Bezirksliga startet mit Abenteurern und demütigen Favoriten von Werner Hornig (BZ) · Heute, 08:53 Uhr · 0 Leser

Wer muss sich in dieser Saison hinten anstellen? In der vergangenen Runde landete der SV Herten (mit Antonio Di Pasquale, links) nur auf Rang 13, der FC Schönau (mit Johannes Walleser) trumpfte als Tabellensechster auf. | Foto: Gerd Gründl

Die Bezirksliga-Fußballer stehen vor dem Start in die neue Saison. Welche Ambitionen haben die Vereine? Wo müssen sich die Teams gegenüber dem Vorjahr verbessern? Ein Überblick vor dem Auftakt.