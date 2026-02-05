– Foto: Fritsch, Schall, Kramp
Bezirksliga Staffel 3: Alle Winter-Transfers im Überblick
Welche Klubs der Bezirksliga Staffel 3 sich in der Winterpause verstärkt haben, könnt ihr in diesem Artikel nachvollziehen.
Die Winterpause gibt den Vereinen der Bezirksliga Staffel 3 die Möglichkeit nochmal auf dem Transfermarkt zuzuschlagen. Hier gibt es die Zu- und Abgänge der Vereine in der Übersicht.
Alemannia Lendersdorf
Trainer: Christopher Kall
Zugänge: Marco Weinhold (Viktoria Birkesdorf), Tim König (Viktoria Birkesdorf)
Abgänge: Yannick Krischer (Alemannia Lendersdorf II)
Hilal-Maroc Bergheim
Trainer: Josef Pfeiffer
Zugänge: Danijel Galic (VfL Sindorf), Friedrich Stolz (Horremer SV 1919)
Abgänge: Mohamed Bousfia (Horremer SV 1919), Alain N'Goua (SG Türkischer SV Düren), Bilal Tachafine (SV Erftstolz Niederaußem 1926), Melih Satilmis (FC Pesch), Malik Basar (FC Pesch), Ahmed-Emin Arslan (Türkischer FC Köln 2001)
Horremer SV 1919
Trainer: Oliver Lehrbach
Zugänge: Daniel Mayola (Viktoria Arnoldsweiler), Mathias Luca Fasoli (unbekannt), Nik Niessen (Horremer SV 1919 II), Leonard Bujupi (Horremer SV 1919 II), Raschid Zaalouki (SC Brühl 06/45), Mohamed Bousfia (Hilal-Maroc Bergheim)
Abgänge: Luca Noll (Ziel unbekannt), Edoh J.B. Lawson (Ziel unbekannt), Eray Uzunal (RG Wesseling), Daniel Kube (TPSK 1925 Köln), Friedrich Stolz (Hilal-Maroc Bergheim)
JSG Erft 01 Euskirchen
Trainer: Christopher Kockerols
Zugänge: keine
Abgänge: René Scheidweiler (SSV Eintracht Lommersum 1920), Nico Wirtz (TuS Chlodwig Zülpich 1896), Jörg Falkenstein (Vereinslos), Rudolf Eisfeld (TB-SV Füssenich Geich 1895), Arthur Eisfeld (TB-SV Füssenich Geich 1895), Colin Jaecks (SSV Eintracht Lommersum 1920)
SC 08 Elsdorf
Trainer: Dustin Tesch
Zugänge: Martin Tejera Vázquez (Pulheimer SC 1924/57), Taylan Sirin (SV Lövenich/Widdersdorf 1986/27)
Abgänge: keine
SC Germania Erftstadt-Lechenich
Trainer:
Zugänge: Prince Yoka (TuS Chlodwig Zülpich 1896), Justus Kriese (SC Germania Erftstadt-Lechenich), Amin Alsabagh (Sportfreunde Düren)
Abgänge: Benedikt Elias Müller (TuS Mechernich 1897), Philipp Leucht (FC Rurdorf), Moriz Vesen (SSV Rot-Weiß Ahrem), Patrick Straßfeld (SV 1926 Rheidt)
SC Kreuzau
Trainer: Olaf Ramm
Zugänge: Artem Pilinskyi (zuletzt 1. FC Düren II), Nico Heuser (Viktoria Birkesdorf), Yoshikazu Takahashi (FC Eschweiler 2020), Mamadou Dian Barry (VfL Sindorf), Amsal Kartalovic (Viktoria Arnoldsweiler)
Abgänge: Lionel Shei Kengwa (Viktoria Arnoldsweiler)
SG Türkischer SV Düren
Trainer: Yunus Kocak
Zugänge: Yasin Taha Kalyoncuoglu (Germania Teveren), Dogukan Yasa Eyrice (FC Cosmos), Alain N'Goua (Hilal-Maroc Bergheim), Luca-Sebastian Kuschneruk (1. FC Düren)
Abgänge: Kazeem Babatunde (VfR Würselen), Gabriel Nbongo (Schwarz-Weiß Düren), Nasrullah Dedemen (FC Teutonia Weiden), Ali Tudor (Viktoria Arnoldsweiler)
SpVg Frechen 20 II
Trainer: Oliver Klein
Zugänge: Alexandru Tarata (1. FC Monheim II)
Abgänge: Vladyslav Pavliuk (FC Pesch), Yaroslav Pavliuk (FC Pesch)
SSV Rot-Weiß Ahrem
Trainer: Markus Hilmer
Zugänge: Dominik Wesling (Sportfreunde Derkum-Hausweiler-Ottenheim), Nico Steffens (Türkischer FC Köln 2001), Moriz Vesen (SC Germania Erftstadt-Lechenich)
Abgänge: Nikolas Engels (Bliesheimer BC), Philipp Geuer (FC Hürth II)
SV Lövenich/Widdersdorf 1986/27
Trainer: Björn Effertz
Zugänge: keine
Abgänge: Ziyad Abdellaoui (SV Rhenania Bessenich 1928), Taylan Sirin (SC 08 Elsdorf), Gaspard Fehlinger (SSV Merten), Lino Günther (SC Germania Geyen 1932 II), Vinzent Graul (SpVg Frechen 20 III)
SV Rhenania Bessenich 1928
Trainer: Can Celik, Stefan Storb
Zugänge: Ziyad Abdellaoui (SV Lövenich/Widdersdorf 1986/27), Manuel Macherey (TuS Chlodwig Zülpich 1896), Niklas Miszkiewicz (FC Hürth), Maurice Kuske (VfB Blessem 1924)
Abgänge: Tim Kückelhaus (SSV Eintracht Lommersum 1920), Mike Kilbinger (GKSC Hürth), Enes Kiracti (Unbekannt), Emrullah Yasar (Unbekannt), Ali Asilkan Kenar (Unbekannt), Christian Tshibumb (FC Bergheim 2000), Redouan Toumi (Viktoria Birkesdorf)
SV Weiden 1914/75
Trainer: Adrian Student
Zugänge: keine
Abgänge: keine
TuS Langerwehe
Trainer: Tim Krumpen
Zugänge: Justin Müller (Eintracht Verlautenheide), Tobias Werres (1. FC Düren), Kevin Thörner (TuS Langerwehe II), Julian Eversheim (TuS Chlodwig Zülpich 1896)
Abgänge: Noah Dresia (BC Oberzier), Kevin Zander (Alemannia Lendersdorf III), Deniz Avci (Schwarz-Weiß Düren)
VfL Sindorf
Trainer: Arif Cinar
Zugänge: Yigitcan Cinar (SC Brühl 06/45), Ramón Alvárez Koch (SC Brühl 06/45), Tolgahan Aydin (SC Brühl 06/45), Taylan Can Issi (FC Pesch II), Oscar von Lehmann (SC Brühl 06/45), Selim Kasapoglu (SC Brühl 06/45)
Abgänge: Mamadou Dian Barry (SC Kreuzau), Tarik Keskin (Horremer SV 1919 III), Danijel Galic (Hilal-Maroc Bergheim), Jonathan Weber (SV Erfa 09 Gymnich), Jakob Schulze Isfort (SV Erfa 09 Gymnich), Youssef El Guenaoui Zouzou (FC Rot-Weiß Berrendorf 1926)
Viktoria Birkesdorf
Trainer: Willy Kirschbaum
Zugänge: Soner Ermayasi (FC Düren 77), David Leys (Vereinslos), Ardit Hiseni (SV Alemannia Mariadorf), Redouan Toumi (SV Rhenania Bessenich 1928), Oualid Kasmi (MSV Ahe)
Abgänge: Nico Heuser (SC Kreuzau), Marco Weinhold (Alemannia Lendersdorf), Tim König (Alemannia Lendersdorf), Mats Pley (Jugendsport Wenau), Tim Pieck (Viktoria Arnoldsweiler), Hussain Alawie (Viktoria Arnoldsweiler), Paul Zimmermann (SG Voreifel/Nideggen), Daniel Jansen (SC Merzenich)