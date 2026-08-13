Spielertrainer Ümit Sen (rechts) will mit seinen Gelb-Schwarzen vom FV Sulz eine ruhige Saison erleben. | Foto: Sebastian Barthmes

Die herausragenden Teams aus Fautenbach und Rust sind in die Landesliga aufgestiegen. Zurückgeblieben ist eine ausgeglichene Bezirksliga, in der jeder jeden schlagen könne.

So prognostiziert es zumindest der Spielertrainer des FV Sulz, Ümit Sen: "Ich erwarte eine attraktive und interessante Saison. Die Beständigkeit wird entscheiden, wer am Ende oben steht. Einen klaren Favoriten gibt es nicht, aber mit dem FC Ettenheim-Altdorf, dem SV Haslach und dem FV Rammersweier rechne ich", so der Sulzer Stürmer. Weiterlesen: Bezirksliga-Start: Diese Teams sieht der Sulzer Trainer Ümit Sen vorne (BZ-Plus)