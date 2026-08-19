 2026-08-17T04:56:09.060Z

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Bezirksliga startet mit Abenteurern und demütigen Favoriten

von Werner Hornig (BZ) · Heute, 08:53 Uhr · 0 Leser
Wer muss sich in dieser Saison hinten anstellen? In der vergangenen Runde landete der SV Herten (mit Antonio Di Pasquale, links) nur auf Rang 13, der FC Schönau (mit Johannes Walleser) trumpfte als Tabellensechster auf. | Foto: Gerd Gründl
Wer muss sich in dieser Saison hinten anstellen? In der vergangenen Runde landete der SV Herten (mit Antonio Di Pasquale, links) nur auf Rang 13, der FC Schönau (mit Johannes Walleser) trumpfte als Tabellensechster auf. | Foto: Gerd Gründl

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Die Bezirksliga-Fußballer stehen vor dem Start in die neue Saison. Welche Ambitionen haben die Vereine? Wo müssen sich die Teams gegenüber dem Vorjahr verbessern? Ein Überblick vor dem Auftakt.

FC Wittlingen
Hört man sich bei den Bezirksligatrainern nach dem Top-Favoriten um, fällt immer wieder ein Vereinsname: FC Wittlingen. "Völlig normal", meint FC-Trainer Fahredin Zikolli, "schließlich sind wir Landesliga-Absteiger, haben uns trotz namhafter Abgänge gut verstärkt und sind nicht abgeneigt, wieder hochzukommen". Im März übernahm Zikolli den FC, schrammte knapp am Klassenerhalt vorbei.

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