Bezirksliga-Start: Ippensen/Wohnste gegen Selsingen im Kellerduell

– Foto: Lennart Blömer

Die Rückrunde der Bezirksliga startet am Samstag mit einem Kellerduell. SV Ippensen/Wohnste belegt zurzeit Platz 12, während sich der MTSV Selsingen auf dem 16. und damit letzten Platz der Bezirksligatabelle befindet und damit vom Abstieg bedroht ist.

Darum ist sicher, dass der MTSV in Ippensen Punkte holen will. In den zurückliegenden sieben Ligapartien gelang den Selsingern das jedoch nicht. Bei Ippensen/Wohnste reichte es in den vergangenen sechs Spielen in der Bezirksliga für zwei Siege und ein Unentschieden.

Trainer Holger Dzösch erwartet ein intensives Spiel am Samstag



SV-Trainer Holger Dzösch weiß, dass die Gegner aus Selsingen trotz der Tabellensituation nicht zu unterschätzen sind. Das hat nicht zuletzt mit der witterungsbedingt problematischen Trainingsphase in der Winterpause zu tun. „Die Vorbereitung unserer Mannschaft war, wie bei allen anderen Teams sicher auch, sehr schwierig. Das Training hatte meistens nur sehr wenig mit Fußball zu tun. Von daher weiß gerade vermutlich niemand, wo die Teams aktuell stehen. Ein Blick auf die Tabelle lässt vermuten, dass uns ein sehr intensives Spiel erwartet, bei dem es vor allem um den Willen gehen wird“, sagt Dzösch und prophezeit weiter ein spannendes Duell.

Eine weitere Herausforderung, vor der Ippensens Trainer und sein Team stehen, ist die zurzeit kritische Personallage. „Wir haben krankheitsbedingt sechs Ausfälle in dieser Trainingswoche gehabt. Welche Spieler davon bis Samstag wieder auf den Beinen sind, und in welcher Verfassung sie dann sein werden, kann ich heute noch nicht vorhersagen. Definitiv ausfallen wird Ole Brüggemann“, so Holger Dzösch weiter.