Bezirksliga startet bereits am Freitag voll durch

Spieltag 2 in der Bezirksliga Niederrhein, der bereits am Freitag voll durchstartet! Das ist der Live-Text zum Spieltag.
3. Spieltag
Fr., 29.08.25 19:00 Uhr SV Uedesheim - SVG Neuss-Weissenberg
So., 31.08.25 13:30 Uhr Ratingen 04/19 U23 II - DSC 99 Düsseldorf
So., 31.08.25 15:00 Uhr TSV Bayer Dormagen - VdS 1920 Nievenheim
So., 31.08.25 15:00 Uhr TSV Eller 04 - CfR Links Düsseldorf
So., 31.08.25 15:30 Uhr SV Hösel - TV Kalkum-Wittlaer
So., 31.08.25 15:30 Uhr MSV Düsseldorf - SG Benrath-Hassels
So., 31.08.25 15:30 Uhr TSV Meerbusch II - 1. FC Grevenbroich-Süd
So., 31.08.25 15:30 Uhr Lohausener SV - DJK Sparta Bilk
So., 31.08.25 15:30 Uhr Rhenania Hochdahl - ASV Mettmann
3. Spieltag
Fr., 29.08.25 19:30 Uhr SC Viktoria Wuppertal Rott 89 - SV 09/35 Wermelskirchen
Sa., 30.08.25 16:00 Uhr Türkgücü Velbert - FK Jugoslavija Wuppertal
So., 31.08.25 15:00 Uhr SSV Germania Wuppertal - BV Gräfrath
So., 31.08.25 15:15 Uhr HSV Langenfeld - DV Solingen II
So., 31.08.25 15:30 Uhr SG Hackenberg - SSV Berghausen
So., 31.08.25 15:30 Uhr SV Solingen 08/10 - SV Rot-Weiß Wülfrath
So., 31.08.25 15:30 Uhr FSV Vohwinkel Wuppertal - TuSpo Richrath
So., 31.08.25 15:30 Uhr SC Germania Reusrath - SSVg Velbert II
So., 31.08.25 18:00 Uhr TSV Ronsdorf - Cronenberger SC
3. Spieltag
Fr., 29.08.25 20:00 Uhr VfL Tönisberg - Sportfreunde Neuwerk
Sa., 30.08.25 19:00 Uhr SpVg Odenkirchen - CSV Marathon Krefeld
So., 31.08.25 15:00 Uhr SV Lürrip - DJK Fortuna Dilkrath
So., 31.08.25 15:15 Uhr Thomasstadt Kempen - TuS Wickrath
So., 31.08.25 15:15 Uhr SSV Grefrath 1910/24 - TSV Krefeld-Bockum
So., 31.08.25 15:15 Uhr Türkiyemspor Mönchengladbach - VfR Krefeld-Fischeln
So., 31.08.25 15:30 Uhr SC Union Nettetal II - OSV Meerbusch
So., 31.08.25 15:30 Uhr 1. FC Mönchengladbach - SC St. Tönis 1911/20 II
So., 31.08.25 15:30 Uhr 1. FC Viersen - TuRa Brüggen
3. Spieltag
Fr., 29.08.25 19:30 Uhr Viktoria Goch II - Sportfreunde 97/30 Lowick
Fr., 29.08.25 19:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf - TSV Weeze
Fr., 29.08.25 19:30 Uhr DJK Twisteden - Kevelaerer SV
Fr., 29.08.25 20:00 Uhr Borussia Veen - VfL Rhede
Fr., 29.08.25 20:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden II - SV Rindern
So., 31.08.25 15:00 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - SGE Bedburg-Hau
So., 31.08.25 15:00 Uhr SV Haldern - Hamminkelner SV
So., 31.08.25 15:00 Uhr Westfalia Anholt - TuS Xanten
So., 31.08.25 15:30 Uhr SV 08/29 Friedrichsfeld - TuS Stenern
3. Spieltag
Fr., 29.08.25 20:00 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 - VfB Homberg II
So., 31.08.25 15:00 Uhr TuS Asterlagen - SV Genc Osman Duisburg
So., 31.08.25 15:15 Uhr SuS 09 Dinslaken - 1. FC Mülheim-Styrum
So., 31.08.25 15:30 Uhr SuS 21 Oberhausen - SC 1920 Oberhausen
So., 31.08.25 15:30 Uhr Mülheimer SV 07 - GSG Duisburg
So., 31.08.25 15:30 Uhr Duisburger FV 08 - SV Rhenania Hamborn
So., 31.08.25 15:30 Uhr Duisburger SV 1900 - Spvgg Meiderich 06/95
So., 31.08.25 15:30 Uhr VfL Repelen - Schwarz-Weiß Alstaden
So., 31.08.25 16:00 Uhr Viktoria Buchholz - Rheinland Hamborn
3. Spieltag
So., 31.08.25 12:15 Uhr Sportfreunde Niederwenigern II - DJK Arminia Klosterhardt
So., 31.08.25 14:00 Uhr SuS Haarzopf - VfB Frohnhausen
So., 31.08.25 15:00 Uhr Dostlukspor Bottrop - Vogelheimer SV
So., 31.08.25 15:00 Uhr SpVgg Steele - Rot-Weiss Essen II
So., 31.08.25 15:15 Uhr Sportfreunde Königshardt - SpVgg Sterkrade 06/07
So., 31.08.25 15:30 Uhr FC Blau-Gelb Überruhr - Fatihspor Essen 2001
So., 31.08.25 15:30 Uhr DJK Arminia Lirich 1920 - TuSEM Essen 1926
So., 31.08.25 15:30 Uhr Fortuna Bottrop - SV Burgaltendorf
So., 31.08.25 15:30 Uhr Spvgg Sterkrade-Nord - Heisinger SV
