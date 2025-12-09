 2025-12-03T05:51:34.672Z

Allgemeines
Rhenania Hamborn bleibt über Weihnachten das Schlusslicht.
Rhenania Hamborn bleibt über Weihnachten das Schlusslicht. – Foto: Roberto Parolari

Bezirksliga startet schon am Dienstag - So läuft der 17. Spieltag

Bezirksliga: Rhenania Hamborn und der SV Genc Osman Duisburg eröffnen den letzten Spieltag des Jahres - und damit das Finale der Hinrunde.

Bezirksliga Niederrhein: Rhenania Hamborn und der SV Genc Osman Duisburg eröffnen den letzten Spieltag des Jahres - und damit das Finale der Hinrunde. Alle Spiele, Ergebnisse, Ticker & Daten ab Dienstag, 9. Dezember 2025:

__________

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 1: zur Tabelle!

>>> Die Transfers der Bezirksliga 1

Fr., 12.12.2025, 20:00 Uhr
DJK Sparta Bilk
DJK Sparta BilkSparta Bilk
ASV Mettmann
ASV MettmannASV Mettmann
20:00

Sa., 13.12.2025, 17:00 Uhr
SVG Neuss-Weissenberg
SVG Neuss-WeissenbergWeissenberg
TV Kalkum-Wittlaer
TV Kalkum-WittlaerTV Kalkum
17:00

So., 14.12.2025, 15:00 Uhr
1. FC Grevenbroich-Süd
1. FC Grevenbroich-SüdGrevenb.-Süd
Rhenania Hochdahl
Rhenania HochdahlRhenania H.
15:00

So., 14.12.2025, 15:30 Uhr
VdS 1920 Nievenheim
VdS 1920 NievenheimNievenheim
Lohausener SV
Lohausener SVLohausen
15:30

So., 14.12.2025, 15:30 Uhr
SG Benrath-Hassels
SG Benrath-HasselsSG Benrath
SV Uedesheim
SV UedesheimUedesheim
15:30live

So., 14.12.2025, 15:00 Uhr
CfR Links Düsseldorf
CfR Links DüsseldorfCfR Links
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus. II
15:00

Fr., 12.12.2025, 20:00 Uhr
DSC 99 Düsseldorf
DSC 99 DüsseldorfDSC 99
TSV Bayer Dormagen
TSV Bayer DormagenTSV Bayer
20:00

Do., 11.12.2025, 19:30 Uhr
Ratingen 04/19 U23
Ratingen 04/19 U23Ratingen 04/19 U23 II
MSV Düsseldorf
MSV DüsseldorfMSV Düsseld.
19:30

So., 14.12.2025, 15:30 Uhr
TSV Eller 04
TSV Eller 04Eller 04
SV Hösel
SV HöselSV Hösel
15:30

____

Das ist der nächste Spieltag

18. Spieltag
So., 01.02.26 13:30 Uhr Ratingen 04/19 U23 II - TSV Eller 04
So., 01.02.26 14:00 Uhr MSV Düsseldorf - DSC 99 Düsseldorf
So., 01.02.26 15:00 Uhr ASV Mettmann - SV Hösel
So., 01.02.26 15:00 Uhr CfR Links Düsseldorf - TSV Bayer Dormagen
So., 01.02.26 15:00 Uhr 1. FC Grevenbroich-Süd - Lohausener SV
So., 01.02.26 15:00 Uhr DJK Sparta Bilk - TV Kalkum-Wittlaer
So., 01.02.26 15:30 Uhr SG Benrath-Hassels - TSV Meerbusch II
So., 01.02.26 15:30 Uhr VdS 1920 Nievenheim - SV Uedesheim
So., 01.02.26 15:30 Uhr SVG Neuss-Weissenberg - Rhenania Hochdahl

>>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 1!

_______________

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 2: zur Tabelle!

>>> Die Transfers der Bezirksliga 2

So., 14.12.2025, 15:30 Uhr
TuSpo Richrath
TuSpo RichrathRichrath
FK Jugoslavija Wuppertal
FK Jugoslavija WuppertalJugoslavija
15:30

So., 14.12.2025, 13:00 Uhr
SV Rot-Weiß Wülfrath
SV Rot-Weiß WülfrathRW Wülfrath
SSV Berghausen
SSV BerghausenBerghausen
13:00

Fr., 12.12.2025, 20:00 Uhr
Cronenberger SC
Cronenberger SCCronenberg
Türkgücü Velbert
Türkgücü VelbertTürkgücü Vel
20:00live

So., 14.12.2025, 15:30 Uhr
BV Gräfrath
BV GräfrathBV Gräfrath
FSV Vohwinkel Wuppertal
FSV Vohwinkel WuppertalVohwinkel
15:30

Fr., 12.12.2025, 19:00 Uhr
DV Solingen
DV SolingenDV Solingen II
SV Solingen 08/10
SV Solingen 08/10SV Solingen
19:00

Sa., 13.12.2025, 16:00 Uhr
SV 09/35 Wermelskirchen
SV 09/35 WermelskirchenSV 09/35 W
TSV Ronsdorf
TSV RonsdorfRonsdorf
16:00

So., 14.12.2025, 13:00 Uhr
SSVg Velbert
SSVg VelbertSSVg Velbert II
SSV Germania Wuppertal
SSV Germania WuppertalSSV Germania
13:00

Fr., 12.12.2025, 19:00 Uhr
SC Germania Reusrath
SC Germania ReusrathSC Reusrath
HSV Langenfeld
HSV LangenfeldHSV Langenf.
19:00live

So., 14.12.2025, 15:00 Uhr
SC Viktoria Wuppertal Rott 89
SC Viktoria Wuppertal Rott 89SC Viktoria
SG Hackenberg
SG HackenbergHackenberg
15:00

____

Das ist der nächste Spieltag

18. Spieltag
So., 01.02.26 12:45 Uhr DV Solingen II - TSV Ronsdorf
So., 01.02.26 13:00 Uhr SSVg Velbert II - HSV Langenfeld
So., 01.02.26 13:00 Uhr SV Rot-Weiß Wülfrath - Türkgücü Velbert
So., 01.02.26 15:00 Uhr FK Jugoslavija Wuppertal - SG Hackenberg
So., 01.02.26 15:00 Uhr SV 09/35 Wermelskirchen - SSV Germania Wuppertal
So., 01.02.26 15:00 Uhr Cronenberger SC - FSV Vohwinkel Wuppertal
So., 01.02.26 15:30 Uhr BV Gräfrath - SV Solingen 08/10
So., 01.02.26 15:30 Uhr TuSpo Richrath - SSV Berghausen
So., 01.02.26 15:30 Uhr SC Germania Reusrath - SC Viktoria Wuppertal Rott 89

>>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 2!

_______________

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 3: zur Tabelle!

>>> Die Transfers der Bezirksliga 3

Sa., 13.12.2025, 16:30 Uhr
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis II
TuRa Brüggen
TuRa BrüggenBrüggen
16:30live

So., 14.12.2025, 15:30 Uhr
DJK Fortuna Dilkrath
DJK Fortuna DilkrathDJK Dilkrath
TuS Wickrath
TuS WickrathTuS Wickrath
15:30live

So., 14.12.2025, 15:00 Uhr
Sportfreunde Neuwerk
Sportfreunde NeuwerkSF Neuwerk
1. FC Viersen
1. FC ViersenFC Viersen
15:00

Fr., 12.12.2025, 20:00 Uhr
TSV Krefeld-Bockum
TSV Krefeld-BockumTSV Bockum
1. FC Mönchengladbach
1. FC MönchengladbachFC Mgladbach
20:00live

Fr., 12.12.2025, 19:45 Uhr
OSV Meerbusch
OSV MeerbuschOSV Meerbu.
SV Lürrip
SV LürripSV Lürrip
19:45live

So., 14.12.2025, 15:00 Uhr
CSV Marathon Krefeld
CSV Marathon KrefeldCSV Marathon
VfL Tönisberg
VfL TönisbergTönisberg
15:00

Fr., 12.12.2025, 20:00 Uhr
VfR Krefeld-Fischeln
VfR Krefeld-FischelnVfR Fischeln
SSV Grefrath 1910/24
SSV Grefrath 1910/24SSV Grefrath
20:00

Sa., 13.12.2025, 17:00 Uhr
Türkiyemspor Mönchengladbach
Türkiyemspor MönchengladbachTürkiyemspor
SC Union Nettetal
SC Union NettetalNettetal II
17:00live

Sa., 13.12.2025, 16:00 Uhr
SpVg Odenkirchen
SpVg OdenkirchenOdenkirchen
Thomasstadt Kempen
Thomasstadt KempenThomasstadt
16:00live

____

Das ist der nächste Spieltag

18. Spieltag
Fr., 30.01.26 19:45 Uhr OSV Meerbusch - VfL Tönisberg
So., 01.02.26 15:00 Uhr CSV Marathon Krefeld - SSV Grefrath 1910/24
So., 01.02.26 15:00 Uhr Sportfreunde Neuwerk - 1. FC Mönchengladbach
So., 01.02.26 15:00 Uhr SC St. Tönis 1911/20 II - TuS Wickrath
So., 01.02.26 15:15 Uhr Türkiyemspor Mönchengladbach - SpVg Odenkirchen
So., 01.02.26 15:30 Uhr TuRa Brüggen - Thomasstadt Kempen
So., 01.02.26 15:30 Uhr VfR Krefeld-Fischeln - SC Union Nettetal II
So., 01.02.26 15:30 Uhr TSV Krefeld-Bockum - SV Lürrip
So., 01.02.26 15:30 Uhr DJK Fortuna Dilkrath - 1. FC Viersen

>>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 3!

_______________

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 4: zur Tabelle!

>>> Die Transfers der Bezirksliga 4

Fr., 12.12.2025, 20:00 Uhr
Hamminkelner SV
Hamminkelner SVHamminkeln
SV Rindern
SV RindernSV Rindern
20:00live

Fr., 12.12.2025, 20:00 Uhr
Kevelaerer SV
Kevelaerer SVKevelaer
SV Blau-Weiß Dingden
SV Blau-Weiß DingdenBW Dingden II
20:00

Fr., 12.12.2025, 20:00 Uhr
TSV Weeze
TSV WeezeTSV Weeze
SV Haldern
SV HaldernSV Haldern
20:00live

Sa., 13.12.2025, 16:00 Uhr
SGE Bedburg-Hau
SGE Bedburg-HauSGE B.-Hau
Borussia Veen
Borussia VeenVeen
16:00live

So., 14.12.2025, 14:00 Uhr
TuS Xanten
TuS XantenTuS Xanten
DJK Twisteden
DJK TwistedenTwisteden
14:00live

So., 14.12.2025, 15:00 Uhr
TuS Stenern
TuS StenernTuS Stenern
Alemannia Pfalzdorf
Alemannia PfalzdorfPfalzdorf
15:00live

So., 14.12.2025, 15:30 Uhr
SV 08/29 Friedrichsfeld
SV 08/29 FriedrichsfeldSV Friedrich
Sportfreunde Broekhuysen
Sportfreunde BroekhuysenBroekhuysen
15:30

So., 14.12.2025, 15:00 Uhr
VfL Rhede
VfL RhedeVfL Rhede
Sportfreunde 97/30 Lowick
Sportfreunde 97/30 LowickSF Lowick
15:00live

So., 14.12.2025, 14:15 Uhr
Westfalia Anholt
Westfalia AnholtAnholt
Viktoria Goch
Viktoria GochVikt. Goch II
14:15live

____

Das ist der nächste Spieltag

18. Spieltag
Fr., 30.01.26 20:00 Uhr SV Rindern - Viktoria Goch II
So., 01.02.26 15:00 Uhr TuS Xanten - Alemannia Pfalzdorf
So., 01.02.26 15:00 Uhr SGE Bedburg-Hau - DJK Twisteden
So., 01.02.26 15:00 Uhr TSV Weeze - Borussia Veen
So., 01.02.26 15:00 Uhr VfL Rhede - SV Blau-Weiß Dingden II
So., 01.02.26 15:30 Uhr TuS Stenern - Sportfreunde Broekhuysen
So., 01.02.26 15:30 Uhr Hamminkelner SV - Sportfreunde 97/30 Lowick
So., 01.02.26 15:30 Uhr SV 08/29 Friedrichsfeld - Westfalia Anholt
So., 01.02.26 16:00 Uhr Kevelaerer SV - SV Haldern

>>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 4!

_______________

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 5: zur Tabelle!

>>> Die Transfers der Bezirksliga 5

Heute, 19:30 Uhr
SV Rhenania Hamborn
SV Rhenania HambornRhe. Hamborn
SV Genc Osman Duisburg
SV Genc Osman DuisburgGenc Osman
19:30live

So., 14.12.2025, 15:00 Uhr
GSG Duisburg
GSG DuisburgGSG Duisburg
Rheinland Hamborn
Rheinland HambornRheinland
15:00live

So., 14.12.2025, 15:15 Uhr
SC 1920 Oberhausen
SC 1920 OberhausenSC Oberhaus.
TuS Asterlagen
TuS AsterlagenAsterlagen
15:15live

Sa., 13.12.2025, 19:00 Uhr
1. FC Mülheim-Styrum
1. FC Mülheim-Styrum1. FC Styrum
Duisburger FV 08
Duisburger FV 08Duisb. FV 08
19:00live

So., 14.12.2025, 15:15 Uhr
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg II
Mülheimer SV 07
Mülheimer SV 07Mülheimer SV
15:15

So., 14.12.2025, 15:00 Uhr
Schwarz-Weiß Alstaden
Schwarz-Weiß AlstadenSW Alstaden
SuS 21 Oberhausen
SuS 21 OberhausenSuS 21 Oberh
15:00

Fr., 12.12.2025, 19:30 Uhr
Spvgg Meiderich 06/95
Spvgg Meiderich 06/95Meid. 06/95
SuS 09 Dinslaken
SuS 09 DinslakenDinslaken 09
19:30

So., 14.12.2025, 15:30 Uhr
Duisburger SV 1900
Duisburger SV 1900DSV 1900
FC Neukirchen-Vluyn 09/21
FC Neukirchen-Vluyn 09/21FC Neuk.-Vlu
15:30

So., 14.12.2025, 15:30 Uhr
VfL Repelen
VfL RepelenVfL Repelen
Viktoria Buchholz
Viktoria BuchholzBuchholz
15:30live

____

Das ist der nächste Spieltag

18. Spieltag
Sa., 31.01.26 19:00 Uhr SC 1920 Oberhausen - Duisburger FV 08
So., 01.02.26 15:00 Uhr Spvgg Meiderich 06/95 - FC Neukirchen-Vluyn 09/21
So., 01.02.26 15:00 Uhr Schwarz-Weiß Alstaden - SuS 09 Dinslaken
So., 01.02.26 15:00 Uhr GSG Duisburg - TuS Asterlagen
So., 01.02.26 15:15 Uhr VfB Homberg II - SuS 21 Oberhausen
So., 01.02.26 15:30 Uhr SV Genc Osman Duisburg - Viktoria Buchholz
So., 01.02.26 15:30 Uhr 1. FC Mülheim-Styrum - Mülheimer SV 07
So., 01.02.26 15:30 Uhr SV Rhenania Hamborn - Rheinland Hamborn
So., 01.02.26 15:30 Uhr Duisburger SV 1900 - VfL Repelen

>>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 5!

_______________

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 6: zur Tabelle!

>>> Die Transfers der Bezirksliga 6

So., 14.12.2025, 13:30 Uhr
Vogelheimer SV
Vogelheimer SVVogelheim
DJK Arminia Klosterhardt
DJK Arminia KlosterhardtArm. Kloster
13:30

Sa., 13.12.2025, 15:30 Uhr
SV Burgaltendorf
SV BurgaltendorfBurgaltend.
SpVgg Sterkrade 06/07
SpVgg Sterkrade 06/07Sterk. 06/07
15:30

Sa., 13.12.2025, 15:00 Uhr
VfB Frohnhausen
VfB FrohnhausenFrohnhausen
Sportfreunde Niederwenigern
Sportfreunde NiederwenigernNiederwenig. II
15:00live

So., 14.12.2025, 11:00 Uhr
TuSEM Essen 1926
TuSEM Essen 1926TuSEM Essen
Dostlukspor Bottrop
Dostlukspor BottropDostlukspor
11:00

So., 14.12.2025, 15:00 Uhr
Fatihspor Essen 2001
Fatihspor Essen 2001Fatihspor
Fortuna Bottrop
Fortuna BottropFort Bottrop
15:00

Sa., 13.12.2025, 16:00 Uhr
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss EssenRW Essen II
SuS Haarzopf
SuS HaarzopfHaarzopf
16:00

So., 14.12.2025, 15:15 Uhr
Heisinger SV
Heisinger SVHeisinger SV
DJK Arminia Lirich 1920
DJK Arminia Lirich 1920Arm. Lirich
15:15live

So., 14.12.2025, 15:30 Uhr
Spvgg Sterkrade-Nord
Spvgg Sterkrade-NordSterkr.-Nord
FC Blau-Gelb Überruhr
FC Blau-Gelb ÜberruhrBG Überruhr
15:30

Fr., 12.12.2025, 19:00 Uhr
SpVgg Steele
SpVgg SteeleSpVgg Steele
Sportfreunde Königshardt
Sportfreunde KönigshardtKönigshardt
19:00

____

Das ist der nächste Spieltag

18. Spieltag
So., 01.02.26 11:00 Uhr TuSEM Essen 1926 - Fortuna Bottrop
So., 01.02.26 13:30 Uhr VfB Frohnhausen - Dostlukspor Bottrop
So., 01.02.26 15:00 Uhr Fatihspor Essen 2001 - SuS Haarzopf
So., 01.02.26 15:00 Uhr SV Burgaltendorf - Sportfreunde Niederwenigern II
So., 01.02.26 15:15 Uhr Heisinger SV - FC Blau-Gelb Überruhr
So., 01.02.26 15:30 Uhr DJK Arminia Klosterhardt - Sportfreunde Königshardt
So., 01.02.26 15:30 Uhr Vogelheimer SV - SpVgg Sterkrade 06/07
So., 01.02.26 15:30 Uhr Spvgg Sterkrade-Nord - SpVgg Steele
So., 01.02.26 16:00 Uhr Rot-Weiss Essen II - DJK Arminia Lirich 1920

>>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 6!

_______________

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion:

>>> Die aktuellen News auf FuPa Niederrhein

Aufrufe: 09.12.2025, 13:55 Uhr
André NückelAutor