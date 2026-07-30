Bezirksliga startet: Mehr Fakten als Flanken begleitet den Auftakt

Endlich rollt der Ball wieder: Die Bezirksliga Weser-Ems Staffel 3 startet in die Saison 2026/27 und gleich zum Auftakt warten einige spannende Duelle auf die Teams aus dem Emsland und der Grafschaft Bentheim.

Den Anfang macht am Donnerstag der historische Bezirksliga-Einstand des SV Listrup, der im Waldstadion die ambitionierte SG Freren empfängt. Am Freitag gastiert der SV Concordia Emsbüren bei der zweiten Mannschaft des SV Vorwärts Nordhorn.

Der Sonntag hält weitere interessante Begegnungen bereit: Die Weiße Elf Nordhorn empfängt die Sportfreunde Schwefingen, Alemannia Salzbergen misst sich mit dem ASV Altenlingen, der SV Langen trifft auf Bezirksliga-Neuling SV Suddendorf-Samern, während der SC Baccum den SC Spelle-Venhaus II erwartet.

Komplettiert wird der erste Spieltag allerdings erst zu einem späteren Zeitpunkt. Am 12. August stehen sich Veldhausen 07 und SV Bad Bentheim gegenüber, ehe am 19. August das Duell zwischen SV Olympia Laxten und SV Bokeloh den Auftaktspieltag abschließt.

In den kommenden Tagen gibt es auf FuPa zu jeder Begegnung die passenden Vorberichte – „Mehr Fakten als Flanken“ liefert die wichtigsten Hintergründe, Zahlen und Geschichten zum Saisonstart.

Auf eine spannende und erfolgreiche Bezirksliga-Saison 2026/27!

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest mir Feedback geben? Schreibe mir gerne direkt hier!