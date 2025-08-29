– Foto: Fotografie Manuel Palm

Bezirksliga-Start mit brisanten Derbys und klaren Favoriten Auftakt in Staffel 4: Aufsteiger fordern Etablierte, Tradition trifft Emotion.

Am Wochenende beginnt die Saison 2025/26 in der Bezirksliga Staffel 4. Gleich mehrere Derbys, ambitionierte Favoriten und selbstbewusste Aufsteiger prägen den 1. Spieltag.

"Da ist genug Brisanz drin!" In Hilfarth steigt direkt zum Auftakt ein Kreisderby. Trainer Nils Brandt zeigt Respekt vor dem Gegner: „Erstes Saisonspiel, wir freuen uns alle auf den Start: direkt ein Derby. Wir erwarten einen hochmotivierten Aufsteiger und es wird auch ein sehr schwieriges Spiel, sehr komplex, wir werden viel Geduld mitbringen. Wir sind aber auch der Meinung, dass wir uns gut vorbereitet haben, nicht nur die komplette Saisonvorbereitung lief sehr ordentlich, sondern wir haben uns auch explizit auf das Spiel vorbereitet und sind guter Dinge, dass wir einen erfolgreichen Start hinlegen.“ Dennoch mahnt Brandt zur Vorsicht: „Es wird aber ein kompliziertes Spiel, der erste Spieltag bringt immer seine Tücken mit sich und dann noch ein Aufsteiger und ein Derby: da ist genug Brisanz drin.“

Morgen, 17:30 Uhr Germania Hilfarth Hilfarth Niersquelle Kuckum Kuckum 17:30 live PUSH

Eifel - Derby mit offenen Karten

Das zweite Derby des Wochenendes steigt in Eicherscheid. Gastgeber-Trainer Sandro Bergs betont die Unberechenbarkeit: „Derby zum Auftakt – für alle hochinteressant. Keiner weiß, wo er steht. Ergebnisse der letzten Saison und Vorbereitung interessieren nicht. Wir haben ein paar personelle Probleme und wissen um die Schwere der Aufgabe gegen Roetgen. Wir freuen uns auf ein faires Derby mit vielen Zuschauern und hoffentlich einem Heimsieg.“ Roetgens Coach Jerome Janßen nimmt die Rolle des Herausforderers an: „Wir freuen uns, dass es endlich wieder losgeht. Die Vorbereitung war lang, was die Spiele und Ergebnisse angeht aber sicherlich durchwachsen. Eicherscheid ist schon sehr gut drauf und geht als klarer Favorit ins Spiel. Über die gesamte Saison werden wir uns sicher nicht mit Eicherscheid messen, aber am Sonntag werden wir das definitiv tun und sind bereit, 90 Minuten zu leiden. Am Ende werden wir sehen, was dabei herauskommt.“

So., 31.08.2025, 15:00 Uhr Germania Eicherscheid Eicherscheid FC Roetgen Roetgen 15:00 PUSH

Aufsteiger gegen den Dritten der Vorsaison Für Aufsteiger Falke Bergrath geht es mit einem echten Härtetest los. Trainer Faton Popova weiß um die Schwere der Aufgabe: „Ja, wir freuen uns, dass es losgeht! Wir treffen auf Kohlscheid, einen sehr starken Gegner, der oben mitspielen wird! Die sind klar der Favorit! Haben auch lange in der Landesliga gespielt und in der Bezirksliga immer oben mit! Das wird direkt zum Anfang ein sehr schweres Spiel für uns!“ Auf der Gegenseite hat KBC-Trainer Jonas Schäfer die Marschroute klar abgesteckt: „Wir hatten zwar eine ungewöhnliche Abfolge von Trainingseinheiten und Spielen, aber das ließ sich in diesem Jahr nicht vermeiden. Dafür können wir mit dem aktuellen Stand wirklich zufrieden sein. Die Neuzugänge sind sportlich und menschlich bereits sehr gut beim KBC angekommen.“ Zusätzlich blickt Schäfer optimistisch auf den Start: „Wir blicken mit großer Vorfreude auf den Saisonstart. Die Mannschaft hat in der Vorbereitung sehr gut gearbeitet und sich auch als Gruppe weiterentwickelt. Natürlich wissen wir, dass Pflichtspiele noch einmal andere Anforderungen stellen, aber wir wollen von Beginn an mutig auftreten und die positiven Eindrücke aus der Vorbereitung in die Liga transportieren.“