle."