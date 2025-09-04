Bezirksliga, Staffel 4: Aufsteiger-Duell in Kuckum

In Alsdorf treffen zwei Teams mit Ambitionen aufeinander. Stolbergs Trainer Besnik Sabani erwartet ein hartes Spiel: „Ich denke, dass es ein sehr schweres Auswärtsspiel wird. Mariadorf hat sich ähnlich wie wir, nachdem Mirko letzte Saison übernahm, gut gefangen und souverän den Klassenerhalt geschafft. Diese Entwicklung wird von uns wahrgenommen und nach dem 5:5 in Richterich bin ich mir ziemlich sicher, dass sie alles geben, um den Dreier zu Hause zu behalten – und wir werden alles versuchen, um das zu verhindern.“ Alemannia-Trainer Mirko Braun bremst die Erwartungen: „Mit SG Stolberg kommt eines der Topteams der Liga nach Mariadorf, leider brechen uns mit Kirschall, Dautzenberg und Willms drei wichtige Leistungsträger für lange Zeit weg. Nichtsdestotrotz probieren wir als Team dagegenzuhalten und die drei mega wichtigen Punkte in Alsdorf zu behalten.“

Für Konzen ist es der verspätete Auftakt in die neue Saison. Trainer Mathias Kaulartz macht klar: „Nach einer intensiven und erfolgreichen Vorbereitung starten wir voller Vorfreude und Motivation. Mit dem VfR Würselen erwartet uns direkt ein anspruchsvoller Gegner. Wir wissen genau, was auf uns zukommt, und haben uns gezielt vorbereitet. Unser klares Ziel: Mit einer starken Teamleistung die drei Punkte zu Hause behalten und erfolgreich in die Saison starten.“

Auch Gästetrainer Massimo Damköhler erwartet eine enge Partie: „Ich glaube, dass wir am Sonntag auf jeden Fall 110 Prozent geben müssen. Konzen kommt frisch aus der Vorbereitung, auch wenn wir letzte Woche schon im Spielbetrieb waren. Mit den roten Karten gegen Haaren hatten wir zudem eine lange Überzahl, in der man nicht unbedingt sein eigenes Spiel durchdrücken kann. Konzen ist immer motiviert, zu Hause letztes Jahr sehr stark gewesen und mit Spielern wie Felser oder Huppertz haben sie Akteure, die wissen, wo das Tor steht. Am Ende wird es über Zweikämpfe und Mentalität entschieden – wer mehr investiert und mehr bereit ist zu opfern, hat den Vorteil. Ich erwarte ein sehr enges Spiel.“

So., 07.09.2025, 15:30 Uhr TV Konzen Konzen VfR Würselen Würselen 15:30

Heimspielpremiere in Kohlscheid

Nach dem 2:1 in Bergrath feiert Kohlscheid nun sein erstes Heimspiel. Trainer Jonas Schäfer blickt voraus: „Wir freuen uns natürlich auf unser erstes Heimspiel im Oststadion. In Bergrath ist am Wochenende noch lange nicht alles so gelaufen, wie wir uns das vorgestellt haben. Da wollen wir natürlich gegen Erkelenz konsequenter sein. Wir erwarten einen starken Gegner und ein Spiel, in dem uns sicher alles abverlangt werden wird.“ Erkelenz braucht nach der Auftaktniederlage Punkte und wird es dem KBC nicht leicht machen.

Weitere Duelle am Wochenende: