– Foto: Fritsch, Schall, Kramp

Bezirksliga Staffel 3: Alle Winter-Transfers im Überblick Welche Klubs der Bezirksliga Staffel 3 sich in der Winterpause verstärkt haben, könnt ihr in diesem Artikel nachvollziehen.

Die Winterpause gibt den Vereinen der Bezirksliga Staffel 3 die Möglichkeit nochmal auf dem Transfermarkt zuzuschlagen. Hier gibt es die Zu- und Abgänge der Vereine in der Übersicht.

➡ In dieser Übersicht werden alle Transfers, in der Winterpause der Saison 2025/26 in der FuPa-Datenbank verzeichnet sind, berücksichtigt. Fehlen Wechsel oder haben sich Fehler eingeschlichen - schreibt uns gerne eine E-Mail an mittelrhein@fupa.net, wendet euch per WhatsApp an die 0162-31 77 168 oder werdet Vereinsverwalter und tragt eure Transfers ganz einfach und schnell selbst ein! Hier geht es direkt zur Anmeldung. ➡ Stand der Transferliste: 23. Januar 2026 – 11:00 Uhr

Alemannia Lendersdorf

Trainer: Christopher Kall

Zugänge: Marco Weinhold (Viktoria Birkesdorf), Tim König (Viktoria Birkesdorf)

Abgänge: Yannick Krischer (Alemannia Lendersdorf II)



Hilal-Maroc Bergheim

Trainer: Josef Pfeiffer

Zugänge: keine

Abgänge: Mohamed Bousfia (Horremer SV 1919), Alain N'Goua (SG Türkischer SV Düren), Bilal Tachafine (SV Erftstolz Niederaußem 1926)



