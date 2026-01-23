Bezirksliga Staffel 3: Alle Winter-Transfers im Überblick

Horremer SV 1919Trainer:
Oliver LehrbachZugänge:
Daniel Mayola (Viktoria Arnoldsweiler), Mathias Luca Fasoli (), Nik Niessen (Horremer SV 1919 II), Leonard Bujupi (Horremer SV 1919 II), Raschid Zaalouki (SC Brühl 06/45), Mohamed Bousfia (Hilal-Maroc Bergheim)Abgänge:
Luca Noll (), Friedrich Stolz (), Edoh J.B. Lawson (), Eray Uzunal (), Daniel Kube (TPSK 1925 Köln)JSG Erft 01 EuskirchenTrainer:
Christopher KockerolsZugänge:
keineAbgänge:
René Scheidweiler (SSV Eintracht Lommersum 1920), Nico Wirtz (TuS Chlodwig Zülpich 1896), Jörg Falkenstein (Vereinslos), Rudolf Eisfeld (TB-SV Füssenich Geich 1895), Arthur Eisfeld (TB-SV Füssenich Geich 1895), Colin Jaecks (SSV Eintracht Lommersum 1920)SC 08 ElsdorfTrainer:
Dustin TeschZugänge:
Martin Tejera Vázquez (Pulheimer SC 1924/57), Taylan Sirin (SV Lövenich/Widdersdorf 1986/27)Abgänge:
keineSC Germania Erftstadt-LechenichTrainer:Zugänge:
Prince Yoka (TuS Chlodwig Zülpich 1896), Justus Kriese (SC Germania Erftstadt-Lechenich), Amin Alsabagh (Sportfreunde Düren)Abgänge:
Benedikt Elias Müller (TuS Mechernich 1897), Philipp Leucht (FC Rurdorf), Moriz Vesen (SSV Rot-Weiß Ahrem)SC KreuzauTrainer:
Olaf RammZugänge:
Artem Pilinskyi (), Nico Heuser (Viktoria Birkesdorf), Yoshikazu Takahashi (FC Eschweiler 2020), Mamadou Dian Barry (VfL Sindorf)Abgänge:
keineSG Türkischer SV DürenTrainer:
Yunus KocakZugänge:
Yasin Taha Kalyoncuoglu (Germania Teveren), Dogukan Yasa Eyrice (FC Cosmos), Alain N'Goua (Hilal-Maroc Bergheim), Luca-Sebastian Kuschneruk (1. FC Düren)Abgänge:
Kazeem Babatunde (VfR Würselen), Gabriel Nbongo (Schwarz-Weiß Düren), Nasrullah Dedemen (FC Teutonia Weiden)SpVg Frechen 20 IITrainer:
Oliver KleinZugänge:
keineAbgänge:
keineSSV Rot-Weiß AhremTrainer:
Markus HilmerZugänge:
Dominik Wesling (Sportfreunde Derkum-Hausweiler-Ottenheim), Nico Steffens (Türkischer FC Köln 2001), Moriz Vesen (SC Germania Erftstadt-Lechenich)Abgänge:
keineSV Lövenich/Widdersdorf 1986/27Trainer:
Björn EffertzZugänge:
keineAbgänge:
Ziyad Abdellaoui (SV Rhenania Bessenich 1928), Taylan Sirin (SC 08 Elsdorf), Gaspard Fehlinger (SSV Merten)SV Rhenania Bessenich 1928Trainer:
Can Celik, Stefan StorbZugänge:
Ziyad Abdellaoui (SV Lövenich/Widdersdorf 1986/27), Manuel Macherey (TuS Chlodwig Zülpich 1896), Niklas Miszkiewicz (FC Hürth), Maurice Kuske (VfB Blessem 1924)Abgänge:
Tim Kückelhaus (SSV Eintracht Lommersum 1920), Mike Kilbinger (GKSC Hürth), Enes Kiracti (Unbekannt), Emrullah Yasar (Unbekannt), Redouan Toumi (Unbekannt), Ali Asilkan Kenar (Unbekannt)SV Weiden 1914/75Trainer:
Adrian StudentZugänge:
keineAbgänge:
keineTuS LangerweheTrainer:
Tim KrumpenZugänge:
Justin Müller (Eintracht Verlautenheide), Tobias Werres (1. FC Düren), Kevin Thörner (TuS Langerwehe II), Julian Eversheim (TuS Chlodwig Zülpich 1896)Abgänge:
Noah Dresia (BC Oberzier), Kevin Zander (Alemannia Lendersdorf III)VfL SindorfTrainer:
Arif CinarZugänge:
Yigitcan Cinar (SC Brühl 06/45), Ramón Alvárez Koch (SC Brühl 06/45), Tolgahan Aydin (SC Brühl 06/45), Taylan Can Issi (FC Pesch II), Oscar von Lehmann (SC Brühl 06/45), Selim Kasapoglu (SC Brühl 06/45)Abgänge:
Mamadou Dian Barry (SC Kreuzau), Tarik Keskin (Horremer SV 1919 III)Viktoria BirkesdorfTrainer:Zugänge:
Soner Ermayasi (FC Düren 77), David Leys (Vereinslos), Ardit Hiseni (SV Alemannia Mariadorf)Abgänge:
Nico Heuser (SC Kreuzau), Marco Weinhold (Alemannia Lendersdorf), Tim König (Alemannia Lendersdorf), Mats Pley (Jugendsport Wenau), Tim Pieck (Viktoria Arnoldsweiler), Daniel Jansen (Unbekannt), Hussain Alawie (Viktoria Arnoldsweiler), Paul Zimmermann (SG Voreifel/Nideggen)