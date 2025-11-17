🔴⚪ BEZIRKSLIGA: Starker Punkt gegen den Tabellenführer! 🔴⚪

TSV Weilheim/Teck – 1. FC Heiningen 1:1 (0:0)



Der TSV Weilheim bestätigt seine starke Form und holt gegen den Spitzenreiter aus Heiningen einen verdienten Punkt. 🔴⚪



Nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte brachte ein perfekt getretener Freistoß von Christoph Bauer die Führung: Finn Schubarth vollendete eiskalt zum 1:0 (63.).



Die Gäste antworteten schnell und glichen durch Berk Baybüyük zum 1:1 aus (68.).



In einer intensiven Schlussphase hatten unsere Jungs durch Mike Tausch und Jannick Hoyler sogar noch den Sieg auf dem Fuß, ehe Heiningen nach Gelb-Rot gegen Alexander Meyer (90.+1) in Unterzahl weiterspielen musste.



Am Ende steht ein starker Auftritt des TSV – fünf Spiele in Folge ungeschlagen und erneut gegen ein Topteam voll auf Augenhöhe. 🔴⚪



